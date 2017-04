Započinje kulinarski događaj godine 12. međunarodni Biser Mora 2017.

Svpetrvs hoteli, Supetar, otok Brač

6.-9.4.2017. / April 6-9, 2017

Četvrtak/Thursday, 6.4.2017.

08:00 – 20:00 NATJECANJE PO KATEGORIJAMA / COMPETITION BY CATEGORIES

09:00 – 11:00 Master class Dragica Lukin: Slatka Hrvatska

11:00 – 11:30 OTVARANJE / OPENING CEREMONY

11:30 – 17:00 Cooking show s degustacijama/Cooking show with tastings

11:30 – 12:30 Domaći orzo s jadranskim kozicama i sušenim rajčicama KONOBA MARIO, Rogoznica

13:00 – 14:00 KOTANYI DELICIUS SHOW

14:30 – 15:30 Restaurant BOKO, Gevgelija, Makedonija

16:00 – 17:00 Perkelt od soma – srpsko-hrvatsko-vojvođansko-mađarsko-dunavski specijalitet, RESTORAN VODENICA, Beograd

14:00 – 17:00 SEMINAR ZA SUDCE I NATJECATELJE / JUDGES AND COMPETITORS SEMINAR by Domenico Maggi, WACS Continental Director – Europe South

17:00 – 18:30 Master class Peter Stoyanov:“Dalmae Moriawase sushi” – The taste of Dalmatia through the eyes of a sushi chef

19:00 PROGLAŠENJE REZULTATA / AWARD CEREMONY

20:00 – 22:00 Predstavljanje natjecatelja i žirija i Večer Dalmacije/ Presenting competitors and judges ceremony and Dalmatian dinner

22:00 – 02:00 Chef’s party

P etak/ Friday, 7.4.2017.

08:00 – 20:00 NATJECANJE PO KATEGORIJAMA/COMPETITION BY CATEGORIES

10:00 – 11:30 Master class René van Sevenant: Influences of French Gastronomy: past and present

12:00 – 13:30 Odabir najboljih namirnica iz mora, CENTAURUS prezentacija s degustacijom

12:00 – 17:00 Cooking show s degustacijama/Cooking show with tastings

12:00 – 13:00 Idrijski žlikrofi, Dušan Veršec, Slovenija

13:00 – 14:00 KOTANYI DELICIUS SHOW

14:30 – 15:30 Macedonian Multiethnic Culinary Chefs

16:00 – 17:00 Prezentacija Crne Gore

17:00 – 18:30 Master class Gary Filbey: Poširana riba / Poached fish



PROGLAŠENJE REZULTATA / AWARD CEREMONY

20:00 – 22:00 Tematska večera VEČER ALBANIJE / Albanian dinner

22:00 – 02:00 Chef’s party

Subota/Saturday, 8.4.2017.

09:00 – 20:00 NATJECANJE PO KATEGORIJAMA/COMPETITION BY CATEGORIES

10:00 – 11:30 Master class Sokol Prenga: Fish and Celery Trinity

11:00 – 13:00 Brač na Supetarskoj Rivi – prezentacija događanja Brača / Island exhibition and presentation at the Waterfront

12:00 – 13:00 Cooking show s degustacijama/Cooking show with tastings: Taverna Riva, Bol

13:00 – 14:00 Master class Gogi Bazandarashvili: Gruzijska kuhinja / Georgian cuisine

14:00 – 15:30 Prezentacija izrade i pripreme Sarajevskog ćevapa

16:00 – 17:30 Master class Knud-Erik Larsen: Nordic seafood

16:00 – 18:00 Seniorsko natjecanje KUP BISER MORA / SENIOR COMPETITION CUP BISER MORA

20:00 – 22:00 PROGLAŠENJE REZULTATA i Tematska Bračka večera/ AWARD CEREMONY and Island Brač dinner

22:00 – 02:00 Chef’s party

Fotografije: SKMER

Više: www.skmer.hr