Bogatstvo šibenske kužine – istražimo ponudu grada

Bogatstvo okusa i mirisa, jednostavna priprema te upotreba isključivo svježih namirnica osnovne su značajke ukusne šibenske kužine.



Na svakom koraku nudi se obilje ukusnih namirnica pripremljenih s puno ljubavi sa pristupačnim cijenama.

U Šibeniku se ne pazi samo na turiste već se velika pažnja posvećuje i lokalnom gostu. Ako se nađete u Šibeniku ili okolici, šteta je propustiti ukusne delicije koje vas čekaju u srcu mediteranskog ambijenta. Donosimo kratak vodič lokacija koje se zaslužuju naći na vašem popisu obaveznih lokacija, a koje su odavno naišle i na odličan prijem kod stranih recenzija.



Marenda 1 i Marenda 2

Ove ljupke konobe u centru grada, svojevrsni su podsjetnici na nekadašnju marendašku tradicije Šibenika i Šibenčana. Nekadašnji svakodnevni odlaske Šibenčana i gostiju na obrok u lokalne konobe/toverne, odnosili su se uglavnom na vrijeme između doručka i ručka, a jeli su se sezonski – tradicionalni obroci, jako prihvatljivih cijena. Gastronomski raj nekoć poznat po tome što su ga posjećivali težaci koji su nakon rada u polju dolazili prizalogajiti zdravo i domaće, danas se prometnuo u kultno mjesto konzumacije tradicijskih proizvoda u kojima možete kušati maštovito spremljenu ribu, buncek, oglavinu, bakalar, jetrica i ostale tradicionalne specijalitete upoznavajući puls Šibenika kroz povijest i gastro priče ovog kraja.

Marenda 1 i Marenda 2, konobe koje se nalaze jedna blizu druge, ostale su jedno od malobrojnih preostalih mjesta u Šibeniku u kojima još uvijek živi duh šibenske ribarsko – težačke prošlosti. Od fuzije marendavanja težaka do kuživancije modernih posjetitelja, prošlo je puno vremena no izvorna srž ovog mjesta ostala je ista a to posjetitelji znaju prepoznati i vrednovati.

Vinarija Rak



Lokalna vinarija iz mjesta Dubrava kraj Šibenika, postala je poznata po vlastitoj proizvodnja vina i kušaonica, kao i ponudi raznih sorti vina uz dalmatinske delicije.Na turističkoj mapi sve poznatija vinarija, bavi se proizvodnjom grožđa i vina na šibenskom području u specifičnom podneblju lokalnog zaleđa, a ističe se uzgojem i proizvodnjom vina dviju autohtonih sorti: Babića i Maraštine. Od sorte Babić proizvode i Opolo.

Vinogradarstvo i vinarstvo dugogodišnja su tradicija obitelji Rak započete davne 1960. godine Njegujući tu tradiciju, kao i naslijeđenu ljubav prema vinarstvu, danas koriste najsuvremenije procese i opremu čime idu u korak sa svim modernim dostignućima na području uzgoja loze i dobivanja kvalitetnog vina. Njihovo obiteljsko gospodarstvo u sklopu vinarije ima kušaonicu vina, a u Šibeniku ih možete posjetiti u vlastitoj vinoteci.



Vinoteka- konoba Dalmatino



I ovo mjesto preporučamo posjetiti, ukoliko ste u potrazi za vrsnom ponudom lokalne tradicionalne hrane pripremljene od proizvoda iz vlastite proizvodnje. Dodatan bonus je pozicija konoba koja se nalazi u srcu starog grada te vam pruža uz uživanciju u vrhunskim delicijama kraja, također i uživanje u čudesnom ambijentu šibenskog starog grada. Foto: Fb konoba Dalmatino

Bistro SHE – zdrava a ukusna inovacija u gastronomskoj ponudi Šibenika



Prvi šibenski hub i to ekološki pod skraćenicom She koja ima i dvosmisleno značenje otvoren je nedavno u Šibeniku, a nalazi se u blizini rive, na dnu Skalica. Tamo možete tokom cijelog dana do mile volje konzumirati jela od organski uzgojene hrane iz lokalnog podneblja koja su spoj onoga što je uzgojeno na području Dalmacije i svjetskih modernih prehrambenih navika u kojima je organska i sezonska hrana na prvom mjestu.

Otvoren je njegov prvi dio – bistro u kojem se priprema takva hrana u domaćinskoj atmosferi, a vlasnici planiraju i organizacija niza atraktivnih sadržaja koji potiče zdrav i organski stil života.



