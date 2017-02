Gastro tura rajskim Kvarnerom

Skupina osam turističkih novinara iz Zagreba, zaputila se prošli četvrtak na studijsko putovanje Kvarnerom, u potrazi za zanimljivim mjestima dobre hrane, izvrsnih vibracija, zanimljivih običaja, a sve zajedno rezultiralo je jedinstvenim izletom u kojem smo uživali svim čulima.

Putovanje smo započeli u Stanciji Kovačić o kojoj možete sve što vas zanima, pronaći na ovoj poveznici.



Evo za početak par osnovnih informacija da se lakše snađete planirate li posjetu (a svakako je planirajte). Dakle Stancija Kovačići se nalazi na adresi Rukavac 51, 51211 Matulji.

Smještena je u podnožju padine Učke, nalazi se svega nekoliko minuta od opatijske rivijere.

Sam restoran sastoji se od 3 manje sale u kojima se može smjestiti do 70 uzvanika. Vanjska terasa ima oko 40 sjedećih mjesta gdje ćete se opustiti tijekom toplih ljetnih dana uživajući u pogledu i mirisima mediteranskog bilja. Vlasnik Stancije Kovačići ujedno je i glavni kuhar, chef Vinko Frlan koji je preuredio i obnovio staru obiteljsku kuću s kraja 19. stoljeća u ugostiteljski objekt koji je dobio ime po nadimku Frlanove obitelji u kući gdje se nalazila kovačnica. Vinko Frlan i njegova supruga Danijela zajedno vode Stanciju Kovačići.

foto: Facebook Stancije Kovačići

Chef Frlan svoju kuhinju će opisati kao mediteransku sezonsku i kreativnu s naglaskom na tradicionalna jela Kvarnera i Istre, obogaćena modernim aranžmanima.

U ponudi su razna jela od boškarina, peke od janjetine, jela sa šparugama,koprivom, medvjedjim lukom a gurmane će očarati domaća tjestenina, njoki, tortelini, ravioli..svašta finog, domaćeg, sezonskog i ukusnog. Carstvo okusa i bogatstvo mirisa!

Pri dolasku, oduševili su nas autentična toplina maštovito uređenog prostora u kojem se pazilo na svaki detalj.

A u samoj kuhinji opčiniti će vas kulinarsko carstvo maštovitih rajngli, divovskih lonaca, gnječilica povrća, sjeckalica i strojeva za izradu različitih oblika tjestenine, ogromna radna ploha.. i sve skupa navelo nas je da se momentalno osjećamo i mi kao profi kuhari.

Stoga smo revno prionuli zahtjevnom zadatku pripreme juhe od čičoke, marljivo se mijesio domaći kruh i spremali domaći torteline, dok se iz lonaca širio neodoljiv miris školjki i janjećeg mesa.

photo by: Rene Karaman, Menu.hr

Konačan rezultat zajedničkog truda izgledao je ovako:

foto: Rene Karaman

Doznali smo dakle iz prve ruke kako se ljube školjke i janeće meso. Ljubav je definitivno uzajamna.

Ne vjerujete li nama, provjerite strogi Trip Advisor i vrhunske ocjene sa različitih strana globusa. “Food from the heart!!!” , “Delicious and secluded”, “Phantastic” “Splendid frutti di mare risotto and carpaccio”, “Top class”… pohvale i epiteti se opravdano nižu jedan za drugima.

foto: Trip Advisor – screenshot

Nije naodmet spomenuti i vinsku kartu, koja sadrži isključivo hrvatska vina iz svih naših regija te se tokom godine održavaju i vinske večeri.

Posjetite i polajkajte njihovu Facebook stranicu i ostanite u toku sa svim novostima koje spremaju za proljetnu sezonu. A poželite li se smjestiti kod Vinka i Danijele ni to nije problem, nude i jako dobar smještaj.

Zvončarska muzejska zbirka

Siti, okrijepljeni i ponešto omamljeni bajnim okusima i vinom, spustili smo se malo niže u Rukavac, (također općina Matulji) u muzejsku zvončarsku zbirku, poslušati prezentaciju o karnevalsko maškaranim običajima ovog zanimljivog kraja. Zvončarska muzejska zbirka nastala je kao rezultat dugogodišnje međunarodne Zvončarske smotre koja se održava na području općine Matulji, prostora bogatog tradicijom pokladnih običaja, čija izvornost je još uvijek sačuvana.

Zbirka obuhvaća građu vezanu za cijelu Primorsko-goransku županiju (godišnji pokladni običaji s područja Kastavštine zaštićeni su kao nematerijalna kulturna baština).



Mlada kustosica je održala zanimljivo predavanje a doznali smo da se je 25.02.održala i tradicionalna 22.po redu Zvončarska smotra u Matuljima i milenijska fotografija by Šime Strikoman.

Kaokakao – slatki hram okusa stanuje u Voloskom

Iduća postaja bila je popularna slastičarna iz Voloskog – Kaokakao, na adresi Štangerova 44.

I tu smo marljivo provjerili preporuke Trip advisora – pohvale se nižu jedna za drugom!

“Don’t miss”, “Incredible!” , “The best bakery in town”.. i tako redom.

