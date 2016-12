Svjetska DJ zvijezda Armin Van Buuren Hrvatsku uvodi u Novu Godinu!

Zagrebački štrukli spremni za Armina

Svjetska DJ zvijezda Armin Van Buuren Hrvatsku uvodi u novu 2017. godinu. Jedan od najtraženijih DJ-a današnjice na sam Božić će proslaviti 40. rođendan, a uoči proslave, provodi posljednje pripreme za spektakularni nastup koji nas u Areni Zagreb očekuje 31. prosinca. Upravo je Hrvatska zemlja u kojoj će Armin, jedan od najtraženijih DJ-a današnjice, izvesti poseban DJ set kojim će na najljepši način obilježiti početak Nove godine.

Armina za Hrvatsku vežu posebno lijepe uspomene. Nekoliko je puta nastupio na Ultra Europe Festivalu kao i u novaljskom klubu Papaya. Obožava hrvatsku kuhinju i uvijek nastoji isprobati nešto novo od naše bogate gastro ponude. Za boravka u Zagrebu, Armin će probati legendarne zagrebačke štrukle za koje ne sumnjamo kako će mu se svidjeti. Organizatori su Arminovom timu pripremili i druga iznenađenja koja će zasigurno zvijezdi dugo ostati u sjećanju.

Nizozemski DJ i producent najveće je DJ ime Croatia Winter Music Festivala koji se održava od 31. prosinca do 6. siječnja u zagrebačkoj Areni. Legendarni Armin otvorit će festival Zagreb 360° New Year’s Eve partyjem na impresivnoj pozornici. Armin Van Buuren u Zagrebu nastupa prvi puta, a u najluđoj noći na pozornici će mu se pridružiti Sander van Doorn, Julian Jordan, MOTi, David Gravell i Juicy M. Nakon novogodišnjeg dočeka u Areni će se održati još šest partyja koji će okupiti zvijezde svjetske DJ scene, ali i neka mlada imena koja tek dolaze. Tako će u Areni u nastupiti R3hab, Felix Jaehn, Lvndscape, Justin Oh, Kura, Sick Individuals i mnogi drugi. U dnevnom dijelu festivala, 2. i 3. siječnja održat će se i gaming turnir u igrama League of Legends, FIFA, Overwatch i Hearthstone, a svi zainteresirani za sudjelovanje u turniru mogu se prijaviti na www.croatiawintermusicfestival.com . Vrhunska produkcija, bogat glazbeni program i vodeći svjetski DJ-i u prvim će danima 2017. pretvoriti Zagreb u najpoželjniju europsku party destinaciju.

Ulaznice za sve dane Croatia Winter Music Festivala dostupne su za kupnju online putem www.ticketshop.hr te na prodajnim mjestima Atlas i Tisak Media.