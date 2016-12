Savršene ruralne oaze za odmor na istoku Lijepe Naše

Čudesni zakutci hrvatskog istoka bili su godinama neopravdano zapostavljeni na itinereru domaćih i stranih posjetitelja.

U skladu s trendovima sve traženijih ruralnih destinacija, zaokruženih ponudom dobrih seoskih domaćinstava i autentične gastronomije kraja, Vukovarsko – srijemski kraj polako ali sigurno osvaja svoje mjesto na sve raskošnijoj mapi domaće ruralne ponude.



Tako su primjerice poznati vukovarski restorani pronašli svoje mjesto i na zahtjevnom TripAdvisoru, gdje su rangirani visokim ocjenama uz brojne epitete.



Gondola Sotin

Excellent food, great fish soup, Great value for your money.. samo su neki od pohvalnih recenzija koje se tiču gastro iskustva u Vukovarsko – srijemskom kraju. No kako hrana odavno već nije jedini adut ovog područja, već su joj se pridružili i brojni dodatni sadržaji, donosimo vam kratki vodič što sve vidjeti i istražiti, a na vama je samo odabrati sadržaj po vlastitoj mjeri i ukusu.

A očekivati možete otprilike štošta: raznolike gastro-vinske užitke ribolov, šetnje, bicikliranje, kupanje, tenis teren, uređene trase Dunavske cyclo rute, pješačku stazu Liska i „Sultans trail“ (hiking ruta), vožnju čamcem, ili iskoristiti jedinstvenu priliku za vožnju riječnim brodom i uživanje u smirenom odrazu Dunava.

Krenimo od Iloka



Posjetite li Ilok, dočekat će vas s jedne strane čudesni Dunav, a sa druge strane romantična vizura starog grada: crkva,samostan,zidine, park,stari vinski podrum, turski spomenici. Sa akropole se ispod tvrđave spuštajaju stepenice i staza prema Dunavu i Dunavcu.

Za više informacija o ovom aranžmanu posjetite

Aktivni turizam – jahanje i degustacija vrhunske domaće hrane



Za sve vas koji volite vjetar u kosi, vaše slijedeće odredište je Županja, odnosno Konjički centar “Županjski kas” .

U svojoj ponudi nudi jahanje (terapijsko i rekreacijsko), možete se odlučiti za klasičnu šetnju na konjima, terensko jahanje, timarenje i njegu konja, školu jahanja, edukacijske tečajeve, ili jednodnevne izlete s prikazom potkivanja konja.

Još jedan konjički centar spada u odredišta vrijedno potrage a to je Konjički klub “Eohippus” . Nalazi se na samo 3,5 km od središta grada Vinkovaca, okružen idiličnom atmosferom slavonske ravnice.

U staji je smješteno 6 konja, raznih pasmina (haflinger, holstein i hrvatski toplokrvnjak) koji su posebno obučeni za rad sa djecom i odraslima, te osobama sa posebnim potrebama. Osim konja, posjetitelji se mogu družiti i sa ostalim domaćim životinjama i kućnim ljubimcima.

SELJAČKO DOMAĆINSTVO JANKOVIĆ U VRBANJI

Ovaj idiličan objekt raspolaže sa 4 ležaja u dvosobnom apartmanu uz mogućnost korištenja usluge prehrane, točenja pića i napitaka iz vlastite proizvodnje. Nudi također mogućnost jahanja i uživanje u spokokoju ruralnog ambijenta i apsolutne relaksacije.

OPG DUNAVSKI RAJ

Impresivan posjed, smješten nedaleko od arheološkog nalazišta Vučedol na povišenoj obali Dunava u prostoru gdje se izmjenjuju prostrani Vukovarski ravnjak i obronci Fruške gore bogato načičkani vinogradima. Smješten je u ugodnom prirodnom okruženju srijemskih polja i vinograda. Nudi uživanje u dobrom zalogaju, još boljoj kapljici i u brojnim opcijama aktivnog odmora.

