Poslastica za pustolove! Kreće projekt postavljanja “Via ferrate” na brdu Perun u Podstrani!

Nova doza turističke atraktivnosti za Podstranu!

PUSTOLOVI ĆE BITI PRESRETNI kada im kažemo da jedna od omiljenih domaćih destinacija, Podstrana, planira inovativan projekt na brdu Perun koji će svakako biti toplo dočekan od strane ljubitelja aktivnog odmora – via ferratu!

IZAZOVNI PLANINARSKI POTEZI NA DOHVAT RUKE. No, što točno podrazumijevamo pod tim izrazom? Riječ je o osiguranom penjačko-planinarskom putu koji savladava probleme i prepreke u stijeni. Čelična užad koja prati put cijelom njegovom dužinom glavni je dio moderne ferrate.

Ovisno o težini uspona, fiksirana je u stijenu sa klinovima i žabicama na svakih 3-10 metara, a dodatni sadržaji koji prate ferratu su čelične stope, skale, nožišta, oprimci, te u nekim slučajevima i mostovi. Korištenjem jednostavnog via ferrata kita, koji se sastoji od penjačkog pojasa i dvije gurtne s karabinerima te kacige, teži planinski pristupi – koje bi inače mogli savladati samo iskusni penjači sa kompletnom opremom i užadi – postaju pristupačni i sigurni planinarima i izletnicima.

Upravo u ovoj činjenici leži glavna čar ove vrste planinarskog puta, pa tako popularnost via ferrate zadnjih godina ne jenjava – kako među planinarima i penjačima, tako i među samim turistima. Štoviše, atraktivne regije u Dolomitima i Alpama tokom ljetne sezone zasnivaju svoj turizam upravo na planinarskim stazama te ferratama, koje su tamo jako zastupljene.

NOVINA U HRVATSKOJ. U našoj se domovini tek odnedavna počelo pridavati na važnosti via ferrata – kako u planinarskom, tako i u turističkom smislu. U našoj blizini imamo po jednu ferratu na Mosoru i Biokovu, te jednu u kanjonu rijeke Čikole.

BRDO PERUN – IDEALNA „ŠTACIJA“. Brdo Perun idealno je za postavljanje via ferrate zbog relativno lakog pristupa do same staze, položaja i konfiguracije stijene. Atraktivnosti perunske ferrate pridonosi i predivan pogled na Split, more i otoke, a staza će završavati na samom vrhu stijene kod Bunkera. Via ferrata na Perunu bi bila dugačka oko 250-300 metara.

Ferrata je idealna za obogaćivanje turističke ponude Podstrane u smislu pustolovnog turizma, jer je jednako atraktivna planinarskim društvima, penjačkim zajednicama i turistima. U samoj izradi te postavljanju, bušenju, čišćenju i uređivanju staze, sudjelovati će Turistička zajednica Općine Podstrana i članovi PD Perun s volonterima iz drugih Društava – poželimo im dobar vjetar u leđa i sjajnu turističku godinu!

Foto: Tz Podstrana

www.tz-podstrana.hr