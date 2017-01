Šetnjom po bajkovitoj Bilogori – neodoljiva destinacija ruralnog turizma

Zeleni predjeli bajkovite Bilogore čudesni su i u srcu najljuće zime. Uvjerili smo se to kada smo pozvani od strane Turističke zajednice Bjelovarsko – bilogorske županije na jednodnevno studijsko putovanje u četvrtak 29.prosinca, taman kao uvertira za rastanak od 2016-e.

Skupina od dvadesetak turističkih novinara iz cijele zemlje, posjetila je arkadiju netaknute prirode i nekoliko turističkih aktrakcija koje polako ali sigurno postaju turistički adut ove županije i koje idu u odličnom smjeru razvoja europskog ruralnog turizma.



foto; Š.Brajković

Priča o ovoj županiji međutim nije priča samo o blagodatima prirode i izvrsne gastronomije.Kontinuirana suradnja s privatnim sektorom kroz 2016., iznjedrila je niz pozitivnih promjena.

Bjelovarsko – bilogorska županija postala je članicom grupe EDEN Networka – europskih destinacija izvrsnosti najveće profesionalne mreže održivog turizma Europske komisije, koja okuplja 66 članica iz 23 europske zemlje.

Od brojnih atributa istaknuta je kvalitetna izvorna domaća gastronomija, ekološka proizvodnja OPG-ova, ali i gostoljubivost stanovnika. Netaknute šume, raskošni vinogradi, plavi ribnjaci, smaragdne livade obrubljene bajkovitim gorskim proplancima u kombinaciji sa višestruko nagrađivanim parkovima i okućnicama, odnosno ljupkim gradovima u kojima se pazi na svaki detalj gradskog exterijera, samo su neke od pohvala kojima su u ovoj uglednoj asocijaciji nahvalili bjelovarsko – bilogorski kraj.

Što govore o našoj županiji, uvjerite se jednim klikom na link: youredenexperience.com/destinations ili klikom na fotografiju EDEN-a.



Ključ turističkog koncepta TZ BBŽ temelji se na izradi kreativnih programa i turističkih proizvoda (promatranje ptica, konjički turizam, agroturizam kroz seoska gospodarstva, kulturna blaga bogatog identiteta ovog kraja, izvrsne wellness i SPA programe Daruvarskih toplica s rimskom poviješću i tradicijom). Uživati u prirodi nije dovoljno, potrebno je osmisliti, povezati i predstaviti niz povezanih proizvoda koji se nude današnjim sve zahtjevnijim gostima, no recenzije s booking coma govore da se ide u dobrom pravcu.



VINARIJA CONER – PRVA TOČKA PUTOVANJA

Naše putovanje započeli smo posjetom u izletištu i vinariji Coner u Jabučeti, nedaleko od Bjelovara. Zimski krajolik prirode je standardno ogoljen i jednoličan – ali ne i ovdje. Unatoč hladnoći i zimi, svejedno možete uočiti bogatstvo zelenila i bogate bilogorske vegetacije. Kako li onda sve ovo tek izgleda u proljeće?



foto: Š.Brajković

U ovom izletištu upravo je dovršen projekt “Rekreacijsko-edukativnog parka” uz potporu HTZ-a, a otvoreni su i novi smještajni objekti kategorizirani s visokih 4 i 5 zvjezdica. Tražite li komfor pa i dozu luksuza, dođite u Coner, na niti sat vremena od Zagreba vas očekuju visoko kategorizani apartmani u samom srcu prirode.



U sklopu vinarije nalazi se i poveći restoran u kojem se mogu kušati tradicionalna jela bilogorskoga kraja pripremljena prema posebnim recepturama od namirnica proizvedenih na njihovim imanju na Bilogori ili na seoskim domaćinstvima u okolici.



Uz obilan i izdašan doručak kojim smo dočekani (sve domaće i pripremljeno svježe), krenuli smo u razgled vrsno uređenih apartmana.



Topli tonovi domaćeg drva koje je korišteno za izradu namještaja kao i pogled na vinograde iz gotovo svakog prozora, oduševili su posjetitelje.



Tina Eterović Čubrilo, Anita Žuvela Hitrec, foto: Š.Brajković

Apartmani su opremljeni svime što vam treba za kvalitetan odmor u prirodi. Sve je tu – novouređeni park za djecu, vinarija u podrumu objekta, velik prostran prostor za blagovanje, i prekrasan pogled uz opciju relaksirajućih šetnji.

Hrana je izdašna, raskošna i krajnje ukusna. Idealno za ljubitelje prirode, dobre hrane i opuštenog domaćeg štimunga koji od vas traži ništa drugo doli čisti odmor i privremeni zaborav od gradskog žrvnja. A sve u toplini domaćeg drva.

I svaki prozor pruža neodoljiv pogled na vinograde. Poželite li se smjestiti u ovom jedinstvenom objektu, posjetite njihovu web stranicu: vinarija-coner.hr i svakako lajkate njihov Facebook.

