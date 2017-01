“Novo ruho autohtonih jela” – kreativan projekt kuharice sisačkog kraja

U četvrtak, 12.1.2017. u 12:00 sati u prostorijama TZG Siska, održana je prezentacija kuharice pod nazivom „Novo ruho autohtonih jela“.

Kuharica je rezultat zajedničkog rada Gradskog muzeja Sisak, Kulinarskog instituta Sisak i Turističke zajednice grada Siska.

Kuharica je sufinancirana sredstvima TZ Sisačko-moslavačke županije i napravljena u formi turističke brošure te će se na taj način i dijeliti u Turističkom informativnom centru, TZG Siska. Izrada kuharice dio je šireg projekta koji su TZG Siska i Gradski muzej pokrenuli početkom prošle godine, a koji je uključivao etnografsko istraživanje te izložbu „U potrazi za najboljom kuhinjom: prepoznatljivost prehrane sisačkoga kraja“.

Nastavno na istraživanje i prikupljene starinske recepte kuhari Kulinarskog instituta su izradili recepte kojima su dali novo moderno ruho, primjereno današnjem načinu života i pripreme jela.

Želja partnera na ovom projektu je da ugostitelji koji djeluju u gradu Sisku prigrle mogućnost ponude autohtonih jela u svojim objektima te na taj način prezentiraju bogatu gastronomsku baštinu svojim gostima.

PRHKE OREHNJAČE ( recept)

NADJEV

– 350 g oraha

– 2 žlice meda

– 150 g šećera

– 150 – 200g mlijeka

– 70 g slatkog vrhnja

PRELJEV

– 1 paketić preljeva za voće

– 250 g vode

– 50 g šećera

– 50 g grožđica namočenih u rumu

TIJESTO

– 30 g svježeg kvasca

– 400 g glatkog brašna

– 280 g maslaca

– 1 jaje

– 1 žutanjak

– 60 g šećera

PRIPREMA TIJESTA

Sve sastojke zajedno zamijesite u glatko tijesto i ostavite da stoje na sobnoj temperaturi oko pola sata. Razvaljajte tijesto na 1,5 mm debljine i preko cijele površine namažite nadjev. Zamotajte ga u salamu i režite ga na duljinu cca 3 cm. Orehnjaču pecite na 180°C oko 15 minuta.

PRIPREMA NADJEVA

Mlijeko, šećer i med pomiješajte zajedno i zakipite. Prelijte preko mljevenih oraha i dobro povežite. Kad se ohladi po potrebi dodajte slatko vrhnje. Nadjev treba biti kremast i lako maziv.

PRIPREMA PRELJEVA

Skuhajte preljev sa šećerom i vodom i u vruću smjesu dodajte grožđice. Sve zajedno samljeti u blenderu i premažite preko ohlađenih orahnjača.

SAVJET

Kako bi izbjegli razdvajanje slojeva nadjeva od tijesta, treba paziti da prilikom namatanja tijesto sa nadjevom nema tragove brašna zaljepljenog na tijesto jer se prilikom pečenja to brašno neće povezati s ostatkom kolača i stvoriti će sloj između tijesta i nadjeva koji uzrokuje odvajanje , a ponekad i tvrdu i žilavu strukturu. Vrlo je bitno da prije pečenja na namotanom kolaču izbušite nekoliko rupica s nožem i to skroz do dna kako bi se spriječilo stvaranje džepova plina koji mogu razdvojiti slojeve.

SERVIRANJE

Poslužite orehnjače hladne i narezane na šnite dužine 3 cm. Po želji orehnjače možete preliti čokoladom.

Izvor: www.menu.hr,

Fotografije: Rene Karaman, Kulin