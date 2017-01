Vinkovo u Iloku i Šokačko sijelo u Županji – zlatna škrinjica vukovarsko srijemske baštine

„Vinkovo u Iloku 2017.“, 20.-22.01.2017. – zašto ne propustiti najbolju feštu početkom 2017!

Doći u Ilok za Vinkovo pravi je potez, jer širom vinogorja u vinogradima, a isto tako i u podrumima i u naselju, možete očekivati dobru vinsku kapljicu, domaću hranu, pjesmu i gostoljubivost.

Vinkovo je pučko-vjerski obred blagoslova vinograda i početka vinogradarske godine, uz druženje, zvuke tamburice, pečene kobasice, slaninu i vino u vinogradima i podrumima vinara. Blagdan je uvijek 22.siječnja, ali se manifestacija u Iloku zbog brojnih gostiju zadnje četiri godine proširila i na najbliži vikend.



Blagdan sv.Vinka ili pučki „VINKOVO“ dugo je prisutan u tradiciji Iloka i Srijema, to je autentični i važan vinogradarski blagdan kada vinogradari trs vinove loze simbolično režu, vješaju se kobasice i sve zalije sa malo vina uz molitvu da godina bude rodna. S tog i drugih trsova običava se odrezati nekoliko ključića, koji nakon što u posudi s vodom i u toploj kuhinji potjeraju, služe za prognoziranje rodnosti nastupajućeg godišta. No to je i prigoda da se osim obreda zajedno sa svojim prijateljima, partnerima i gostima druži i veseli uz jelo, odlično iločko vino i pjesmu bez obzira na vremenske uvjete, jer toplija je i zima uz iločka vina!

Osim doživljaja u vinogradima i vinarijama/podrumima dvije večeri do kasnih sati u zajedničkom središnjem ugrijanom) vinskom šatoru Vinskog klastera Srijem u iločkoj tvrđavi u ponudi će biti puno dobrog vina i glazbe kako bi se svi što bolje na jednom mjestu ugrijali i zabavili.



Za petak 20.01. predviđen je tamburaški maraton (sviraju i natječu se tamburaški sastavi:Sokak, Endemi, Berdaševa priča i Allegro), a u subotu 21.01. pored uvijek atraktivnog „Pokladnog jahanja ulicama Iloka“ , bit će tu i „pokladni sajam“, sa ponudom srijemskih delicija, od fiša i ribe do mesnih zalogaja, čvaraka, priprava rakije, kuhano vino, razne sorte vina na degustaciji te izbor najboljeg traminca i drugo.

U subotnjem večernjem dijelu u šatoru će se uz ponudu brojnih iločkih vinarija po pristupačnim cijenama moći proveseliti uz Klapu Fjabula i TS Ringišpil.



Po četvrti put priprema se i posebno, zajedničko vino: „Graševinu Vinkovo“, koja je enološki sastavljena od vina gotovo svih iločkih vinarija.



Središnja proslava u vinogradima kao i inače predviđena je na vinogradarskoj poziciji Iločkih podruma – „Vukovo“, u subotu 21.01. od 14 sati. U nedjelju na sam dan sv. Vinka ujutro je sv. misa i blagoslov, a tijekom dana tradicijsko obilježavanje blagdana u vinogradima i vinarijama širom i okolo Iloka.

Sva ponuda tijekom manifestacije je uz kupljene bonove ili degustacijske čaše, odnosno u večernjem dijelu po cjeniku.

Organizatori i pokrovitelji : Vinski klaster Srijem, TZ Ilok, Grad Ilok

Pokladno jahanje u Iloku , 21.01.2017. – doživite vjetar u kosi uz iločku zimsku bajku!

I ove godine običaji konjogojaca u pokladnom godišnjem dobu obilježit će se tradicijskim pokladnim jahanjem iločkim ulicama. Od domaćina do domaćina, od dvorišta do ajnfora, uz ljepotu konja, kočija, nošnje, pjesme i uz dobro vino i rakiju te domaće zalogaje prodefilirat će članovi više konjogojskih udruga iz Vukovarsko-srijemske i okolnih županija..