Očekujte mjesto nezagađenog zraka, odsutnosti buke i vibracije, te očuvane prirode, savršeno mjesto za provođenje kratkih aktivnih i antistresnih odmora.



Mogućnost izvođenja niza zabavnih aktivnosti na posjedu, od starih igara, preko radionica u tradicijskoj proizvodnji, do raznih zabavnih sadržaja, čini Dunavski raj savršenim prostorom za aktivni odmor.



Foto: TZG Vukovar.

Više informacija o ovom mjestu pronađite na web adresi:

ACIN SALAŠ

Ako posjetite ovaj objekt, dočekat će vas neodoljiv spoj eko etno ljepote. Vidjet ćete sve tradicijske objekte- salaša: ambari, čardaci, svinjci, konjska štala, đeram, krušne peći, pušnica, ovčarnik.



Hrana se priprema na stari, šokački način. Veselje uz kazan za pečenje rakije, tradicijsku svinjokolju i pregršt drugih slavonskih običaja upotpunjuje doživljaj života jednog šokačkog domaćinstva.



YT Video, Darko Puharić

SNAŠINI KUĆARI



Nedaleko Županje smjestila se stara obiteljska kuća, jedna od najstarijih u selu, opremljena autentičnim namještajem i raznim uporabnim predmetima starim više od 150 godina.



Osim svoje muzejske vrijednosti, kuća je namijenjena i za odmor turista, bilo da dolaze organizirano ili kao putnici namjernici.

Etno kuća ima dnevni boravak, dvije sobe, kupaonicu, suvenirnicu, izložbeni prostor te veliko dvorište u sklopu kojeg se nalazi natkrivena terasa na kojoj su stolovi namjenjeni za prihvat većih grupa posjetitelja.



Zaljubljenici u starine otkriti će u Snašinim kućarima brojne rukotvorine u okviru suvenirnice, s ponudom domaćim proizvoda – zimnice, voćnih sokova, pekmeza… uz prikaz šaranja tikvica, rada na tkalačkom stanu i izrade predmeta od zlatoveza za veće i manje grupe.

Bošnjaci – stazom vrsnih kušaonica i seoskih domaćinstava s ponudom domaće hrane



Obzirom da u Slavoniji uvijek svega ima previše a nikad premalo, nabrojat ćemo još par eko etno atrakcija koji će vas vremeplovom vratiti u dane bezbrižnog djetinjstva.

OPG JUZBAŠIĆ – MATKOVA PECARA



U njihovoj kušaonici koja je uređena u starinskom stilu mogu se osim rakija i likera degustirati domaći suhomesnati slavonski proizvodi i kolači. U svojoj ponudi nude rakiju šljivovicu,dunjevaču,jabukovaču,voćne likere od bazge, dunje, višnje i oraha.

Sa svojim rakijama i likerima nastupali su na brojnim sajmovima, od PHS-a, proizvodi hrvatskog sela u Zagrebu, Jesen u Lici, Eko-Etno, Slavin, Osječki sajam, te uvijek zapaženog nastupa na Nacionalnoj izložbi voćnih rakija i likera u Vinkovcima. Svaki takav nastup obično je popraćen medaljom, uvjerite se zašto je tome tako.

Posjetite OPG Juzbašić – Matkova pecara a sve info pronađite na linku



Biti u Bošnjacima, a ne posjetiti Šumarski muzej, osnovan 2007.g., skoro, pa nemoguće. Hrast je sinonim za ovaj kraj, visok, snažan otporan, nepokolebljiv, baš kao i stanovnici ovog kraja.

Obiđite muzej koji omogućava da se sačuva sjećanje na dio naše nacionalne i šumarske povijesti.

OPG ŠARČEVIĆ



U pravom šokačkom ambijentu u Bošnjacima na imanju obitelji Šarčević pozivamo Vas da u kušaonici degustirate šljivovicu i voćne likere od oraha, višnje, gloga, šipka, dunje te bazge.



