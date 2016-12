Destinacija vrijedna potrage – krenite lađom ili biciklom kroz Sisak i njegovu okolicu

Jeste li znali?

Tijekom 18. i 19. stoljeća Sisak je bio najveća riječna luka, a na Kupi je bilo i do tisuću brodova.

Prvi riječni parobrod u hrvatskoj povijesti bila je sisačka Sloga.

Prvi rimski car August, koji je osvojio Segestu, izdao je proglas o popisu sveg stanovništva, zbog čega su Marija i Josip krenuli iz Nazareta u Betlehem.

Najstariji nogometni klub u Hrvatskoj osnovan je 1906. godine u Sisku i zove se Segesta.

Na ušću Kupe u Savu ponosno stoji svjedok najvažnije hrvatske pobjede nad turskim osvajačima u 16. stoljeću, utvrda Stari grad.

Prva željeznička pruga u Hrvatskoj izgrađena je na relaciji Zidani Most, preko Zagreba do Siska.

Putovanje kroz Sisak i Sisačko moslavačku županiju

Posjetili smo grad Sisak i njegovu čudesnu okolicu. Grad obrubljen gustom šumom na čijem obodu vas smireno dočekuje veličanstveni Stari grad, povijesni grad na 3 rijeke, dočekao je nas je toplom dobrodošlicom i razotkrio bogatstvo povijesne baštine, u neodoljivom kolopletu čudesne prirode.

Grad Sisak svoj jedinstveni položaj duguje rijekama Kupi, Savi i Odri. Kupa je ultimativni simbol grada Siska i popirište brojnih manifestacija tokom godine. Malo je gradova u HR čiji se stanovnici mogu pohvaliti da im centrom grada teče rijeka u kojoj se mogu kupati, veslati, roniti, voziti čamcima, brodovima. O tajnama rijeke Kupe, možete pročitati više u ovom tekstu.



(detalj s Kupskih noći, foto Facebook stranica TZ Grada Siska)

No, krenimo od početka. Izlet smo započeli posjetom selu Krapje, u srcu Parka prirode Lonjsko polje.

Zahvaljujemo stručnom vodstvu vodiča iz Parka prirode, pozorno smo slušali predavanje o ovom jedinstvenom području.

Ptičice, cvijeće, pješčani sprudovi i kućice tradicijske drvene arhitekture tvore jedan od najslikovitijih pejzaža Lijepe Naše. Kao da smo zalutali u neku od bajki Ivane Brlić Mažuranić ili H.C. Andersena.

Ljupko selo Krapje, prebogato vrijednom tradicijskom arhitekturom ima nacionalni značaj i jedino je selo u Hrvatskoj koje ima status Sela graditeljske baštine, te se u njemu od 1995. godine tradicionalno obilježava Dan europske baštine.

Posebno zanimljiva nam je bila je tradicionalna gradnja kuća potekla od prirodnog materijala (hrastovina) i savršeno uklopljena u prirodni okoliš. Marljivost, umješnost i skromnost potekla od siromaštva, starijih naraštaja očuvala je baštinu ovog kraja na jedan poseban način.

Lonjsko polje – odvezite se čamcem kroz prirodni raj

Nakon šetnje po selu i razgleda mekanog spruda rijeke Kupe, provozali smo se solarnim čamcem po parku prirode Lonjsko polje.

Topografiju ovog područja oblikovala je rijeka Sava koja je kroz dugi broj godina oblikovala izgled obale, kreirajući jedinstvene predjele u kojima uživaju posjetitelji i stanovnici ovog područja. Ako želite doznati više o nekadašnjem način života u ovom području posjetite posebno osmišljen tematski put koji spaja sjeverni dio Lonjskog polja a s moslavačkim vinorodnim brežuljcima i rijekom Savom.

Doznali smo tako da se najveći kompleksi prirodnih i očuvanih poplavnih nizinskih šuma Europe i šire nalazi upravo na području parka prirode Lonjsko polje. Životinje, biljke i ljudi stoljećima žive u sretnoj simbiozi. A sve odiše posebnim spokojem i mirom. Gotovo se činilo nevjerojatno da smo jedva sat ranije napustili užurbanu metropolu.



Kao i podatak da je jedna od specifičnih vrsta za ove šumske zajednice čuveni „slavonski hrast“, poznat u Europi po svojoj kvaliteti. Od brojnih biljnih, ribljih i životinjskih vrsta ne možemo ne spomenuti rode, najveću atrakciju koju ćete imati prilike vidjeti izbliza, posjetite li Selo Čigoč.



Ovaj biser hrvatske baštine smješten je na desnoj obali rijeke Save, uz riječni rukavac Tišina. Zbog velikog broja gnijezda na krovovima drvenih posavskih kuća, selo Čigoč je 1984. godine proglašeno Prvim Europskim selom roda. A da se rode vole najviše gnijezditi baš u Čigoču govoeri podatak da se tamo gnijezde u prosjeku čak do čak 3,8 mladih ptića po jednom paru!

Kako nas je i vrijeme poslužilo, mogli smo razgledati bajkoviti okoliš i uživati u iskonskoj tišini koju remete samo zvukovi ptica. Stabla i drvene kućice, cvijeće i rijeka u blizini, tvorile su neobičnu kompoziciju boja, zvukova i mirisa.

Rijeka nas je mamila na kupanje. Pješčani sprudovi pozvali su nas da razvučemo ručnik na njima. No morali smo još dosta toga obići.

