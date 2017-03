Uspješni anticelulitni tretmani u liječilištu Kalos!

Da biste pobijedili celulit trebate ojačati vezivno tkivo, poboljšati cirkulaciju, smanjiti masnoće i ukloniti nakupljenu vodu

Piše: Damira Bojić, specijalistica fizijatar, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju“Kalos”

Vrlo mlade djevojke, žene savršene linije, one s viškom kilograma, ali i mršavice danas imaju zajedničkog neprijatelja. Celulit!

Želite li se riješiti ovog dosadnog i upornog napasnika ne očekujte uspjeh preko noći. Računajte s dugotrajnom i teškom borbom na raznim frontama. To najčešće znači promjenu režima prehrane i načina života, ali i neizbježno povećanje fizičke aktivnosti. Da biste pobijedili celulit trebate ojačati vezivno tkivo, poboljšati cirkulaciju, smanjiti masnoće i ukloniti nakupljenu vodu. Čini se puno posla, a malo vremena. No, ne brinite, dva su tretmana vrlo uspješna u ublažavanju i rješavanju ovog problema.

Jedan od njih je limfna drenaža, neizostavan tretman svakog programa mršavljenja, kojim se uklanja usporena limfa iz svih dijelova tijela, višak tekućine iz tkiva koje okružuje masne naslage te se smanjuje ukupna veličina celulitne tvorbe. U tretmanima lica, nogu, ruku i trupa primjenjuje se ručna limfna drenaža, dok se aparatna koristi u tretmanima ruku i nogu.

Još se jedna metoda pokazala vrlo učinkovitom u borbi protiv celulita. Riječ je o anticelulitnoj ručnoj masaži koja poboljšava poremećenu mikrocirkulaciju, stimulira metabolizam i limfni sustav te ubrzava izlučivanje otpadnih tvari.

Estetski, zdravstveni i psihološki problem

Pitate se kako nastaje celulit? Najjednostavnije rečeno on je posljedica pretjeranog povećanja volumena stanica masnog tkiva. Nepotpuno izlučivanje toksina sprječava normalan optok krvi i limfe koji odvode otpadne vode iz tkiva. Toksini pritišću sitne krvne žile, pa one ne mogu masnim stanicama dovoditi normalnu količinu krvi, odnosno hranjive tvari. Celulit je popraćen oštećenjem okolnog tkiva koje postaje neelastično i dolazi do površinske deformacije kože.

Pojavljuju se problemi s jastučićima i kvrgavim nakupinama poznatim kao „narančina kora“, i to pretežno na bedrima, bokovima, nadlakticama, stražnjici i nogama.

Ako se celulit, koji se nalazi u dubljim dijelovima kože ne liječi, ima tendenciju povećanja. Dolazi do pogoršanja celulita, oslabljenog tonusa mišića ili mlohavosti, upalnih procesa, usporene cirkulacije krvi. To uzrokuje zadržavanje vode i potpuni zastoj razgradnje masti i otplavljivanja štetnih tvari. U tom slučaju celulit nije više samo estetski nego i zdravstveni, pa i psihološki problem.

Iako u nastajanju celulita veliku ulogu igra način života, njegove uzroke treba potražiti i u genima, ali i stresu te psihološkim pritiscima suvremenog života.