Okrijepljeni i osnaženi zdravim i izdašnim domaćim doručkom i izvrsnim domaćim likerima, posjetili smo i Romsku kuću, jedinstveni etno objekt u Hrvatskoj.



foto: Š.Brajković

Ljubav i trud koji su vlasnici uložili u Kuću, vidljiva je u svakom detalju.

Toplina interijera sa vilinskom okućnicom privremeno vas teleportira u neki drugi svijet.

Sve je pregledno, ljupko i uredno sortirano, ruka vješte gazdarice i domaćice kuće, zrcali se u svakom kutku ove jedinstvene eko – etno zbirke.



Romska kuća nalazi se u Maglenči u Velikom Trojstvu, a zainteresiranim posjetiteljima prema najavi nudi se bogat izbor mogućnosti. Na vama je da odaberete željeni program.

Slađana i Goran Đurđević, foto: Š.Brajković

Što sve možete vidjeti i doživjeti u Romskoj Kući? Možete za početak poslušati vrlo zanimljivu prezentaciju povijesti i običaja Roma uz prikaz popratne dokumentarno povijesne izložbe o životu i običajima autohtonih hrvatskih Roma – Lovara. Nije nam jasno kako ovakvi programi nisu uvršteni u obavezne školske razglede.



foto: Š.Brajković

Na toj prezentaciji se doista educirate o stvarima o kojima niste znali gotovo ništa a itekako su povezane s našim kulturnim identitetom i naslijeđem.



Možete degustirati neke od specijaliteta tradicionalne romske kuhinje i kupiti neke od proizvoda lavande koje vlasnici sade na vlastitim nasadima oko kuće. Tu je degustacija proizvoda lokalnih OPG-ova Velikog Trojstva kao i najam kuće za sve vrste evenata na otvorenom i zatvorenom prostoru, prostor za roštilj, prostor za prezentacije, edukacije, okrugle stolove..



Dodatno možete na osnovu prethodnog upita i dogovora, poslušati prezentaciju romske glazbe, plesa, nastup KUD, ženskog zbora, idiličnu vožnju kočijom ovim lijepim krajem, jahanje, obilazak lokalnih OPG-ova, posjet obližnjim izletištima, a za sve od navedenog slobodno kontaktirajte gđu Slađanu Đurđević na mob 099 222 70 40 ili na email: sladjana.djurdjevic@gmail.com ili g. Gorana Đurđevića na mob 095 535 58 02 ili na mail: romlovar@gmail.com.

Ne zaboravite posjetiti ni njihovu Facebook stranicu.



foto: Š.Brajković

Romska kuća jedan je i od “Horses welcome punktova” novog turističkog projekta u BBŽ – “Upoznajte i istražite bjelovarsko-bilogorski kraj na konju” koji je na netom održanoj nacionalnoj svečanosti Suncokret ruralnog turizma, osvojio Zlatnu povelju u kategoriji 150 kandidiranih projekata, a Romska kuća posebno priznanje.

Nakon Romske kuće, prepuni dojmova i brojnih zanimljivih informacija o Romima Lovarima, krenuli smo prema novootvorenoj Vili Garić u Podgariću.



Unatoč hladnom zimskom vremenu i skorom sumraku, ne može vam promaći čudesna smirujuća ljepota krajolika.

Ovo područje za prirodoljupce prava je škrinjica s blagom. S jedne strane dočekuje vas prava gora, s druge strane jezero.



Nakon 3 godine unutar koje je objekt Vila Garić bio zatvoren, sada je preuređen i obnovljen, zablistao punim sjajem.

„Vila Garić“ raspolaže s ukupno 19 soba i 2 apartmana s pogledom na jezero i prirodu.

Sve su sobe opremljene televizorom, tušem i WC-om, dok apartmani posjeduju i kadu s bideom, mini-bar, veliki TV sa satelitskim prijamnikom te odvojenu spavaću i dnevnu sobu s vanjskom terasom.



Gosti mogu boraviti u jednokrevetnim, dvokrevetnim ili trokrevetnim sobama od kojih su neke prilagođene osobama s invaliditetom, a u hotelskom restoranu moguća je bogata pansionska i a la carte prehrana po povoljnim cijenama.

Od specijaliteta preporučamo kušati teleće izvrsne medaljone u umaku od vrganja i šampinjona ili rolane veprove odreske, a zatim se zasladite kraljevskom delicijom odnosno palačinkama od kukuruznog brašna punjenim sirom i grožđicama. Zahvaljujemo se ovom prilikom osoblju i vodstu vile na prefinoj domaćoj večeri koju nažalost nismo stigli uslikati, prebrzo je nestala.



Jasna Vaniček Fila direktorica,TZ Bjelovarsko – bilogorske, Anita Žuvela Hitrec Hotspots.net.hr, Radmila Kovačević (Večernji list)

Također sklopu objekta nalazi se aperitiv bar i to pored ulaza u „Vilu Garić“ gdje je ujedno smještena i ljetna terasa na tri razine sa stotinjak sjedećih mjesta.



foto:www.vila-garic.hr

Pitoreskni Podgarić nudi vam i dodatne aktivnosti. Možete tako isprobati ribičke vještine subotom i nedjeljom, unajmiti kanue za vožnju po jezeru ili bicikle kojima gosti mogu obići obližnje prirodne ili povijesne znamenitosti. Jeste znali da je Garić grad jedan od najstarijih srednjevjekovnih utvrđenih gradova u središnjoj Hrvatskoj, a dao ga je sagraditi ban Stjepan Šubić 1256?



foto: www.vila-garić.hr

U sklopu objekta moguće je koristiti i obližnje košarkaško, rukometno te nogometno igralište.

