Vrijeme za motar! Doznajte sve o ukusnom morskom komoraču

[:HR]Naše kolege s Okusi.eu, obradili su ovaj put temu motra, ukusnog morskog komorača kojeg često viđamo po morskom stijenju, no ruku na srce mnogi od nas nemaju blage veze čemu sve ta skromna biljka služi i koja joj je namjena. Jeste znali da se mesnati listovi motra mogu kuhati, kiseliti, dodavati salatama, ili spremati uz rižoto ili koristiti kao začin?

Naši svestrani golly&bossy tako su jednom su od motra spremili rižoto i sparili ga s domaćim vinom, a mi donosimo kratak pregled svih dodatnih dobrobiti, kroz pero Okusi.eu.

Matar ili Motar ((lat. Crithmum maritimum L.) je biljka koju sigurno poznajete s obale i otoka. Riječ je o morskom komoraču koji može narasti i do 50 cm i koji je prava delikatesa.

Stabljika je odrvenjela a listovi su mesnati i aromatični. Cvjetove zelenkastožute boje razvija u kolovozu i rujnu. Matar viđamo u neposrednoj blizini mora, gdje obilno raste iz stijena i u pijesku.

Pomorci su listove motara u prošlosti nosili uložene u octu na svoje plovidbe kao sredstvo protiv skorbuta.

Matar je spominjao i Shakespeare još u 17. stoljeću, u Tragediji Kralja Learea i to u kontekstu opasnosti koje prate “berače” matara po klisurama engleskih strmih obala: “Half-way down, Hangs one that gathers samphire; dreadful trade!” Matar raste dakle i u hladnijim krajevima. U 19. stoljeću se matar s otoka Wighta dovozio do Londona u bačvama s morskom vodom, te prodavao po ulicama uz uzvike.

Matar je najbolje brati dok je mlad, u svibnju i lipnju a kasnije odabirati samo mekše listove za kuhanje ili kiseljenje. Mlad i svjež motar je odličan i sirov, kao dodatak salatama ali i rižotu ili bilo kojoj drugoj mediteranskoj hrani.

U mediteranskim se zemljama dodaje u jela poput začina a neke od recepata potražite i na okusi.eu.

Lijepo upakirana staklenka ukiseljenog motara je i originalan poklon.

Tekst: Okusi.eu

Fotografije motra: Ana Biško[:]