Etno selo Stara Lonja – jedna od naljepših točki našeg putovanja

Poslije Krapja, stigli smo u Etno selo Stara Lonja. Tamo nas je zaslijepilo nakon zagrebačkog asfalta, stotinu nijansi neviđeno zelene boje. Oduševio nas je sklad mira i tišine ovog seoskog domaćinstva mjesta koje je opremljeno po mjeri idealnog odmora u prirodi.

Ljubazni domaćini dočekali su nas ponudom domaćeg vina i vrhunskih rakija, a ponuda ribljeg pečenja i domaćih narezaka, katapultirala nas je u orbitu gastro uživancije.

Kao i iskušenja da tu ostanemo dan, dva ili duže. (U svakom slučaju sve dok nas ne potjeraju).

Ako tražite seosko domaćinstvo pristupačne cijene a nevjerojatne prirodne ljepote, ljupkosti, prirodnog sklada i dobre hrane, svakako posjetite ovo seosko domaćinstvo. Udaljeno je svega sat vremena od Zagreba, a po želji vlasnici mogu za vas organizirati i izlete te vam pružiti i smještaj.

Krenuli smo dalje prema Etnografskoj zbirci obitelji Sučić. Krajnje okrijepljeni domaćom hranom i poprilično zadovoljni, ubilježili smo Staru Lonju, u obveznu buduću mapu izletničkog rasporeda.

Etnografska zbirka obitelji Sučić

Posjetili smo i Etnografsku zbirku obitelji Sučić koja je nastala čuvanjem obiteljskih tradicijskih predmeta a danas broji oko 700 različitih predmeta vezanih za život i gospodarstvo ovog dijela Posavine. Vidjeli smo pravo malo etno blago; od alata za obradu drva, oruđa za obradu zemlje, pomagala za ribolov, transport, do različitih uporabnih predmeta vezane za svakodnevni život u kućanstvu. Nošnje, ručnici, suveniri, sve je nastalo od prirodnih materijala koje su vlasnici godinama skupljali ili ih sami izrađivali te je stoga ova impresivna zbirka upisana na listu kulturnih dobara RH.

Tradicije Čigoć

foto: Tradicije Čigoć

Posjetili smo i poznate Tradicije Čigoć, još jednu turističku atrakciju ovog područja. Tradicionalna posavska jela ovdje su neizostavan adut, a preporučamo da kušate njihov srneći gulaš , fiš paprikaš i “posavski lonac” . Uz svako jelo domaćini nude posebni proizvod “Čigočicu” (lepinju iz krušne peći punjenu domaćim sirom i vrhnjem).

Neće biti problem ni doznati ponešto i o čuvenoj tradiciji riječnog ribarstva uz degustaciju šarana i smuđa pripremljenih na njihov specijalan način. Posebnost ovog mjesta otkrili su i ovi kamperi, a mi smo se jednoglasno složili da bolje mjesto za apsolutni odmor, nisu mogli naći.

Sisak – neobičan i nekonvencionalan urbani grad kojeg je lako zavoljeti

Došli smo na samom početku trodnevne poznate manifestacije Kupske noći o kojoj možete pročitati na ovom linku, te smo uz pratnju turističkog vodiča (TZ grada Siska), vrsnog poznavatelja povijesti svog grada, bili provedeni kroz grad. Grad je prepun zelenila, na svakom koraku vas dočekuju raskošna stabla, uređeni parkovi, cvijetnjaci.



Kupske noći su svakako zaokupile punu pažnju, grad je bio sav u znaku lađa, šiklji, aero show spektakla i ostalih zanimljivih sadržaja.

Spektakl ovogodišnjih Kupskih, najbolje dočarava Aero show (foto Damir Pahić)

I još malo zračnih akrobacija (foto Damir Pahić). Tko kaže da u Sisku nema života, očito ga nije nikad posjetio. A trebao bi.

Od znamenitosit čije opisivanje bi zahtijevalo novi tekst, izdvajamo murale “Re-think” Stari most – Vojni Sisak,Mali kaptol, Gradsku vijećnicu, Park skulptura, Veliki Kaptol, stari most, Baziliku Sv. Kvirina, Sisački povijesni prsten..

Posjetili smo i čudesan Stari grad do kojeg smo se prevezli u opuštenoj i veseloj atmosferi neretvanskom lađom iz Udruge lađara Sisak te stjecajem okolnosti nazočili prizoru sisačke svadbe koja nam je u neku ruku dočarala i sam duh ovog grada – grada kojeg je čini se, prilično lako zavoljeti.

Naš izlet smo završili bicikliranjem kroz Sisak, koji je doslovno premrežen biciklističkim stazama a kroz koji nas je proveo također naš vodič. Da je Sisak i okolica meka za bicikliste i aktivni odmor, uvjerili smo se osobno vozeći se kroz cijeli grad. Teško je izdvojiti da li je bolje voziti se neretvanskom lađom ili biciklom kroz Sisak, pa vam preporučamo da isprobate za svaki slučaj i jedno i drugo.



Prepuni dojmova o gradu koji nam je dostupan na sat vožnje od Zagreba sa svojom ogrlicom seoskih domaćinstava, sa svojim jedinstvenim parkom prirode i očaravajućom ljepotom prirode i graditeljske kulturne baštine, odlučni smo posjetiti ga ponovno. I to u što skorijem roku. Jer ova destinacija itekako ima što pokazati, i to kroz sva godišnja doba.

