Vjenčanje iz snova na Mauricijusu i Sejšelima

Sitni pijesak pod stopalima, topao povjetarac, palmine grane, mirisni kokosi, predivno tropsko cvijeće i pogled na azurno more koji ostavlja bez daha – zvuči kao bajka, zar ne? No, upravo to može biti kulisa vašeg vjenčanja iz snova. Turistička agencija A La Carte Travel vodi vas na najljepše otoke svijeta, Mauricijus i Sejšele, gdje su dani ispunjeni isključivo užitkom i srećom, savršenim sastojcima za vjenčanje i medeni mjesec o kakvom ste oduvijek sanjali.

Klasično vjenčanje zahtijeva višemjesečno pomno planiranje i dobru organizaciju, ali je i izvor velikog stresa. Ako vas tipična tradicionalna vjenčanja nikada nisu privlačila te ste oduvijek maštali da se spakirate i jednostavno otputujete na kakvo bajkovito mjesto i uz najljepši zalazak sunca izgovorite sudbonosno „da“, tada su egzotična vjenčanja u organizaciji turističke agencije A La Carte Travel točno ono o čemu ste oduvijek sanjali.

Organizacija vjenčanja na Sejšelima i Mauricijusu uz pomoć turističke agencije A La Carte Travel jednostavna je i trebate se samo prepustiti uživanju. Osim predivnog okruženja koje pružaju, ovi otoci odličan su izbor jer su sklopljena vjenčanja priznata i u Hrvatskoj. Naime, Sejšeli i Mauricijus pripadaju skupini država potpisnicama Haaške konvencije te je po povratku u Hrvatsku vjenčani list potrebno samo ovjeriti u matičnom uredu. Prepuštanjem organizacije vjenčanja turističkoj agenciji vaše obveze su vrlo lake: pet tjedana prije polaska na put dostaviti potrebne dokumente, te donijeti slatku odluku – otputovati na Sejšele ili Mauricijus i odabrati hotel sa detaljima vjenčanja – kakvu dekoraciju mjesta vjenčanja želite, buket, tortu i slično. Vjenčanja izvan matičnih ured su dozvoljena te je moguće odabrati neku od zanimljivih lokacija poput vjenčanja na plaži uz sam zalazak sunca ili pak vjenčanja u tropskom vrtu okruženom predivnim zvucima i mirisima. Neka vaša ljubavna avantura započne!

Mauricijus se smatra jednom od najljepših destinacija svijeta. Ovaj otok vulkanskog podrijetla krase predivne uzvisine koje nježno oplakuje kristalno plavo more. Po pitanju aktivnosti, Mauricijus je vrlo bogat – hiking, istraživanje vodopada, golf, razni vodeni sportovi poput jedrenja, skijanja na vodi, ronjenja i ribolova čine samo dio ponude. Mauricijus je skriveni raj ruma, stoga predivno provedene dane ne propustite zaokružiti odličnim koktelima. Želite li pak raskošno vjenčanje na najljepšim plažama svijeta ili intimno vjenčanje uz prekrasni zalazak sunca, tada su Sejšeli mjesto za vas. Netaknuta priroda, zapanjujuća tirkizna ljepota oceana, bijele pješčane plaže i pospane lagune – Sejšeli su poput raja na zemlji. Osim predivne prirode, zasigurno će vas oduševiti kreolska kultura otoka, poznata po odličnoj kuhinji i toploj, prijateljskoj prirodi njezinih ljudi.

Za koju god se destinaciju odlučili, sigurno nećete pogriješiti. Nakon izbora otoka, vrijeme je za izbor hotela, a obzirom na ponudu to je pravi užitak. Bilo na Mauricijusu ili na Sejšelima, mladenci imaju mogućnost odabira između vrhunskih hotela s četiri ili pet zvjezdica u kojima ih očekuje pravi svijet luksuza. Uz samu organizaciju vjenčanja, buket, svadbenu tortu i fotografije, razmazite se predivnim spa tretmanima i prepustite romantici večerom uz svijeće. Nakon izmjene vjenčanih zavjeta koje ćete zauvijek pamtiti očekuje vas najljepši početak bračnog života – medeni mjesec na rajskim otocima kao stvorenima za romantiku i ljubav.

