U Supetar ćete se zaljubiti na prvi pogled, još kada ugledate njegove vizure približavajući mu se trajektom. Nećete ni slutiti koje vas mogućnosti tamo očekuju…

Autor: Alma Radoš

Brač je – barem što se tiče prometne povezanosti sa Splitom, odavno prestao biti otok, pa zahvaljujući čestim trajektnim linijama Split – Supetar brzo ćete i bez stresa doći na svoje odredište. Supetarska luka jedan je od najomiljenijih motiva na profesionalnim i amaterskim fotografijama otoka Brača i postala je svojevrstan zaštitni znak ovog grada. Kroz nju godišnje prođe više od 1,7 milijuna putnika i više od 600 tisuća vozila. Kada smo već kod brojki, spomenimo i da se već treću godinu na području Supetra bilježi više od pola milijuna noćenja. Točnije do 15. listopada zabilježeno je 540 527 noćenja te 75 454 turističkih dolazaka, što je sedam posto više dolazaka nego u istom razdoblju prošle godine. A ako je suditi po novim projektima, velike nade polažu se u nautički turizam, pa će se već 2017. uz 30 postojećih vezova u starom dijelu supetarske luke, u ponudi naći novih 30 vezova na predjelu Vlačica. Riječ je o investiciji Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije vrijednoj 15 milijuna kuna.

Porast broja gostiju u Supetru rezultat je turističke politike, vrhunske hotelske ponude, kvalitetnog obiteljskog smještaja i bogatih sadržaja za hedoniste, ljubitelje kulturnog i aktivnog turizma s atrakcijama na čitavom otoku.

Četiri tematske i sedam biciklističkih staza

Ukupno četiri tematske staze ispričat će vam autentičnu priču o otočnom životnom stilu i bogatom supetarskom naslijeđu. Hedonisti će se odlučiti za Pješačku & Gourmet stazu „Dolčevita“ koja počinje iznad Supetra, i na kojoj se nalazi pet restorana, konoba i agro-domaćinstava te dvije umjetničke galerije i jedna vrhunska obiteljska vinarija.

Volite li masline i maslinovo ulje prošećite Pješačkom stazom „Maslinovi puti“, koja započinje u pitoresknom mjestu Mirca i u duljini šest kilometara vodi kroz prekrasne otočne maslinike.

Ljubitelji umjetnosti neće propustiti Kulturni đir „Dan s Rendićem“, u najljepšim dijelovima povijesne jezgre Supetra i na mjestima na kojima je ovaj poznati kipar, inače rođeni Supetranin, ostavio neizbrisiv trag.

Tematsku stazu „Herkules“ odabrat će svi oni koji uživaju u miru i prirodnom okruženju. Staza vas vodi povrh Splitske u napušteni rimski kamenolom Rasohe s reljefom Herkulesa u stijeni, u kamenolom iz kojeg se vadio kamen za izgradnju Dioklecijanove palače u Spliitu.

Od 25 biciklističkih staza na otoku Braču, njih sedam kreće iz Supetra.

Oni malo ambiciozniji i s boljom kondicijom, odabrat će najdulju stazu sv. Jure, zaštitnika otoka, koja sa 180,13 kilometara povezuje čitav Brač. Nemojte propustiti razgledati Muzej otoka Brača u Škripu, Klesarsku školu u Pučišćima, ranokršćansku baziliku u Povljima, crkvu Krista kralja u Selcima, plažu Zlatni rat u Bolu, crkvicu sv. Petra s borom na krovu u Nerežišćima, zvonik župne crkve u Ložišćima, inače još jedno od remek djela već spomenutog Ivana Rendića…

Staza Sv. Josipa u duljini 45 kilometara cestom će vas odvesti na zapadni dio otoka, preko Miraca i Sutivana do Ložišća pa dalje do prekrasne uvale u Milni te natrag do Ložišća pa do Dračevice i Donjeg Humca, koji je s umjetničkim galerijama, restoranima i vinarijama idealno mjesto za predah. Natrag do Supetra vodi vas asfaltirana cesta uz lagani spust s veličanstvenim pogledom na Brački kanal.

Za sve kategorije biciklista

Za lagano obiteljsko bicikliranje i uživanje u prekrasnom krajobrazu, najbolje je odabrati 15 kilometara dugu „family friendly“stazu Sv. Roka koja iz Supetra preko Miraca vodi sjeverozapadnom obalom otoka Brača do jedinstvenog Sutivana čiji je zaštitnik upravo ovaj svetac.

Staza Sv. Lovre duga 27,6 kilometara, namijenjena je svim kategorijama biciklista. Vodi iz Supetra preko Trolokvi do prekrasne uvale Babin laz, pa dalje do Splitske, antičke luke iz koje se izvozio kamen za gradnju veličanstvene Dioklecijanove palače. Do Postira nastavljate makadamskim putem, a nakon toga vožnjom uz more dolazite do pješčane uvale Lovrečine, jedne od najljepših plaža otoka Brača u kojoj su ostaci ranokršćanske bazilike Sv. Lovre iz 6.stoljeća.

Biciklistička staza Sv. Jelene u duljini od 29,5 kilometara zahtjevna je staza. Preko Miraca trasom „Maslinovih puta“ vodi do Dračevice, neotkrivenog dragulja otočne arhitekture, pa preko Nerežišća do Škripa čija je zaštitnica sv. Jelena, i dalje do Splitske te natrag za Supetar.

Po zaštitniku grada Supetra, sv. Petru, dobila je ime zahtjevna staza duga 49,2 kilometra koja vodi do pitoresknih Miraca te usponom po makadamu i asfaltiranom državnom cestom do početka Pješačke & gourmet staze „Dolčevita“. Nastavlja prema Nerežišćima u kojima je također crkva sv. Petra sa borom u krovu, pa do Lovrečine i natrag za Supetar.

Zvuči savršeno za sve vas koji volite aktivni odmor, zar ne!?

Odlučite li se za zahtjevnu stazu Sv. Jere, ukupne dužine 55,2 kilometra vozit ćete istočnom stranom otoka Brača kroz Splitsku, Postira do Pučišća. Nastavljate dalje prema Pražnicama te lagano po bračkoj visoravni. Skrenete li malo s puta u Gažul, uživat ćete u vrhunskoj otočnoj janjetini i bračkom siru, a potom se laganim spustom državnom cestom preko Nerežišća vraćate u Supetar.

Više informacija pronađite na www.supetar.hr i dobro došli!