Ljubitelji šetnji mogu uživati u šetnji do ovog povijesnog lokaliteta kroz sat i pol laganje šetnje, dok će vas bicikl odvesti do tamo za svega 15 minuta.

A najbolje od svega, od Zagreba se dovezete za max sat vremena do ovog jezera iz bajke!



Upiti i rezervacije na: Vila Garić,Podgarić 6a,43 233 Podgarić

tel: 099 50 72 791

email: vilagaric.podgaric@gmail.com

Odlični podaci za turizam BBŽ u posljednje 2 godine

Za kraj evo nekih podataka koje smo dobili na prezentaciji od gđe Jasne Vaniček File, direktorice Tz Bjelovarsko – bilogorske županije, koja je bila domaćin našeg razgleda i koja nas je stručno, i s maksimalnom predanošću, provela kroz dio turističkih ljepota svoje županije.

Daruvarske toplice su bukirane u cijelosti kroz cijeli prosinac zahvaljujući svojim programima i tradicijski poznatoj wellness kvaliteti ovog kraja, a dobre su najave i za siječanj.



Centralno blatno kupalište, foto:Ratko Vuković

Sa 37.754 noćenja, broj noćenja popeo se u dvije godine na 73.381 ( podatak iz sustava eVisitor od 31.12.2016.), što je dakle gotovo dvostruki porast ostvarenih noćenja gostiju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,



Vila Bilogore, foto: vilabilogore.com

Popunjena je bila i novootvorena Vila Bilogore za blagdane, obitelj iz Čakovca je zakupila cijelu kuću za sebe, i raste popunjenost ostalih smještajnih kapaciteta, a nekoliko je njih, poput prvog hostela u SRC Kukavici, tek u prosincu otvorio, tako da su u njima imali prve goste potkraj prosinca, te njihove rezultate popunjenosti zapravo očekuju tek radom u 2017. godini.

Bjelovarsko – bilogorska županija domaćin je i državnim i međunarodnim natjecanjima u endurance – daljinskom jahanju, a početkom 2016. u suradnji s međunarodnom asocijacijom ENGEA dobili su i prvih 8 certificiranih vodiča za turističko jahanje. Također je upravo u toj županiji u listopadu nastala i prva u Hrvatskoj s međunarodnim ISO standardom, certificirana konjička turistička staza duga 90 km.



Seoski turizam Na malenom brijegu, foto: namalenombrijegu.hr

Suradnja privatnog i javnog turističkog sektora, te uspješno korištenje fondova EU, rezultirala je otvorenjem velikog Sportsko – rekreacijskog centra s bazenima u Kulturnom centru Mato Lovrak u Velikome Grđevcu



te prvog kampa u seoskom domaćinstvu Vinia u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Kamp je posjetiteljima svoja vrata otvorio 04. srpnja 2016. na poznatom seoskom turističkom gospodarstvu obitelji Šapić – Izletištu i vinotočju Vinia.

U sklopu EU projekta ekološke mreže Natura 2000, u mjestu Blatnica u općini Štefanje otvoren je Info-edukativni punkt Blatnica i Poučna staza Lokvanjić, a uz objekt opremljen kao interpretacijski centar, poučna staza duga 2,9 km opremljena je s 10 edukativnih tabli o flori i fauni ribnjaka i promatračnicama za ptice.

Atraktivnost ovog prirodnog prostora, posebice područja šumskih površina, nude mogućnost razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije i još jednim proizvodom – foto-safarijem. A više i o toj vrsti ponude možete saznati na webu: Foto-safari ponuda, a dodatne informacije možete pronaći na web stranici Turističke zajednice Bjelovarsko – bilogorske županije.

Izvrsna suradnja županijskog TZ-a s privatnim turističkim subjektima, otvorila je definitivno brojne potencijale i mogućnosti razvoja brojnih turističkih proizvoda, s naglaskom na eno gastro ruralni turizam a članstvo u EDEN networku samo je potvrda priznanja da se ide u dobrom smjeru. Dvostruko povećanje broja noćenja gostiju u odnosu na 2014, svakako govori o pozitivnim promjenama.

I zato posjetite magičnu Bilogoru i uvjerite se u njene brojne atribute, neće vas razočarati. A mi im želimo još puno novih projekata u 2017 i dobar vjetar u leđa!

tekst: Anita Žuvela Hitrec

fotografije, Štefan Brajković, Anita Žuvela Hitrec, Vila Garić, Ratko Vuković, Vila Bilogore, Na malenom brijegu

naslovna fotografija: www.namalenombrijegu.hr

Fotografije kampa i SRC-a, Štefan Brajković