Održan Winter bike to work day u Sutivanu!

Sutivan ponovno među TOP 25 gradova na svijetu!

O Sutivanu se zadnje vrijeme sve ljepše priča…ovo malo bračko mjesto, sve više turista i domaćih gostiju prepoznaje kao sve atraktivniju oazu avanturističkog turizma i broj 1. cikloturističku destinaciju u Dalmaciji. Turistička zajednica općine Sutivan i Općina Sutivan prepoznali su potencijal adventure turizma, pokrenuli niz aktivnosti i događanja u predsezoni i posezoni. Tako je proteklog vikenda, u subotu 11.veljače u organizaciji BK Grma i Aldura sporta održan Winter bike to work day.

Winter Bike To Work Day 2017. završio je u prilogu PRVI U SVIJETU po broju prijava za ˝radna˝ mjesta, a Sutivan se ponovno našao među TOP 25 gradova na svijetu i to na 21. mjestu!

Vjetar im puše u leđa!

Od ukupno 25 bračkih biciklističkih staza, tri ih prolazi Sutivanom. Turistička zajednica ovoga mjesta uz veliku podršku Općine Sutivan i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije prepoznala je važnost cikloturizma, pa je prije dvije godine projekt biciklističkih staza na ovom otoku svečano otvoren.



Prošle godine su održane utrke XCM & XCP „UVATI VITAR 2016“., Kup Hrvatske, koja će od 2017. imati status utrke Svjetskog kupa, kategorije UCI C3.

Svi biciklisti koji se od 19. do 21. svibnja odluče uhvatiti u koštac sa stotinu kilometara kružne staze sa startom i ciljem u Sutivanu i rutom kroz Supetar, Nerežišća, Postira i Milnu, uživat će u vožnji kroz prekrasne krajolike otoka Brača.

Uz Vladimira Miholjevića, najuspješnijeg hrvatskog biciklista, izbornika hrvatske reprezentacije Rio 2016. i pokretača utrke Tour of Croatia, „UVATI VITAR“ su podržali uspješnih hrvatski biciklisti poput Marina Dekovića, Đanija Simčića, Filipa Turka, Mije Radotić…

BK Grma i Aldura sport zahvalili su svojim mještanima na podršci te brojnimm gostima koji proteklog vikenda bili dio ove priče.

Sve se može kad postoji dobra volja i zajedništvo.

BK Grma nastavlja sa nizom novih događanja i aktivnosti. U pripremi je obilježavanje Dana planeta zemlja, edukacije za djecu Biciklom u promet, te velika proslava obilježavanja Svjetskog dana biciklista.

Više na stranicama facebooka BK Grma