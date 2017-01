Prošećimo Vukovarsko – srijemskom županijom i upoznajmo glasovite dvorce Srijema

DVORAC ELTZ – Gradnju Dvorca počeo je 1749. godine vlasnik vukovarskog feuda grof Anzelmo Kazimir Eltz. U početku je bio izgrađen samo središnji dio, a kasnije je Dvorac više puta dograđivan. Već 1781. izvršeno je prvo veće proširenje, a konačan izgled dobio je početkom 20.st. po nacrtima bečkog arhitekta Siedeka. Velikih je dimenzija, raskošne koncepcije, obiluje bogatstvom stilskih detalja, ali zadržava skladne odnose.



Ubraja se među najreprezentativnije objekte baroknog razdoblja na hrvatskom tlu. Od 1968. godine u Dvorcu Eltz smješten je Gradski muzej Vukovar. Zgrada je 1991. pretrpjela strašna oštećenja a dvorac je u cjelini obnovljeno u sklopu projekta Savjeta Europe i Ministarstva kulture RH ‘Vukovar – Vučedol – Ilok: Istraživanje – Obnova – Revitalizacija‘.

Gradski muzej Vukovar osnovan je 1946. godine i s radom je započeo u zgradi Diližansne pošte iz 1819.g. u staroj baroknoj jezgri, a 1966. preseljen je u Dvorac Eltz. Do 1991. Muzej je sadržavao fond od oko 50 tisuća eksponata koji su raspoređeni u četiri zasebna muzejska odjela, a prvi stalni postav otvoren je 1948. godine zahvaljujući prvoj donaciji osnivača Vukovarca dr. Antuna Bauera.

Nakon dugotrajne obnove, Dvorac je zasjao u svom punom sjaju, a 2014.g. završeni su radovi na stalnom postavu te s ponosom možemo reći da danas imamo moderan, interaktivan, svjetski muzej, koji na suvremen način interpretira prošlost. Muzej je tematski podijeljen u nekoliko cjelina smještenih u prostoru od 3500m². Prilikom obilaska posjetitelji se mogu upoznati s arheološkom prošlosti vukovarskog kraja, povijesnim razvojem Vukovara, etnografskom baštinom i tradicijskom kulturom, pogledati multimedijalnu prezentaciju Domovinskog rata i ratnu kronologiju, te dobiti nove spoznaje na temu Vukovar danas – život u višenacionalnoj zajednici.Tu ćete posvjedočiti onu duboku povezanost Vukovaraca sa svojom poviješću i barem na trenutak osjetiti duh prošlih vremena.

Radom u progonstvu u periodu od 1992. godine do danas, na inicijativu gospodina Bože Biškupića, skupljena je zbirka umjetnina koju su hrvatski umjetnici darovali Gradskom muzeju. Toj ideji su se pridružili i umjetnici iz Italije, Austrije, Njemačke, Poljske, Francuske i drugih zemalja. Zbirka nosi naziv Muzej Vukovara u progonstvu i danas broji 1500 umjetnina, a zasigurno je jedna od najznačajnijih presjeka suvremene hrvatske umjetnosti. Ovoj donaciji priključila se i Zbirka od 150 umjetnina nastala donacijom 22 umjetnika iz 11 zemalja u organizaciji talijanskog likovnog kritičara Alviania.

U procesu mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja i početka djelovanja u razorenom dvorcu Gradski muzej je, uz niz izložbi, promocija i izdavačkih aktivnosti, inicirao i manifestacije koje su postale tradicionalne i danas su nedjeljiva slika grada: Vukovarski festival komorne glazbe gdje su učešće uzeli hrvatski i europski glazbenici, zatim likovnu manifestaciju Nebo nad Vukovarom 27. svibnja, kojom se obilježava datum povratka Muzeja na svoju domicilnu adresu 1998. godine, zatim Memorijal Stjepana Petrovića, u sklopu kojega se u spomen na kolegu kustosa – voditelja Zbirke Bauer, ubijenog na Ovčari, predstavljaju mladi slikari i diplomanti, zatim Vukovarske adventske svečanosti, koje uz nastupe mnogobrojnih kulturno-umjetničkih društava iz različitih hrvatskih krajeva prezentiraju tradicijske običaje od Adventa do Božića.

Gradski muzej je nakon deminiranja terena, 2001. godine nastavio arheološka istraživanja Vučedola koja vodi dugogodišnji istraživač dr.sc. Aleksandar Durman. Zahvaljujući rezultatima njegovih istraživanja snimljene su dvije dokumentarne televizijske serije: Vučedol-akropola na Dunavu i organizirane izložbe: Vučedol: 3000 godina prije Kr. u Klovićevim dvorima u Zagrebu, Vučedolski Orion – najstariji europski kalendar u Gradskom muzeju Vukovar, Arheološkom muzeju u Zagrebu i Narodnom muzeju u Ljubljani te izložbu Zašto svi bogovi metalurgije šepaju – golubica ili jarebica u Gradskom muzeju u Vukovaru i Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu.

Jeste li znali da je Gradski muzej Vukovar 2016.g. dobio nagradu Silletto? To je nagrada u sklopu EMYA (European Museum of the Year Award) programa, koja se dodjeljuje muzeju koji posebnu pažnju posvećuje uključivanju lokalne zajednice u svoj rad, a Gradski muzej Vukovar to nesebično čini svih ovih godina te je zaslužio da bude uvršten u red europskih muzeja.