Organizator i domaćin u Iloku je Konjogojska Udruga „Kadij“, podrška Grad Ilok i Turistička zajednica Ilok.

Dođite, jer toplija je i zima uz iločka vina!

ŠOKAČKO SIJELO – TRADICIJSKO BLAGO PITORESKNE ŽUPANIJE

Šokačko sijelo je najstarija i najveća manifestacija tradicijske kulture Županjskog kraja. Dobitnik je brojnih priznanja iz kojih bi izdvojili nagradu Hrvatske turističke zajednice „Antun Štifanić“ za izniman doprinos razvitku turizma u RH za 2000. godinu, te nagradu „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“ u organizaciji Klub članova „Selo“ – „Zlatna povelja“ u kategoriji manifestacija.

Uz pokladne običaje, ova je manifestacija uvijek sadržavala i prezentaciju nekih drugih izvornih folklornih sadržaja, primjerice običaje kroz godinu i običaje koji prate čovjekov život. Kroz „Večeri folklora“, pružena je prilika kulturno – umjetničkim društvima da na pozornici pokažu tradicijske plesove, pjesme i svirke, te ožive već pomalo zaboravljene narodne običaje kao kontrast današnjoj životnoj trci (poput šokačkih svatova, pečenja rakije, žetvenih običaja, branja kukuruza, kupljenja žira po našim hrastovim šumama, divana, čijala i moba).

Večeri folklora su dokazale da je folklor nepresušno i bogato vrelo ovog naroda koje oplemenjuje duhom koji izvire iz svakog tona, pokreta u plesu ili trenutka običaja, dok su žice tambure samičara i tamburaša ustreptale mnoga srca.

Najmlađi se okupljaju na „Malom šokačkom sijelu“ i „Malom literarnom sijelu“, dok se starije generacije književnika i pučkih pisaca već dugi niz godina okupljaju na „Večeri pučkih pisaca“.

Turistička zajednica grada Županje u okviru programa „Šokačkog sijela“ zadnjih deset godina organizira tradicijski sajam, koji od 2010. godine nosi naziv „Sajam Zlatne niti“. Sajam je zamišljen kao mjesto susreta, druženja, razmijene iskustva, znanja, ideja i vještina s ciljem promocije tradicijskih zanata, razvoja ruralnog turizma, poticanja ekološke poljoprivrede i zaštite kulturne baštine.

Od 1987. godine u program „Šokačkog sijela“ ulazi „Večer uz tamburu“, prva takve vrste u Hrvatskoj. Županja kao kolijevka sviranja na tamburi na taj način dobiva priredbu na kojoj nastupaju poznati tamburaški sastavi ali i mali, školski sastavi, kao dokaz budućnosti sviranja tambure, te veliki tamburaški orkestri. Jedan od tradicijskih događaja Slavonije od posebne vrijednosti je „Pokladno jahanje“ koje, kao stari narodni običaj, vuče korijene iz vremena kada su graničari na Savi čuvali granicu od Turaka, a danas jahači jašući uz pjesmu i pokladno raspoloženje najavljuju početak „Šokačkog sijela“.

Pozivamo Vas na sva navedena događanja u okviru jubilarnog 50. Šokačkog sijela pod nazivom “Oj Županjo, oj Županjo, bečki perivoje” u razdoblju od 18. – 28. veljače 2017. godine u Županji. Dobro došli dragi gosti!

Posjetite ove dvije neodoljive tradicijske manifestacije i uvjerite se zašto su među najboljima na kontinentalnoj sceni zimskih događanja!

Turistička zajednica grada Županje

Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije

Foto: Ivan Ripić,Vesna Štajner,Ivica Miličević, arhiv TZ Vukovarsko – srijemske županije, TZ grad Županja