Ova mala ljupka slastičarna, vanjskim izgledom po ničemu ne odaje utvrdu raskošnog hrama slatkoće, no kad uđete u nju, preplavi vas simfonija boja i oblika i protiv svoje volje, prigodno zaboravite da ste prije nepunih sat vremena jeli obilan ručak.



foto: Facebook Kaokakao

Kako je istaknula vlasnica Anja Žulić, ujedno i glavna slastičarka, svi proizvodi pripravljeni su od najfinije belgijske čokolade, kvalitetnog vrhnja, maslaca, finih začina i sezonskih namirnica prema kojima slažu svoju ponudu.



foto: Facebook Kaokakao

Iz ponude ističemo tortu Kaokakao (tamni čokoladni biskvit, mousse od tamne čokolade s 64 % kakaa, creme brulee od mliječne čokolade, hrskavi vafel) te tortu Volosko koja se sastoji od šest slojeva i ne sadrži brašno (tamni biskvit, krema s malinama i karameliziranim lješnjacima, lješnjak biskvit, žele od malina, ganache)..

foto: Rene Karaman

Probali bi ih najradije sve

Obavezno posjetite i polajkate Facebook stranicu ove slastičarnice i neka se obavezno nađe na vašem putnom itineru kod razgleda Kvarnera.

Mesnica Čučković

Pri kraju našeg razgleda, posjetili smo mesnicu Čučković iz Marinića. Ova mesnica postoji još od 1989 godine, a utemeljio ju je Gligorije Čučković koji je tajne svog zanata uspješno prenio na sinove Dejana i Danijela Čučkovića. Nekoć su im kupci dolazili većinom iz primorsko – goranske županije, no nova vremena i nove tehnologije u kombinaciji s kvalitetom poslovanja čine svoje, te se glas o ovoj maloj mesnici pronio nadaleko i naširoko.

Kupci dolaze čak iz okolnih zemalja a samo na dan naše posjete domaćini su istakli s ponosom, posjetilo ih je oko 20 kupaca iz Zagreba, kojima nije problem odvesti se do njihove adrese u potrazi za dobrim komadom sočnog mesa.

foto: Facebook mesnice Čučković

Predan rad, nekad i do 14 sati dnevno, kreativnost u pripravi mesnih jela, roštilji na otvorenom, druženje sa svojim vjernim kupcima i fanovima njihove Facebook stranice, nesvakidašnji pristup poslu, šarm i duhovitost braće..sve ovo odudara od uvriježenog stereotipa mesara. Ono što upada u oko, nije samo ljubav prema svom poslu. Već i spretno plivanje kroz nove komunikacijske alate društvenih mreža. Ne znam tko od braće piše ovako nadahnute objave na Facebooku, no na stilu im mogu pozavidjeti i vrsni copywriteri. Evo kako to izgleda kad vas preko svog Fejsa pozivaju na neki od gastro evenata na kojima kroz svoja gostovanja spremaju mesne delicije:

MUNDOAKA “Food with Heart and Soul” ČAKOVEC – gastro event

** Meso ženske aromatično senzibilne svinje, primarno meso glava odstajale svinje vertikalno položene na max. 2°C, kuhane dovoljno dugo na točno određenoj hektopaskalnoj osnovi vanjskog tlaka zraka, mješajući meso u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu, oxfordskim veslanjem desnom rukom te cupkajući uz taktove Arethe F. krećemo u izradu terine.

Glasnim dvoglasjem i krikovima uzbuđenja milujemo razbuđeni okusi otkoštene svinjske koljenice, kažiprsom odvojena masnoća od kožice i mesa čine izvanvremensku rapsodiju okusa i mirisa. Slaganjem komponenata višestruko homogenizirane svinjske mase tek smo na pola puta….

Dovoljno za sada, zar ne?

Nastavak slijedi…

U iščekivanju svinjskog eventa, srdačno vaši, Dejan i Danijel.

(izvor i foto: Facebook mesnice Čučković)

Uvjereni smo da je navedeni event prošao više nego dobro.

I treba li reći da smo se i tamo okrijepili?

Besramno siti i prepuni dojmova, završili smo ovu gastro turu primorsko –goranskom županijom, odlučni posjetiti navedena mjesta još jednom.

A za svaki slučaj, bit ćemo pametniji i nećemo ništa jesti barem 3 dana unaprijed.

Da rezimiramo: Tražite li vrhunski ručak i smještaj, posjetite Stanciju Kovačići gdje će vas naučiti novim kulinarskim vještinama.

Slobodno zgriješite s rajskim okusima u Volovskom u Kaokakao slastičarnici



foto: Facebook Kaokakao

a ako su vam dojadila konfekcijska sumnjiva mesna pakiranja iz trgovačkih lanaca, na povratku si nabavite vrhunske šnicle ili kobasice, juneće butove ili što god vam već milo, u maloj ali slavnoj mesnici Čučković.



I znajte da uz ovakve domaćine uvijek ćete se osjećati kao svoji na svome a od toga nema bolje preporuke.

Naslovna fotografija: Rene Karaman

Fotografije: Rene Karaman, Facebook Stancije Kovačići, Facebook Kaokakao, Mesnica Čučković, Croatia Hotspots

Tekst: Anita Žuvela Hitrec