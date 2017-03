Svjetska biciklistička elita dolazi u Sutivan!

ODRŽANA PRESS KONFERENCIJA UTRKE „UVATI VITAR 2017.“ – VEOMA LIJEPA PRIČA ZA BRAČ!

OD 19. DO 21.05. 2017. centar otoka Brača nakratko će postati – Sutivan! No, što se tiče cikloturističke javnosti (uključujući i gradonačelnika Londona, osvjedočenog ljubitelja tamošnjeg bicikliranja…a i domaće kužine!) on je to postao već odavno!

Ubrajate li se i Vi u ljubitelje avanture na dva kotača, pročitajte naš tekst o press konferenciji koja je održana u splitskom Hotelu Park. Naime, ondje je predstavljena utrka ”Uvati vitar 2017″, koja će se održati od 19 – 21.5. na otoku Braču. Najuspješniji u savladavanju trase utrke duge 103 km, koja prolazi kroz Sutivan, Supetar, Nerežišća, Postira i Milnu, bit će nagrađeni vrijednim bodovima za prestižna biciklistička natjecanja u Hrvatskoj i svijetu!

CIJELI OTOK OKUPLJEN OKO JEDNOG PROJEKTA. „Ovo je zaista jedna sjajna sinergija, bez timskog rada nema ništa“ – zadovoljno kaže načelnik Općine Sutivan Ranko Blažević. „Skok“ od Kupa Hrvatske do Svjetskog kupa veliki je napredak. Možda mi toga još nismo svjesni, ali za dva mjeseca, kada dođe 300 biciklista i 600 turista u Sutivan, to će biti jedna izvrsna promocija i kruna sutivanskog cikloturizma.“ Sutivanjani, naime, nisu ni sanjali da će u samo godinu dana dospjeti do utrke koja se boduje za Svjetski kup, te morati pozvati upomoć i svoje kolege sa zapadne strane otoka Brača kako bi njegove ljepote prezentirali na što bolji način. Nadaju se i dolasku svjetskih biciklističkih zvijezda, koje bi ondje ne samo sudjelovale u utrkama, već i dolazile na pripreme ili pak na uživanje u raskošnoj i slojevitoj bračkoj ponudi – od prekrasnog prirodnog okoliša pa do osebujne gastronomije koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Jedinstvo Bračana oko ovog projekta nije promaklo ni oštrom turističkom oku prvog čovjeka Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Joška Stelle. „Bitno je upravo to njihovo jedinstvo – destinacijski management. Ono što nam je cilj u budućnosti je okupiti cijeli Brač oko ovog projekta, a u nekoj daljnjoj budućnosti okupiti i druge otoke oko sličnih projekata, što mi kao Turistička zajednica i radimo.“

Naravno, na konferenciji je predstavljena i sama trasa utrke. Tako smo saznali da Sutivan raspolaže stazama prilagođenim svakom stupnju „spretnosti“ na dva kotača. Za one koji se uspješno „hvataju u koštac“ i sa zahtjevnijim dionicama, utrka stazom impozantna naziva, Epic, predstavljat će sjajan izazov. Njeni su se imenodavci poigrali popularnim engleskim slengom, ali i onom latinskom nomen est omen, pa će tako ono što ep – forma poznata po izuzetnoj zahtjevnosti i dužini – predstavlja u književnosti, vjerno dočarati ono što očekuje sve koji se upuste u ovu cikloturističku avanturu! „Vidim da su organizatori nama malo zapaprili ovu utrku“ – iskren je najbolji samoborski biciklist, Filip Turk, jedan od prošlogodišnjih natjecatelja. „Produžili su dionicu, tako da ove godine vozimo 103 kilometra. Očekujemo veliku borbu, tešku utrku. Naporno je, naravno, ali zato i treniramo. Borimo se da budemo što bolji i da pomičemo vlastite psihofizičke granice.“ Jedan od motiva za savladavanje epski dugačke utrke, svakako su i bodovi za Svjetski kup, te za najeminentnije kategorije biciklističkih natjecanja u Hrvatskoj!

Master staza duljine 36 kilometara sa 765 metara uspona, bit će poprište istoimene utrke prilagođene veteranima, a Easy staza, kao što joj samo ime govori, idealna je za rekreativce i one koji su posjetili Brač u potrazi za zabavom i interesantnim sadržajima.

RAME UZ RAME SA MONTREALOM I COPENHAGENOM! Da Sutivan sve više i više živi biciklizam, dokazuju i riječi čelnih ljudi mjesne turističke zajednice i pokretača ove sjajne biciklističke priče, o sve većem interesu djece za ovaj sport i činjenici da se, zauzevši 21. mjesto na svjetskoj listi bike friendly destinacija, Sutivan našao uz bok nemjerljivo većim svjetskim metropolama poput Copenhagena ili pak Montreala! „Velik vjetar u leđa daju mi djeca Sutivana“ – ne krijući oduševljenje, priča nam Silvija Lukšić Pancirov. „Stalno su po biciklama – primjerice, samo u posljednjoj manifestaciji Winter bike to work day, imali smo preko 80 djece koja su sudjelovala u biciklijadi i biciklističkim natjecanjima. Postigli smo to da smo 21. grad na svijetu, uz jedan Montreal i Copenhagen, gradove koji se sa Sutivanom ne mogu mjeriti ni po čemu, ni po infrastrukturi ni po broju stanovnika…“

Da je činjenica da se u svega godinu dana „doguralo“ do zvučne kategorije Svjetskog kupa, a sa 100 sudionika dospjelo na sigurnih 300, napredak postignut zajedničkim snagama Turističke zajednice i Općine Sutivan te Biciklističkog kluba „Grma“, istaknuo je i Petar Anibalović, voditelj komunalnih poslova Općine Sutivan. „Mislim da je to zaista velik uspjeh… tim više što smo u cijelu priču uključili i ostale 4 općine – Općinu Milna, Općinu Nerežišća, Općinu Postira i sam grad Supetar, tako da će ovo biti jedna veoma lijepa priča za Brač!“ – zaključuje gospodin Anibalović dajući nam konstataciju dostojnu naslova, a mi je s veseljem smještamo na čelo ovog teksta, predviđajući Sutivanu još sjajniju cikloturističku budućnost!