Ususret 3.Međunarodnom kongresu povijesnih gradova u Solinu: Muzej Sinjske alke, Grad Šibenik i arheološka tura tvrtke “Saga Holidays” proglašeni najboljima!

3. Međunarodni kongres povijesnih gradova održava se 21. -24.03.2017. u hotelu President u Solinu, pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH gđe. Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva turizma, Ministarstva kulture, Hrvatske turističke zajednice, Županije Splitsko-dalmatinske, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske udruge povijesnih gradova te brojnih drugih uvaženih pokrovitelja i sponzora.



Turistička zajednica grada Solina, hotel President Solin i grad Solin, u okviru 3.Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, dodjeljuju – nagradu Plautilla za najbolji kulturno-turistički proizvod ( turističkim zajednicama/ustanovama/tvrtkama/obrtima, koji se odlikuje kvalitetnom i kreativnom intepretacijom kulturno povijesne baštine), a oni gradovi, lokaliteti ili ustanove koji su se istaknuli značajnim aktivnostima zaštite i obnove, ponijet će titulu Najboljeg povijesnog grada/lokaliteta/ustanove. Naposljetku, nagradu Najbolji kulturno-turistički itinerar ponijeti će itinerari koji na kvalitetan i interpretativan način prezentiraju kulturno-povijesnu baštinu grada ili područja, a mogu se odnositi na jednodnevne izlete, sedmodnevne ili city break programe.

Dobitnici nagrada su slijedeći:

1) NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI PROIZVOD

Nagrada se dodjeljuje onim turističkim zajednicama/ustanovama/tvrtkama/obrtima itd. za najbolji turistički proizvod koji se odlikuje kvalitetnom i kreativnom intepretacijom kulturno povijesne baštine.

Plaketa sa zlatnim znakom: Muzej Sinjske alke/Viteško alkarsko društvo Sinj za kulturno turistički proizvod „Sinjska alka“

Plaketa sa srebrnim znakom:Muzej krapinskih neandertalaca za kulturno turistički proizvod „ Muzej i nalazište krapinskih neandertalaca“

Plaketa sa brončanim znakom: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik za kulturno turistički proizvod „Tvrđava Barone“

2) POVIJESNI GRAD/ LOKALITET/USTANOVA

Nagrada se dodjeljuje onim gradovima/lokalitetima/ustanovama koji su se istaknuli značajnim aktivnostima zaštite i obnove kulturno povijesne baštine.

Plaketa sa zlatnim znakom: Grad Šibenik za ustanovu „Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik“

Plaketa sa srebrnim znakom: Grad Nin za povijesni grad „Nin-muzej otok“

Plaketa sa brončanim znakom: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka za lokalitet „Arheološki lokalitet i postava Cickini na otoku Krku“

3) NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI ITINERER

Nagrada se dodjeljuje za itinerere koji na kvalitetan i interpretativan način prezentiraju kulturno povijesnu baštinu grada ili područja, a mogu se odnositi na jednodnevne izlete, sedmodnevne ili city break programe.

Plaketa sa zlatnim znakom: Saga Holidays za kulturno turistički itinerer „Archaeology tour“

Plaketa sa srebrnim znakom: Acromos Titan za kulturno turistički itinerer „Balkan tour“

Plaketa sa brončanim znakom: Balkan holidays za kulturno turistički itinerer „Gastronomy tour“

Nagrada će se dodijeliti na završnoj svečanosti kongresa 23.ožujka 2017. s početkom u 19:00h u hotelu President Solin*****.



Pod geslom “Meet, share and build” ovaj kongres je usmjeren ka ključnim ljudima u upravljanju povijesnim gradovima od jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica, predstavnika kulturnih institucija do turističkih agencija te obrazovnih ustanova. Program kongresa sastojati će se od predavanja i panel diskusije , s naglaskom na susrete, razmjenu iskustava te razvoj novih turističkih proizvoda u povijesnim gradovima Hrvatske i inozemstva. Tema kongresa je zaštita i interpretacija povijesnih atrakcija i lokaliteta u povijesnim gradovima diljem Hrvatske kroz “benchmarking” s gradovima iz inozemstva. Povijesni periodi koji će biti prezentirani uključuju razdoblje prapovijesti do srednjeg vijeka. Predavači su uvaženi predstavnici turističke i povijesne struke, a osim Hrvatske predavači dolaze iz Grčke, Crne gore, Makedonije, Mađarske i Engleske.

MEET, SHARE AND BUILD. U duhu dobre stare latinske poslovice Ime je znak, geslo solinske manifestacije jasno ukazuje na njezin krajnji cilj!

PROGRAM DOGAĐANJA:



Utorak 21.03.2017.

Dolazak u hotel

17:00h-19:00h – Registracija sudionika

19:00h-20:00h – Piće dobrodošlice

20:00h-21:00h – Večera



Srijeda 22.03.2017.

