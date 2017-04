U Hvaru završeno prvo izdanje prestižne međunarodne utrke ÖTILLÖ Swimrun!

U velikom stilu otvorena je turistička sezona 2017. u gradu Hvaru

Organizacija prestižnog međunarodnog natjecanja ÖTILLÖ Swimrun Weekend Hvar, okupilo je 260 ponajboljih natjecatelja iz 23 zemlje, ovom prestižnom međunarodnom utrkom u velikom stilu otvorena je turistička sezona 2017. u gradu Hvaru.

Kvalifikacijska utrka za Svjetsko prvenstvo u swimrunu – zahtjevnoj sportskoj disciplini naizmjeničnog trčanja i plivanja – koja se na širem području grada održavala ovoga vikenda, uvrstila je Hrvatsku u izabrano društvo zemalja u kojima se održavaju utrke ÖTILLÖ Svjetskog prvenstva u swimrunu (uz Švedsku, Njemačku, Englesku i Švicarsku).

Swimrun je zahtjevna sportska disciplina izdržljivosti nastala 2006. godine u Švedskoj. Trči se i pliva u tri kategorije (ženski, muški i mješoviti parovi) na stazama dugim od 45 do 75 kilometara, a pravoj sportskoj avanturi pridonosi zahtjevna konfiguracija terena i činjenica da nema vremena za gubljenje: trči se u plivačkom odijelu i pliva u tenisicama.

Hvar se pokazao kao idealno mjesto za ovu disciplinu, jednu od rijetkih koja se prilagođava prirodi i njenim zahtjevnim terenima. Izuzetno teška utrka duljine 45,5 kilometara (11 trčanja te 8 plivanja – najduže čak 2900 metara) održana u nedjelju povezala je stari dio grada Hvara s Forticom, rt Pelegrin, četiri Paklena otoka, naselja Brusje, Malo Grablje i Milnu te prekrasne južne i sjeverne uvale otoka.

Osim s jakim jugom, velikim valovima i snažnim morskim strujama, mnogi timovi su se borili i s ograničavajućim prolaznim vremenom pa je dobar dio natjecatelja morao odustati prije kraja staze. Na samoj stazi tijekom dana je bilo izmjena zbog vremenskih uvjeta. Iako je natjecatelja bilo sa svih strana svijeta, Šveđani su bili najbrži u sve tri kategorije.

U ukupnom poretku najbrži su bili aktualni svjetski prvaci u swimrunu, švedski par Lennart Moberg i Daniel Hansson, koji su stazu završili nakon 5 sati, 55 minuta i 8 sekundi, najbolji muško-ženski par bili su Annika Ericsson i Stefano Prestinoni s vremenom 6:10:57, dok je najbolji ženski par, Diane Sadik i Charlotte Eriksson, u cilj stigao nakon 7 sati i 37 minuta iscrpljujućeg trčanja i plivanja.

Kvalifikacijskoj utrci za svjetsko prvenstvo prethodila je subotnja tzv. sprint utrka, duljine 15,5 kilometara, koju je istrčalo 18 timova iz 10 zemalja.

Start i cilj obje utrke bio je na glavnom Trgu sv. Stjepana, a utrke koje prolaze kroz povijesnu jezgru grada, zaštićeni krajolik Paklenih otoka i poluotoka Pelegrin, uz ruševine ilirskih gradina i rimskih vila, kroz stara naselja, preko maslinika, vinograda i polja lavande, povezale su najljepše i najvrijednije što Hvar ima od prirodne i kulturne baštine.

Prva swimrun organizacija ÖTILLÖ (što na švedskom znači „od otoka do otoka“) ovu je iskonsku sportsku avanturu proširila diljem svijeta.

Uz organizatore iz Švedske, osnivače i direktore utrke Michaela Lemmela i Matsa Skotta te agenciju INCroatia koja je pozvala ÖTILLÖ u Hrvatsku, suorganizatori ovog događanja su Grad Hvar i Turistička zajednica Hvara, uz partnerstvo s hotelskom kućom Sunčani Hvar i Srednjom školom Hvar te uz podršku Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Zahtjevnim organizacijskim aktivnostima svojim je sudjelovanjem pomoglo i 50-ak hvarskih volontera.

Osam najboljih timova kvalificiralo se za Svjetsko prvenstvo u Swimrunu 2017. koje se održava 7. rujna u Stockholmu.

Prva 3 najbolja muška tima, top 3 najbolja mješovita tima i 2 najbolja ženska para.

Top 3 results ÖTILLÖ Swimrun Hvar, 2 April 2017

Muški parovi

1. Lennart Moberg & Daniel Hansson (SWE), švedski tim Armed Forces, 5:55:08

2. Martin Flinta (SWE) & Adriel Young (AUS), tim Thule, 6:01:13

3. Pontus Lindberg & George Bjälkemo (SWE), tim Garmin, 6:03:05

Mješoviti parovi

1. Annika Ericsson & Stefano Prestinoni (SWE), tim Swimshop.se, 6:10:57

2. Jasmina Glad Schreven (FIN) & Thomas Schreven (NED), tim Say no! to Doping, 6:49:14

3. Sabrina Maurette & Ludovic Maillard (FRA), tim Issy Absolu, 7:00:03

Ženski parovi

1. Diane Sadik (SUI) and Charlotte Eriksson (SWE), Tim Swimrunshop.com, 7:37:41



Fotografije: Jakob Edholm/ÖTILLÖ Hvar, Irina Kurmanaeva/ÖTILLÖ Hvar