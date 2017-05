Taste the Mediterran

Kad i gdje? Šibenik, Hrvatska 01-04.06.2017.

Nezaobilazan sastanak ljubitelja mediteranske hrane i ove godine stiže u jedan od najljepših obalnih gradova pod krilaticom:Dobra hrana, dobro vino, dobra zabava!

Sve to i još više od toga, čeka vas na 4. međunarodnom Festivalu Taste the Mediterranean/Okusi Mediteran!, u Šibeniku i okolici, od 1. do 4. lipnja.

Najvažnija mediteranska gastronomska manifestacija u Hrvatskoj, koja je postala nezaobilazan sastanak svih ljubitelja mediteranske prehrane, i ove će godine okupiti vrhunske strane i domaće chefove, sommeliere, stručnjake, novinare..



Deset najboljih šibenskih restorana i konoba uključilo se u ovogodišnji program, te će za vrijeme Festivala posluživati lokalna mediteranska jela i vina po prigodnim cijenama. Prepoznat ćete ih po plavo-bijelim balonima s oznakama Taste the Mediterranean.



U 4 festivalska dana, u Šibeniku će se održati mnoštvo zanimljivih radionica, kulinarskih i slastičarskih prezentacija otvorenih široj publici, ali i profesionalnim kuharima, ugostiteljima i učenicima TUŠ-a. Novo kultno mjesto, bio-bistro SHE i cafe bar Moderato Cantabile ugostit će većinu festivalskih aktivnosti.



U želji da se spoje užitak gastronomije i nautika, Festival se proširio na nekoliko iznimnih lokacija a ovogodišnja ekskluzivna večera Michelinovih chefova na programu je u subotu 3. lipnja, u restoranu Mediteran, u Primoštenu, gdje će masterchef Pero Savanović biti domaćin chefu Lionelu Levy (1 Michelin *) i njegovom mladom slastičaru Yoanu Dessarzin, iz Marseillea. Vrhunski doživljaj upotpunit će japanski chef Ippei Uemura, kojega je poznati gastronomski vodič Gault &Millau proglasio mladim talentom 2017. godine.



Prava morska gourmet ruta je izlet na Kornate, u nedjelju 4. Lipnja, te ručak u Konobi Opat, kod briljantnog chefa Ante Božikova. Mjesta su ograničena pa je večere i izlet potrebno rezervirati putem web stranice www.tastethemediterranean.eu.

I na kraju valja još jednom naglasiti da je Festival Okusi Mediteran! rasadnik gastronomske umjetnosti, znanja i vještina, te da svi sudionici veliku pažnju posvećuju očuvanju mediteranske prehrane, kao UNESCO-ve baštine, i edukaciji, posebno mladih naraštaja.

Detaljnije informacije o programu i rasporedu događanja za ovogodišnji Taste the Mediterran pronađite ovdje.



Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma, Hrvatskog povjerenstva za Unesco, HTZ-a, Grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, TZ Grada Šibenika i TZ ŠKŽ.

Detaljan raspored aktivnosti i sudionika pronađite na poveznici: www.tastethemediterranean.eu

ŠIBENIK CROATIAN TRAVEL FESTIVAL 25.08.-28.05.2017

No nisu samo gastro spektakli ovog proljeća jedina šibenska priča. Ljubitelji putopisa, putovanja, doživljaja i jedinstvenih priča s dalekih krajeva, požurite u Šibenik poslušati priče naših iskonskih putnih nomada ! Croatian Travel Festival je projekt kojeg je Hrvatski klub putnika pokrenuo u Šibeniku, 2012. godine.

Croatian Travel Festival će u svom šestom izdanju, od 25. do 28. svibnja, s posebnim zadovoljstvom kao organizator festivala, Hrvatskog kluba putnika, po prvi puta ugostiti Ivicu Kostelića, našeg najtrofejnijeg skijaša.

Uz najpoznatije domaće putnike i putopisce, po prvi puta Croatian Travel Festival će ugostiti poznatu producenticu i novinarku iz SAD-a, Ashley Colburn. Dobitnica dvije prestižne nagrade Emmy kojima je nagrađena za svoje putopisne dokumentarce, će u priči pod nazivom „Finding the wonder in the World“, otkriti kako je ljubav prema putovanjima i stalnom istraživanju novih destinacija, uspješno pretvorila u svoj „posao iz snova“.

Još jedna novost ovogodišnjeg festivala je i to da će se sva predavanja moći pratiti uživo preko live streaming na facebook stranici Hrvatski klub putnika.