Udarni val – novo rješenje za bol!

Osim iznimnog odnosa između uloženog i dobivenog, prema kliničkim studijama, stupanj uspješnosti liječenja udarnim valom veći je od 75 posto, a odlično je neinvazivno rješenje za kroničnu bol u ramenu, leđima, petama i laktovima





Piše: Damira Bojić, specijalistica fizijatar, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju“Kalos”

Imate li problema s teniski laktom, skakačkim koljenom, kalcifikacijom tetiva u području ramenog zgloba, Ahilovom tetivom, boli u leđima, …, vrijeme je za terapiju udarnim valom. Zovu je još i shockwave terapija (SWT), a riječ je o novoj tehnici koja se u fizikalnoj terapiji koristi u rješavanju kroničnih i akutnih procesa, te kod stanja koja se teško i dugo liječe standardnim metodama. I što je vrlo važno, iznimno je učinkovita u rješavanju bola.

Za razliku od tradicionalne ručne terapije u fizikalnoj medicini, SWT smanjuje broj tretmana, i to s dugoročno boljim rezultatima. Tijekom terapije, zvučni val visokog intenziteta prenosi veliku količinu energije na bolno mjesto i djeluje na tkivo. Energija se fokusira unutar tijela do dubine od četiri do sedam centimetara. Pri tome se povećava neovaskularizacija, odnosno lokalna cirkulacija, suzbijaju se upalni procesi, stimulira se kalogen, i rastvaraju s kalcificirane tvorevine.

Uz iznimni odnos između uloženog i dobivenog, prema kliničkim studijama, stupanj uspješnosti liječenja udarnim valom veći je od 75 posto, a odlično je neinvazivno rješenje za kroničnu bol u ramenu, leđima, petama i laktovima. Problema vas rješava bez lijekova, anestezije i nuspojava.

Alternativno rješenje za operativni zahvat

Osim u fizikalnoj medicini, pokazala se odličnom tehnikom i u ortopediji kod liječenja kalcifikacija, bolnih egzostoza, raznih tendinitisa i usporenih zacjeljivanja lomova, ali i u liječenju smrznutog ili bolnog ramena, bolova u peti, sekundarnih simptoma artrotičnih promjena, skakačkog koljena i teniskog lakta. Alternativno je rješenje i kad se operativni zahvat čini neizbježnim.

Upravo zbog zacjeljujućih i regenerativnih učinaka na meka tkiva, terapija udarnim valom postala je sastavni dio sportske medicine. Zahvaljujući SWT-u vrijeme oporavka nakon ozljeda može se maksimalno smanjiti, a primjenjuje se kod sportaša s mišićnom distenzijom, produljenim tretiranjem distorzije zgloba, bolovima u kuku i križima, ahilodiniom te ITB sindromom.

Tijekom tretiranja bolnih mjesta svi potrebni parametri su pod kontrolom. Razina energije, frekvencija, brojač udaraca i broj apliciranih udaraca prikazani su jasno, a podaci o tretmanu pohranjeni su direktno u sustav.

Posjetite liječilište Kalos, nazovite nas, ili rezervirajte svoj termin a usput uživajte u čarima otoka Korčule koja će vam se razotkriti u punom sjaju proljetne raskoši, bez ljetne vreve i gužvi.



www.kalos.hr,

Fotografije: Željko Budimir, arhiv HS