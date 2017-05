Uvati vitar 2017. Sve spremno za novo izdanje najveće XC utrke u Dalmaciji!

Naša najpoznatija bike destinacija očekuje pravi adrenalinski spektakl!

Najbolji hrvatski brdski biciklisti i biciklistice već su spakirali opremu za novo izdanje XC maratona „Uvati vitar“ koji se od 19. do 21.svibnja održava u Sutivanu na Braču. Naša najpoznatija bike destinacija očekuje više od 200 profesionalaca i entuzijasta na dva kotača, a na svoje će podjednako doći lovci na svjetske UCI bodove i slučajni gosti. „Uvati vitar“ 2017. bit će pravi biciklistički praznik jer osim službene UCI C3 utrke od 103 kilometra vozit će se i kraće dionice za rekreativce, amatere i djecu, a organizatori su pripremili i čitav niz popratnih događanja.

Centralni dio vikenda bit će XCM, cross country maraton, u subotu 20. svibnja na Epic stazi od 103 kilometra sa startom i ciljem na rivi u Sutivanu. S istog mjesta startat će i natjecatelji na dvjema kraćim trasama, Master i Amater, od 37 i 21 kilometra.

Sama trasa prolazi nimalo lakim, ali spektakularnim terenom od nula metara uz more do vrha Brača, preko Nerežišća i Ložišća u srcu otoka, sve do Vidove gore iznad Bola i natrag. Čak i kraće staze penju se i spuštaju najljepšim predjelima Brača u okolici Sutivana.

Očekuje se dolazak svih naših najjačih XC vozačica i vozača, kao i jaka konkurencija iz Crne Gore, BiH, Slovenije, Kanade i drugih zemalja, a prošlogodišnje naslove brane Đani Simčić i Gorana Težak. Ljubiteljima MTB akcije to govori i više nego dovoljno.

Uz UCI bodove za elite kategorije, utrka će se bodovati i za Hrvatski XCM kup, a pehare i nagrade osvajat će sve kategorije od juniora do rekreativaca. Uz to, u’vatiti vitar neće biti problem, Windguru tvrdi da neće zapuhati preko desetak čvorova.

Elite utrke u muškoj i ženskoj konkurenciji samo su dio vikend događanja u Sutivanu. Domaćini iz TZO Sutivan najavili su i testiranje novih modela Giant i Scott bicikla, Ducati komponenti omogućit će demo vožnje na električnom biciklu Free Duck 2 i četverociklu Free Duck 4, a prezentacije će održati i tvrtka MediLab te ljekarne PhytoPharma. Oni će biti uključeni i u akciju besplatnog mjerenja šećera, a poseban gost bit će g. Nenad Simunko. U nedjelju će se održati natjecanje „Park je moj“ u organizaciji Aldura sport za najmlađe. Degustacije otočkih specijaliteta, kao i zabavni program uz DJ-e i Ljetno Kino se podrazumijevaju.

Sutivan je zaista „bike friendly“

Sutivan se, kao i cijeli otok Brač, posljednjih godina dokazao kao sjajna biciklistička destinacija. Deseci kilometara uređenih biciklističkih staza samo su dio ponude za ljubitelje vožnje po prirodi. Sutivan je zaista „bike friendly“. Friendly je ionako oduvijek, ali najbolje da provjerite sami od 19. do 21. svibnja. Na štopericu ili na lešo, svejedno…

Organizator XCM „Uvati vitar“ je BK Spalatum u suradnji s TZO Sutivan, Općinom Sutivan i BK Grma. Informacije o utrci i raspis pronađite na službenim stranicama utrke www.uvati-vitar.com, a o Sutivanu i okolici na www.visitsutivan.com. Svim gostima na raspolaganju su posebne ponude za smještaj i/ili sudjelovanje na utrci. Vidimo se u Sutivanu!

UVATI VITAR 2017 program:

*** Petak, 19.05.2017.

– 12h doček sudaca i pregled staze

– 17h -20h doček i smještaj sudionika utrke i gostiju – prijavni centar: TZO Sutivan ( Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan )

– 18h-20h prijave, preuzimanje startnih paketa i uplate startnine i akreditacija ispred TZ

– 18h- 20h upoznavanje staze i probna vožnja

– 15h-19h DUCATI energia s.p.a.. prezentirat će svoje proizvode svim zainteresiranima i imat ćete mogućnost isprobati užitak u vožnji njihovog FreeDuck4 električnog četverocikla i FreeDuck2 električnog bicikla

– 15h – 19h prezentacija proizvoda i programa GIANT HRVATSKA bicikli

– 15h-19h prezentacija proizvoda i programa Scott bicikli

– 15h-19h akcija besplatnog mjerenja šećera za stanovnike i sudionike biciklističke utrke u organizaciji Ljekarne Phytopharma i MediLab, prezentacija proizvoda tvrtki i gostovanje g. Nenada Šimunka

– 20h predstavljanje zvijezda utrke

– 20h Race DJ party na rivi za sve sudionike i goste

***Subota 20.05.2017.

– 7:30h – 9h doček i smještaj sudionika utrke i gostiju – prijavni centar: TZO Sutivan

– 7:30h – 9h prijave,preuzimanje startnih brojeva i uplata startnine – ispred TZ Sutivan

– 9:00h sastanak vođa ekipa, prozivanje natjecatelja i priprema za start (Narodna knjižnjica Sutivan)

– 9.30h start XCM utrke Uvati vitar po stazama ( Epic, Master, Amater)

– 11h-15h prigodni program uz DJ-a , ulazak natjecatelja u cilj uz Dukat Fit osiguran za sve sudionike prilikom ulaska u cilj na štandu TZO Sutivan, prezentacije sponzora utrke uz PIK roštiljada za sve sudionike utrke

– 15:30h proglašenje pobjednika, podjela poklon paketa: Ljekarne Phytopharma, Giant Hrvatska, Hrvoje Jurić – knjige, Dukat

– 20h besplatna večera za sponzore,organizatore i natjecatelje uz pratnju (1+1) u restoranu Modrulj// degustacija najboljih bračkih specijaliteta u organizaciji stivanskih ugostitelja i TZO Sutivan: carpaccio od sipe, salata od hobotnice, pašteta od tune, pašteta od boba, crni rižot, teleći rižot, bračka janjetina, plava riba, salata, hroštule i fritule

– 21.30h – 05h after race party u Modrulju za sudionike i posjetitelje uz Ljetno kino

***Nedjelja 21.05.2017.

– 10h-11:00h Kids MTB competition “Park is mine” u organizaciji Aldura sport – adventure travel: Dalmatia, Croatia, proglašenje Kids Race pobjednika i fotografiranje sa pobjednicima XCM utrke (sva djeca dobiti će zahvalnice za sudjelovanjem, prva mjesta u svih 12 kategorija pehare, prva tri mjesta svih 12 kategorija prigodne nagrade GIANT HRVATSKA)