U dvorištu se također nalazi starinski đeram za vađenje vode iz bunara. OPG Šarčević dobitnik je velikog broja priznanja za vrhunsku kvalitetu proizvoda proizvedenih u duhu šokačke tradicije i načina življenja kao dijela svakodnevice, svetkovina i običaja. Objekt raspolaže sa tri sobe i šest kreveta. Više informacija pronađite na linku:www.visitvukovar-srijem.com

OPĆINA NIJEMCI : Doživite posebnu riječnu atrakciju

Ako ste željeli ploviti rijekom u šumi, ovo je doživljaj po vašoj mjeri.

Gusta hrastova šuma i rijeka Spačva ispričat će vam posebnu priču.



Centar za promatranje ptica Nijemci – povezan je sa biciklističkom stazom Srijem, tako da možete kombinirati dvije aktivnosti; bicikliranje i uživanje u bogatom ptičjem svijetu. Ukoliko želite malo zaviriti u daljnju i bližu povijest ovog slikovitog mjesta, posjetite Zavičajni muzej Luka Natali koji se nalazi u Pastoralnom centru župe Nijemci u samom centru mjesta. Tu možete naći sve od nastanka naselja, kroz srednji vijek pa sve do moderne povijesti i Domovinskog rata. U muzeju se nalazi i Bakina soba uređena u tradicionalnom stilu sa detaljima iz prošlosti koje vas nostalgično vraćaju u neka prošla vremena.

OPG BIĆANIĆ

Destilerija i apartmani Budimka nalaze se u srcu Iločkog vinogorja i voćnjaka, s jedinstvenim pogledom na moćni plavi Dunav.

Budimka nudi posjetiteljima obilazak destilerije, vinograda i voćnjaka, kušanje rakije, maloprodaju.

Noćenje s domaćim doručkom, spravljenim po starim, pomalo zaboravljenim recepturama, nude u 7 apartmana zanimljivog voćnog naziva. Apartmani su opremljeni francuskim ležajem, uz mogućnost postavljanja dodatnog ležaja ili krevetića, en-suite kupaonicom, klima uređajem, LCD televizorom. Više informacija potražite na webu: visitvukovar-srijem.com.

DUNAV – druga najveća europska rijeka mamac za ljubitelje riječne vožnje i tišine koju samo rijeka može pružiti

Nakon plovidbe Spačvom kroz šumu, zaplovite i drugom po veličini europskom rijekom, Dunavom i to po izboru.

VUKOVAR WATERBUS BAJADERA – ČAROLIJA VRHUNSKOG UŽITKA!



Krenite ovim elektro – solarnim turističkim panoramskim brodom u ŠETNJU DUNAVOM – doživite panoramsku vožnju po Dunavu kroz dunavske rukavce i pogled na pješčane otoke – ”Ade”, uživajte u mirisu rijeke i pogledu na Vukovar iz neke druge perspektive.

Riječna bajka – provezite se Danubiusom i uživajte u smirenim odrazima prelijepog Dunava

U Iloku možete doživjeti pravu izazovnu, pomalo luksuznu vožnju rutom po želji. Bilo da se radi o kraćoj panoramskoj vožnji ispod mosta, do same granice ili Šarengradske Ade, dužu do Vukovara, Osijeka ili Novog Sada.

Vožnje su za grupe do cca 50 osoba, na brodu je moguće organizirati catering, degustacije iločkih vina, konzumirati napitke, uživati na pramcu na valovima Dunava ili u udobnom baru, uz glazbu i pogled kroz prozor!