08:00h-08:45h – Registracija sudionika

08:45h-09:00h – Otvaranje kongresa

09:00h-12:10h – Predavanja

09:00h-09:25h – Anastasia Gadolou, Direktor odjela za prapovijesne i antičke lokalitete, Ministarstvo kulture Grčke

Tema predavanje: Grčka– povijesni lokaliteti i njihova zaštita i interpretacija

09:30h-09:55h – Renato Labazan, Direktor, Turistička zajednica grada Koprivnice

Tema predavanja: „Renesansni festival – ekonomska valorizacija prostora i vremena“

10:00h-10:25h – Alijana Vukšić, Direktorica, Turistička zajednica grada Splita

Tema predavanja: Manifestacije u funkciji prezentacije kulturno povijesne baštine grada Splita

10:30h – 10:45h – Pauza za osvježenje

10:45h-11:10h – Melinda Nagyné Varga, Pročelnica odjela za kulturu, turizam, sport edukaciju i društvene djelatnosti, Grad Budimpešta

Tema predavanja: Grad Budimpešta: primjeri dobre prakse u razvoju kulturnog turizma

11:15h-11:40h – Tijana Kotarac, Manager, Turistička organizacija Budve

Tema predavanja: Grad Budva– suživot povijesti i turizma

11:45h-12:10h – Antonija Eremut Erceg, Viša stručna suradnica na razvojnim projektima, Grad Solin

Tema predavanja: Connecting separated – tematska ruta rimske ceste kao kulturno turistička znamenitost

12:10h -12:35h – Goran Vržina, Direktor, Turistička zajednica grada Trogira

Tema predavanja: Grad Trogir – održivi razvoj destinacije

12:35h-13:00h – Pauza za osvježenje

13:00h-14:30 – Panel diskusija

Tema: Manifestacije-alat za interpretaciju i promidžbu povijesnih gradova i lokaliteta

Moderator: gdin.Željko Trezner , struč.spec.oec., viši predavač, Zamjenik predstojnice Katedre za turizam, Veleučilište VERN’

Alijana Vukšić, Direktorica, Turistička zajednica grada Splita Renato Labazan, Direktor, Turistička zajednica grada Koprivnice Tijana Kotarac, Manager, Turistička organizacija Budve Anastasia Gadolou, Direktorica odjela za prapovijesne i antičke lokalitete, Ministarstvo kulture Grčke Romana Lekić, Pomoćnica dekana, Edward Bernays, prva visoka škola za komunikacijski management

14:30h-15:30h – Pauza za ručak

15:30h-18:00h – Organizirani razgled grada Solina

18:00h-19:00h – Slobodno vrijeme

19:00h-20:00h – Večera

20:00h-21:30h – Zabavni program – Karaoke party

Četvrtak 23.03.2017.

09:00h-11:00h – Predavanja

09:00h-09:25h – Martina Matković, Direktorica, Turistička zajednica grada Vinkovaca

Tema predavanja: „Valorizacija rimskih vrijednosti u turističkoj ponudi Vinkovaca“

09:30h-09:55h – Silvana Blazhevska, Ravnatelj, Nacionalni institut Stobi, Makedonija

Tema predavanja: Arheološki lokalitet Stobi – interpretacija i prezentacija lokaliteta

10:00h-10:25h – Mirela Sučić Čevra, Regionalni manager, Putnička agencija Tumlare corporation

Tema predavanja: Trendovi i potražnja za proizvodima kulturnog turizma-percepcije i stavovi stranih turoperatera za Hrvatsku kao destinaciju

10:30h-10:55h – Sanjin Mihelić, Ravnatelj, Arheološki muzej u Zagrebu

Tema predavanja: Upravljanje povijesnih lokalitetima na području Hrvatske – SWOT analiza

11:00h-11:15h – Pauza za osvježenje

11:15h-11:40h – Romana Lekić, Pomoćnica dekana, Edward Bernays, prva visoka škola za komunikacijski management Tema predavanja: Razvoj kulturnog turizma u destinaciji – izazovi i mogućnosti

11:45h-12:10h – Mirela Hutinec, ravnateljica, Muzej Vučedolske kulture

Tema predavanja: Muzej Vučedolske kulture – Arheološki lokalitet Vučedol – interpretacija i prezentacija lokaliteta

12:15h-12:40h – Semir Osmanagić,Fondacija Arheološki park: Bosanska piramida Sunca

Tema predavanja: Fondacija Arheološki park: Bosanska piramida Sunca – interpretacija i prezentacija lokaliteta

12:45h-13:05h – Suzan Greaney, Sveučilište Cardiff

Tema predavanja: Stonehenge – interpretacija i prezentacija lokaliteta

13:10h-14:30h – Pauza za ručak

14:30h-17:00h – Organizirani razgled grada Splita

17:00h-19:00h – Slobodno vrijeme

19:00h-20:00h – Dodjela plaketa i nagrada uz prigodni glazbeni program

20:00h-22:00h – Gala večera



Petak 24.03.2017.

08:00h-11:00h – Falkutativni izleti (Trogir, Omiš)

Odlazak iz hotela

