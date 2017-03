Limfna drenaža – uspješna rehabilitacijska tehnika

U Specijalnoj bolnici Kalos na prekrasnoj Korčuli u Veloj Luci, fizioterapeuti i stručno osoblje dodatno su se educirali za rad s onkološkim bolesnicima



Piše: Damira Bojić, specijalistica fizijatar, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju“Kalos”

Ako je nakon operacije dojke došlo do promjene lokomotornog sustava – poput limfedema ruke na operiranoj strani, ograničenja pokretljivosti vratne kralježnice i ramena operirane strane, bolova radikularnog tipa ili promjene posture, primjenjuje se kompletna dekongestivna fizioterapija limfedema. Osim limfne drenaže, ova iznimno uspješna rehabilitacijska tehnika uključuje i kompresivne višeslojne kratkoelastične bandaže, vježbe za bolesnike s limfedemom i vrlo važnu njegu kože.

Manualna limfna drenaža od iznimne je pomoći takvim bolesnicima. Jeste li znali da limfa prenosi hranjive tvari i kisik iz krvi do svake naše stranice, no isto tako na povratku sakuplja štetne tvari i vraća se u krvotok?. Stoga je zadatak drenaže da ukloni limfu kroz vene do bubrega koji će preuzeti štetne tvari i putem mokraće izbaciti ih iz organizma. To je tretman koji osim laganih pritisaka ruku koristi i aparat za presoterapiju – limfomatom.

Neizostavne vježbe i edukacija pacijenata

Nakon limfne drenaže primjenjuje se kompresivno bandažiranje. Tretirani dijelovi tijela povijaju se spužvastim podlogama s posebnim višeslojnim kratkoelastičnim zavojima. Oni stvaraju pritisak na limfne žile te one kreću prema otvorenim limfnim čvorovima. Tako se sprječava ponovno nakupljanje limfe, omekšavaju otvrdnunća i poboljšava njezin protok.

Za povećanje aktivnosti limfnih žila od iznimne su važnosti vježbe koje se rade uvijek s bandažiranim ekstremitetom ili obučenim kompresivnim rukavom ili čarapom. Vježba se polako, bez opterećenja uz obavezne vježbe disanja.

Uz navedene tretmane vrlo je važno educirati bolesnike na koji način njegovati kožu i nokte, kako prevenirati infekciju, kako se samobandažirati, obući kompresivnu odjeću, na koji način vježbati, uz napomenu da se redovne kontrole kod liječnika ne smiju propustiti.

Osim spomenutih tretmana u Specijalnoj bolnici Kalos koristi se i elektroterapija TENS-om koja ima analgetski učinak, ručna masaža, a u nekim slučajevima i hidroterapija.

U ovoj se bolnici godinama uspješno radi s pacijentima koji su prošli složen operativan zahvat tumorskih tvorevina, a fizioterapeuti i stručno osoblje dodatno su se educirali za rad s onkološkim bolesnicima.

U ovoj se bolnici godinama uspješno radi s pacijentima koji su prošli složen operativan zahvat tumorskih tvorevina, a fizioterapeuti i stručno osoblje dodatno su se educirali za rad s onkološkim bolesnicima.



Fotografije: Željko Budimir, arhiv HS