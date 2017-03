Adrenalinski turizam u gradu Hvaru kao cjelogodišnja činjenica!

Sportski duh najsunčanijeg otoka u punom sjaju!

Piše: Katija Vučetić

Ljubiteljima aktivnog odmora Hvar je već desetljećima visoko na listi omiljenih destinacija – blagodati mediteranske klime, priroda koja ostavlja bez daha i više od 2700 sati sunca godišnje neodoljiva su kombinacija za moderne pustolove. Idealno vrijeme za sportska događanja uistinu je pred i posezona, no zimske aktivnosti potvrđuju da je Hvar uistinu predodređen za cjelogodišnji turizam.

Istraživanje brojnih pješačkih staza koje poput sitnih kapilara presijecaju kameno tkivo otoka poseban je doživljaj u svako doba godine. Biciklisti koji su već otkrili izazove otočkih biciklističkih ruta došli su na svoje i od ovoga proljeća mogu uživati u trinaest uređenih biciklističkih staza ukupne dužine gotovo petsto kilometara, mapiranih i dostupnih i na web stranicama, što je početak organiziranog i profesionalnog pristupa cikloturizmu. Da je informacija o uređenju došla do pravih korisnika potvrđuju i najave agencija za sezonu 2017.

Brojna sportska događanja kojima je grad Hvar domaćin šalju nedvosmislenu poruku o sportskom duhu hvarskog turizma. Pored onih s dugogodišnjom tradicijom te hvarskih povratnika (poput Uskršnje PBZ regate čiji su organizatori ponovno izabrali Hvar kao mjesto održavanja), velik je broj novih koji upravo otkrivaju sve prednosti što ih otok ima u ponudi aktivnog turizma.

Swimrun Hvar – kvalifikacijska utrka za Svjetsko prvenstvo u Švedskoj!

Kao potvrda tome, početkom travnja 2017. godine, prije uskršnjih blagdana koji obilježavaju početak otočke predsezone, u Hvar dolazi prestižno svjetsko sportsko natjecanje. Grad Hvar i Turistička zajednica Hvara dobili su izuzetnu čast biti domaćinom dviju kvalifikacijskih utrka za ÖTILLÖ Svjetsko prvenstvo u swimrunu koje će se održati 1. i 2. travnja 2017. godine na zapadnom dijelu otoka Hvara i okupiti gotovo 400 natjecatelja.

Perjanica aktivnog turizma u Hrvatskoj

Swimrun je izuzetno zahtjevna sportska disciplina u kategoriji aquatlona u kojoj parovi naizmjenično trče i plivaju na stazama dugim od 45 do 75 kilometara. Natjecanje ÖTILLÖ (što na švedskom znači „od otoka do otoka“) nastalo je kao rezultat oklade dvojice mladih Šveđana 2006. godine, da bi njihov ekstremni pokušaj iz stockholmskog arhipelaga 10 godina kasnije evoluirao do nove sportske discipline.

Po zahtjevnosti na razini natjecanja ironmana, danas okuplja desetke tisuća poklonika diljem svijeta i predstavlja odličnu promociju svakoj destinaciji. „ÖTILLÖ Swimrun Weekend Hvar“ istaknut će najljepše i najvrijednije što Hvar ima od prirodne i kulturne baštine: proći će kroz povijesnu jezgru grada, zaštićeni krajolik Paklenih otoka i poluotoka Pelegrin, uz ruševine antičkih spomenika, kroz stara naselja pa preko maslinika, vinograda i polja lavande. Hvarske utrke su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje se tradicionalno svakog rujna održava u Stockholmu. Organizacijom ove manifestacije Hvar je Hrvatsku uveo u prestižno društvo zemalja u kojima se održavaju utrke ÖTILLÖ Svjetskog prvenstva – Švedska, Njemačka, Engleska i Švicarska.

6. izdanje Hvar Half Marathona

Kad krene sezona gotovo je nezamislivo da je u hvarskoj košnici moguće bilo što organizirati, no šest izdanja Hvar Half Marathona u vrućem kolovozu govori suprotno. Sve je veći interes trkača za sudjelovanje u jedinstvenom polumaratonu s jednom od najljepših i najzahtjevnijih staza (22 kilometara dužine i 400 metara visinske razlike) od Staroga Grada do Hvara. Lani su sa starta krenula 244 maratonca iz 39 zemalja, što potvrđuje da je Hvar pravi magnet za istinske ljubitelje sporta.

Europsko prvenstvo Laser Masters 2016.

Velikim brojkama može se pohvaliti i Europsko prvenstvo Laser Masters 2016 koje se krajem listopada po prvi put održavalo u Hvaru. U organizaciji JK Zvir, udruženja EurILCA (European Region of International Laser Class Association), Grada Hvara i Turističke zajednice 170 natjecatelja iz cijeloga svijeta natjecalo se u klasi Radial i Standard. Laser Masters je prvenstvo Europske udruge laseraša EurILCA za jedriličare starije od 35 godina koji nisu više aktivni u jedrenju, ali ih ljubav prema moru i natjecanjima još uvijek okuplja na prvenstvima diljem Europe. Stoga je posebno zadovoljstvo što su ovogodišnje domaćinstvo Matersa u Hvaru predstavnici EurILCE nazvali jednim od najbolje organiziranih do sad.

Popularni Big game fishing i 40. Međunarodna novogodišnja regata za lasere i optimiste

Završetak sezone ne znači i kraj događanjima. Razlozi boravka u Hvaru u posezoni već su nekoliko godina i listopadski Big Game Fishing turnir u organizaciji ribolovno-sportskog kluba „Palmižana“ kao natjecanje u lovu na lignje Peškafondo Gariful Hvar u studenom. Kad tome dodamo jubilarnu 40. Međunarodnu novogodišnju regatu za lasere i optimiste (uz 36. Memorijal Zdenka Roića) koja tradicionalno završava na Silvestrovo, s punim pravom možemo reći da je Hvar na korak od toga da aktivni odmor postane cjelogodišnja činjenica. Uz potporu hotela i ugostitelja te bolju prometnu povezanost, naš otok sunca ima sve što je potrebno da postane perjanica aktivnog turizma u Hrvatskoj.

Za kraj ćemo podsjetiti da su aktivnosti na otvorenom bile dio turističke ponude još u prvim hvarskim vodičima tiskanima prije više od stotinu godina i da je i tada aktivni odmor uključivao jedrenje, plivanje, pješačenje po okolnim brdima i noćni ribolov. Istina, današnji pustolovi mnogo su izbirljiviji i jako dobro znaju što žele, no Hvar zna kako im to i pružiti.

Foto: Ivo Vučetić, ÖTILLÖ

Više: www.tzhvar.hr