ILOK – Dvorac kneževa «Odescalchi» – krenimo šetnjom kroz kulturu i povijest

Iločka srednjovjekovna jezgra ponad Dunava zaštićeni je kulturno-povijesni kompleks najviše kategorije, po vrijednosti stoji uz bok sličnim lokacijama u Hrvatskoj i Europi. Unutar nje više je spomenika, građevina i arhitektonskih zdanja iz raznih povijesnih razdoblja, jedno od zanimljivijih i vrijednih posjeta je dvorac „Odescalchi“.

Dvorac kneževa «Odescalchi», zaštićeni je spomenik hrvatske baštine i predmet muzejske prezentacije i atraktivnost iločke tvrđave. Restaurirani dvorac, nastao na temeljima i osnovama srednjvjekovnog palasa i tvrđave Nikole Iločkog (bana Slavonije i Hrvatske, vojvode od Transilvanije i kralja Bosne), na kojemu su krajem 17.st. arhitektonske i stilske preinake izvršili talijanski plemići Odescalchi, vojvode srijemske, veleposjednici šireg iločko-srijemskog područja.

Odescalchi su obnovom dvorca proširili i modernizirali i vinski podrum ispod dvorca, čiji je najstariji dio građen u 15.st. U konačnici, nakon nekoliko nadogradnji i obnova dvorac dobiva barokno-klasicistička obilježja. Moćna talijanska plemička obitelj i danas je živuća, njihova ostavština, palače i dvorci vrijedni su pažnje koju i privlače, dio ove aristokratske priče je u Iloku, dvorac u tvrđavi te ladanjsko imanje „Principovac“ ponad Iloka.

U dvorcu „Odescalchi“ je Muzej grada Iloka koji čuva i prati guste i bogate tragove kontinuiranog života Srijema i Iloka kroz stoljeća o kojima zorno svjedoče brojni arheološki nalazi od prapovijesnih razdoblja do danas, što daje bogatu i novu sliku o kulturnoj baštini, te se dio toga prikazuje kroz moderni stalni postav. Iločki muzej osnovan je 1952.g. kao Gradski muzej na inicijativu prof. dr. sc. Antuna Bauera, a u dvorcu „Odescalchi„ smješten je od 1969.g. kada broji impresivnih 11.370 muzejskih predmeta i više od 10.000 komada arhivske građe. Muzej je djelovao čak i za vrijeme Domovinskog rata no sjedište mu je bilo u Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu, dok je u Iloku i dalje „funkcionirao“ pod tadašnjim uzurpatorima, odnosno kasnije u sklopu uprave mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Kroz projekt „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok – Vukovar – Vučedol“ intenzivno su od 2005.g. vršena arheološka, restauratorska i konzervatorska istraživanja, obnovljena je između ostalog i spomenička cjelina dvorca te je 2010.g. predstavljen novi, suvremeni muzejski koncept i postav.

U Muzeju grada Iloka danas djeluju Arheološki, Kulturno-povijesni, Etnografski i Galerijski odjel, Muzejska knjižnica te Odjel dokumentacije. Muzejska građa broji više od 95.000 različitih artefakata koji su se prikupljali ponajviše na području Iloka i njegovih naselja ali i iz raznih drugih izvora. Prikaz i očuvanje srednjoueropskih, podunavskih i mulitkulturalnih osobitosti iločkog područja važne su odrednice postava i djelovanja. U zanimljivom konceptu postava izložena su 2724 predmeta koji se uvijek iznova i na drugi način mogu doživjeti, proučavati i otkrivati.

Na prvom i drugom katu predstavljene su tri muzejske teme: kulturno-povijesni i društveni razvoj iločkog područja, ratovi u 20. stoljeću te galerija umjetnina i spomen-galerija uglednika a u potkrovlju je artraktivni etnografski odjel. Osim zgrade dvorca i neposredni okoliš predmet je cjelovite prezentacije kompleksnog spomenika kulture. Atrij dvorca kao muzej na otvorenom osim artefakata pruža i prekrasan pogled na Dunav. Nasuprot dvorca je vlastelinski perivoj-iločki park sa brojnim i zanimljivima vrstama drveća i bilja raspoređenih u tzv. francuskom i engleskom dijelu parka koji je pod zaštitom kao spomenik parkovne arhitekture

Muzej sve više postaje i centar kulturnih i edukativnih događaja kojima obogaćuje građanski život i ponudu Iloka. Muzej je primio brojna priznanja i pohvale, ističemo nominaciju za prestižnu nagradu Europski muzej godine 2013. Europskog muzejskog foruma iz Liverpoola.

Vaš put i šetnja kroz Srijem i hrvatsko Podunavlje ne bi bio potpun ukoliko ne zakoračite u povijest, kulturu, umjetnost i život ovog područja prezentiran u dvorcu „Odescalchi“ – Muzeju Grada Iloka.

Otvoreno za pojedinačne i skupne posjete, stručno vodstvo, tu je i suvenirnica, multimedijalna dvorana za skupove, organiziranje izložbi te radionica.

Više informacija na www.mgi.hr

PRINCIPOVAC – NEZAOBILAZNA TOČKA POSJETE

Drugi, manji, no vrlo atraktivan i zanimljiv lokalitet i objekt je ladanjsko imanje dvorac „Principovac“ koji je također dio ostavštine prinčeva iz aristokratske obitelji Odescalchi izgrađen 1864.g. Smješten nadomak središta naselja, u vinogradima, na pejzažnom brežuljku odakle se kao na dlanu pruža impresivan pogled na Ilok, Srijem i Bačku.



Zgrada je 2009.g. restaurirana i preuređena u restoran sa wine&caffe barom u ostakljenom vidikovcu na katu. Ovo specifično zdanje prepoznatljivi je i dominirajući dio turističkog naselja „Principovac“ i nezaobilazna pitoreskna točka koju preporučamo svakom posjetitelju Srijema, Slavonije, Podunavlja.