Istražite i zov divljine u pitomoj ravnici – posjetite CERNU ZOO VRT USRED SLAVONSKE RAVNICE



Ovaj ZOO vrt radi od 1994. godine i trenutno je u njemu 50-ak vrsta životinja. Tu se mogu vidjeti medvjedi, jaguar, ris, lisica, majmuni, anakonda dugačka 4,5 metra, konji, orlovi, papagaji…

Ukoliko ste se zaželjeli egzotičnog doživljaja ili okusa, ne trebate ići do Afrike, dovoljno je otići do Cerne, na OPG Ilije Rimca. Ako želite jedinstven doživljaj, ne čekajte, on čeka vas!

SRIJEMSKA VINA

Brojne su vinarije u Iloku koje se osim uzgoju vina okreću i vinskom turizmu. Svaki posjetitelj može birati između posjeta nekom od tipičnih srijemskih podruma ukopanih u brdo ili ispod kuće (tzv. kelbovani podrumi) ili pak doživjeti moderne vinarije. Svuda ćete moći naučiti o procesu nastanka vina i uživati u srdačnom i obiteljskom ambijentu. Jeste znali da vinogradarstvo i podrumarstvo u iločkom kraju imaju neprekinutu tradiciju od gotovo 1800 godina?

ILOČKI PODRUMI – SIMBOL ILOKA I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

No ljupki Ilok ne bi bio Ilok bez glasovitih Iločkih podruma, simbola ovog kraja. Ovdje nastavljaju više tisućljeća staru tradiciju uzgoja vinove loze i vina visokokvalitetnog sortimenta sa vinograda koji se u valovitim platoima zapadnih odronaka Fruške gore, spuštaju prema moćnom Dunavu. Proizvode vina sa 990 ha vinogradarskih položaja, (330 ha vlasititih, te 660 ha iz otkupa), sa ukupnom godišnjom proizvodnjom vina oko 4 milijuna litara.

Osim osnove djelatnosti, vinogradarstva i vinarstva, razvijaju autentičnu i jedinstvenu turističku i ugostiteljsku ponudu, povezujući sadržaje turističke destinacije s vinarstvom i vinogradarstvom.

Posjetite Stari podrum Ilok, info i rezervacije na tel: 032 590 088. A želite li biti u toku s novostima vezanima za njihova vrhunska vina, slobodno posjetite njihov Facebook, lajkajte stranicu i podržite domaću vrhunsku enološku proizvodnju!

U posljednjih nekoliko godina, Iločki podrumi intenzivno razvijaju i mrežu vlastitih maloprodajnih objekata diljem Hrvatske.

Vukovarska vina možete kušati u poznatoj Zadruzi Vukovarska vina, koja okuplja sve proizvođače vina iz Vukovara. Osjetite čar spoja ruralnog i urbanog i okrijepite se čašom ovog božanskog pića.

Obzirom da svi objekti pripremaju domaću hranu po izvornim receptima, uputno je za svaki dolazak izvršiti prethodnu najavu.

Na web stranici Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije saznajte sve o tome u kojim se seoskim domaćinstvima najbolje smjestiti, koje atrakcije posjetiti i zašto je gastronomija ovog kraja tako posebna. Doznajte sve o mogućnostima aktivnog turizma i kako je najbolje istražiti sve prirodne ljepote kraja, uživajući u riječnom krajoliku, gastro raju i naravno, vrhunskim vinima.



foto vina: Vanja Vidaković

Poželite li se smjestiti u udobnom hotelu, ni to nije problem jer vas u Vukovarsko – srijemskoj županiji očekuje bogat izbor.

Izletišta, vinarije, biciklističke staze, riječni razgledi, seoska domaćinstva, kulturno povijesna baština..sve to začinjeno s neodoljivom gastronomijom, neka bude pozivnica da istražite bar dio navedenih blaga već ove jeseni!

Dobro došli!

fotografije uz dopuštenje: TZ Vukovarsko – srijemske županije i arhiv seoskih domaćinstava, arhiv TZ grada Vukovara

fotografija vina; Vanja Vidaković

Naslovna fotografija; Iločki podrumi