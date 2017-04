Provedite nezaboravan Uskrs na najsunčanijem hrvatskom otoku!

NEODOLJIVI USKRŠNJI PAKETI U HOTELU ADRIANA U HVARU!

IDEALAN TAJMING. Da su oni gosti koji za najomiljenije i najrazvikanije destinacije preferiraju posjete u predsezoni zapravo vrlo mudri, pokazuje i primjer našeg najsunčanijeg otoka – Hvara!

Turistički znalci znaju da će ondje upravo mimo udarnih ljetnih mjeseci imati priliku za kvalitetan odmor bez nesnosnih gužvi, a sjajno vrijeme za posjet je upravo Uskrs – što radi otočkih tradicionalnih užanci, što radi bogate blagdanske trpeze!

KADA SPOMINJEMO tradicionalne užance, svakako najznačajnija je procesija „Za križen“, otočka tradicija koja se u kontinuitetu njeguje 5 stoljeća! Zbog ovog iznimnog iskaza vjerskog i kulturnog identiteta, kojeg pripremaju otočke bratovštine a povezuje 6 mjesta otoka: Jelsu, Pitve, Vrisnik, Svirče, Vrbanj i Vrbosku, te je uvršten na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine, mnogi u potrazi za autentičnim blagdanskim doživljajem hrle upravo na Hvar.

No, Hvar na jedinstven način pomiruje suprotnosti, pa je tako istovremeno i duboko duhovan i neodvojiv od luksuza i hedonizma – naime, Sunčani Hvar hoteli pobrinut će se da Vaš posjet bude ujedno opuštajuć i ukusan!

U hotelu „Adriana“ smatraju da će Vaš razgled ovog grada sa renesansnim šarmom i venecijanskim „šikom“ biti potpuniji kušate li njihove pomno pripremane delicije, a osmislili su i prigodne pakete koji uključuju upravo najprivlačnije hvarske adute – red kulture, red gastronomije i jedinstvenih wellness sadržaja!

PAKET ZA PET! Pored sjajne porcije kulture, u „Adriani“ Vas pozivaju na porciju dobre spize i wellnessa, a od 14. do 17. travnja u ponudi je poseban uskršnji trodnevni paket po prigodnoj cijeni u sobi Superior klase. Pored prijevoza na početnu točku tradicionalne procesije u sklopu ovog paketa, oni gurmanski nastrojeni gosti svakako će uživati u obilnu uskršnjem doručku i tradicionalnoj uskršnjoj večeri, te u pomno odabranoj boci vrhunskog hvarskog vina dostavljenoj u sobu.

Raskošan hotelski doručak uključuje više od 157 različitih namirnica, a kada im se za Uskrs pridruže i s ljubavlju spravljene tradicionalne delicije, poput hvarske sirnice, šunke pečene u kruhu ili pak tradicionalne istarske savijače povetice od posljednjih jabuka u godini i oraha, sreći gastronomada uistinu nema kraja!

Uskršnji će stol, razumije se, razigrati i bojana jaja, a ova je namirnica iz domaćeg uzgoja u „Adriani“ pretvorena prvoklasnu deliciju – od fritaje sa hvarskim šparogama i mladim bobom, pa do poširanih jaja Benedict u svježe pečenom engleskom muffinu, sa hrskavom slavonskom slaninom!

Najbolji dio „Adrianine“ gastro priče je da se osim na kreativnom i luksuznom meniju inzistira i na namirnicama iz organskog i domaćeg uzgoja – ovdje se spravlja čak i Nutella iz domaće proizvodnje, od slasnih slavonskih lješnjaka! – a čaša pjenušca ili domaće rakije uz pogled na hvarsku luku, Galešnik i Pjacu, pokazat će Vam zašto je upravo doručak jedna od glavnih zvijezda hotelske ponude!

Onima u potrazi za opuštanjem godit će uživanje u grijanom bazenu sa slanom vodom i u prostorijama otmjenog hotelskog Sensori spa centra, gdje se u sklopu uskršnjeg paketa nudi njihova signature masaža uz karakteristične otočke mirisne esencije za dvije osobe u trajanju od 45 minuta.

Posebna pogodnost kod ovog paketa je i rana prijava u hotelsku sobu (check-in), te kasni odlazak, ako Vam se baš ne bude dalo otići, možete svoj boravak i produžiti po specijalnoj cijeni od 95 eura po noćenju! Hotel „Adriana“ nudi i usluge privatnog ili standardnog prijevoza za siguran i ugodan put do samog otoka (obratiti se na adresu transfers@suncani hvar.com).

Iako svi vole hvarsko ljeto (ne zovu Hvar nizašto hrvatskim Saint-Tropezom – ondje nikada ne znate tko će ispijati cappuccino na stolu do Vašeg!), ova ponuda van udarne sezone nama se čini upravo kao fantastična ideja! Upoznajte uskršnju tradiciju otoka – i dopustite mu da Vas razmazi!

