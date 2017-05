UZ VRHUNSKA VINA, DOBRU HRANU I KONCERT ZVONKA BOGDANA

Zagreb, 19. svibnja – Grad Sveti Ivan Zelina uvelike se priprema za 49. Izložbu vina kontinentalne Hrvatske, koja će se održati 2. i 3. lipnja.

Kao i svake godine, bit će to izložba najcjenjenijih vina kontinentalne hrvatske, ali i gastronomski te glazbeni događaj koji se ne propušta. “Pozivam sve ljubitelje vina, ali i one koji će to tek postati, u Sv. I. Zelinu 2. i 3. lipnja na Izložbu vina kontinentalne Hrvatske. Već pola stoljeća održava se ova prestižna manifestacija i svake godine se trudimo da program pored uobičajenog enološkog, bude obogaćen drugim sadržajima i još bolji od prethodne. Zato, nemojte propustiti Izložbu!“ – izjavio je predsjednik Organizacijskog odbora Izložbe vina kontinentalne Hrvatske i ujedno gradonačelnik Zeline, Hrvoje Koščec.

Stotine uzoraka vina pristižu na ocjenjivanje s čitavog kontinenta kako bi ih vrsni enolozi i stručnjaci kušali do Izložbe na kojoj će se nagraditi i izložiti najbolje kapljice. Stručni žiri svoje ocjene daje u nekoliko kategorija, a jedna od Zelinčanima najdražih svakako je ona u kategoriji sorte vina Kraljevine koju su proglasili svojim zaštitnim znakom.



Osim vina, ocjenjivat će se i vizualni identitet proizvoda, pa će se tako u jednoj kategoriji dodijeliti nagrada s obzirom na najdojmljiviju estetsku cjelinu sastavljenu od boce, etikete, ukrasne kapice, ali i kvalitete predstavljenih informacija o vinu na etiketi.

Drugoga dana Izložbe na scenu stupaju domaće gastro snage, a posebno vrijedi spomenuti poznatog hrvatskog chefa Tomislava Špičeka koji će uz asistenciju popularnog Maria Valentića kao sinonima zdrave prehrane i tjelovježbe, pripremati hranu za posjetitelje Izložbe. Hrana će se dijeliti posjetiteljima uz preporuku sorti vina Izložbe.

Cijena degustacijske čaše u petak je 70, a u subotu 50 kuna što je uz nastupe poznatih izvođača te hranu za posjetitelje vrlo povoljno u odnosu na slične manifestacije.

„Oba dana manifestacije u Svetom Ivanu Zelini program će voditi naša poznata voditeljica i Miss Universe Jelena Glišić. Prvoga dana će sve okupljene zabavljati Zvonko Bogdan, a drugi dan tu je bend Kužiš stari moj“, najavila je Marinka Zubčić, direktorica TZ Zelina i jedna od najuspješnijih turističkih djelatnica u Županiji.

Sveti Ivan Zelina ima bogatu povijest proizvodnje vina i jedan je od najznačajnijih hrvatskih gradova u razvoju vinske kulture i tradicije. Prva izložba vina na ovim prostorima održana je davne 1860. godine zaslugom Dragutina Stražimira (1821.–1891.) koji postavio temelje modernog vinogradarstva. Pokrovitelj Izložbe vina kontinentalne Hrvatske je Vlada Republike Hrvatske.

Program događanja pronađite u letku i dobrodošli u ovaj vinorodni raj Zagrebačke županije!

Fotografije: Fijet arhiv uredništva i arhiv TZ Sveti Ivan Zelina

Više info pronađite na: TZG Sveti Ivan Zelina i na Facebook stranici Visit Sveti Ivan Zelina

