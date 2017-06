Sisak je i ovog lipnja popirište brojnih uzbudljivih događanja. Sporta, zabave, pjesme, turnira, zanimljivih izložbi i brojnih projekata neće nedostajati a filmska kulisa grada na tri rijeke odvest će vas podjednakom brzinom, kako u prošlost tako i u budućnost.

ŽENSKI RENESANSNI ŠAHOVSKI TURNIR

Šah u sredjnovjekovnim haljinama na brodu Juran i Sofija – povratak u prošlost kroz neodoljiv ambijent riječne bajke!

Ovog lipnja u Sisku se po prvi puta organizira Ženski renesansni šahovski turnir 10. i 11. lipnja. Tijekom dva dana šahistkinje će obući srednjovjekovne haljine te uploviti u svijet šaha, a sve na brodu Juran i Sofija. Priča Jurana i Sofije priča je u kojoj Jurana, od Turaka utamničenog sina hrvatskog bana Tome Erdödya, njegova žena Sofija pokušava svog muža oslobodi iz zarobljeništva.

Podsjetimo na dan 10. lipnja 1840. u Zagrebu je održana prva kazališna predstava na hrvatskoma jeziku „Juran i Sofija ili Turci kod Siska“. Predstavu je izvela zagrebačka družina inspirativnog imena „Domorodno teatralno društvo“.

Šahovski turnir interesantan je po tome jer će jedna od partija biti prenošena živim šahom gdje će šahovske figure biti djeca SOS sela Lekenik uz glazbenu pratnju tamburaškog orkestra i zbora Glazbene škola Fran Lhotka Sisak.

Bojevi za Sisak – bitka za Stari grad

Ne propustite ovu bogatu turističko-povijesnu i edukativnu manifestaciju, čiji prikaz i utjelovljeni prizor slika iz povijesti pružaju vjerni prikaz odvijanja viteških borbi i ratovanja, kao i ranog novovjekovnog života.

Tjedan dana kasnije grad Sisak će i ove godine biti u znaku Bojeva za Sisak koji se održavaju 17. i 18. lipnja, u utvrdi Stari grad.

Podno romantičnih zidina Starog grada u Sisku, u ljetnoj noći pored rijeke Kupe, dvoboji, dnevne i noćne opsade topovima, a srednjovjekovni vojni tabori, tradicionalni gastronomski specijaliteti i glazba, postati će dio neodoljivog povijesnog spektakla, kod utvrde Stari grad u gradu Sisku.

Bojevi za Sisak A.D. 1593.“ uprizorili su bitku i događanja iz 1593. godine, kada je, nakon višegodišnjih opsada kršćanska vojska velikom pobjedom zaustavila osmanlijski prodor prema zapadu. Povijesna bitka odigrala se 22.lipnja 1593 godine kada su godine oko sisačkog Starog grada, kad je osmanski vojskovođa Hasan paša Predojević, nakog tri opsade, doživio poraz od kršćanske vojske pod vodstvom bana Tome Erdödyja Bakača.



Važno je istaknuti kako u nastojanjima da prikaz bitke bude što vjerniji, sva oprema koja uključuje mačeve, oklope, štitove, lukove, samostrele, tunike, haljine i ostalo, ručno je načinjena i vjerna je kopija originalnih predmeta i odjeće iz toga doba.

Dođite i krenite s nama uzbudljivi vremeplov slavne prošlosti!

Biciklisti osvajaju Sisak

Uprizorenja slavne prošlosti s mačevima, mačetama i ostalim oružjem, upotpuniti će i dašak aktivnog turizma kroz sportsko događanje za koje je Sisak upravo idealan! Kako nebi samo živjeli prošlost tijekom lipnja, pobrinuli su se biciklisti BK Roda koji 18. lipnja organiziraju natjecanje Biciklistički kriterij ulicama grada Siska.

Ova izuzetno atraktivna kružna utrka privući će u Sisak brojne bicikliste iz cijele Hrvatske.

Ne zaboravite, grad Sisak doslovno je premrežen brojnim biciklističkim stazama koje pružaju i profesionalcima i rekreativcima mogućnost istraživanja kako Siska, tako i njegove čudesne okolice.

UTRKA SOLARNIM AUTOMOBILIMA

Na mladima svijet ostaje, a u Sisku će se zorno pokazati i kako. Tako Tehnička škola Sisak i ove godine prezentira električne automobile, te organizira već tradicionalnu utrku solarnih automobila. Solarne automobile izrađuju učenici tehničkih i drugih strukovnih škola diljem Hrvatske te se njima utrkuju ulicama Siska. Želimo im mnogo sunca, pune baterije i dobar vjetar u leđa.

I za kraj donosimo nekoliko zanimljivosti o gradu Sisku. Čekamo vas!

Jeste li znali?

Tijekom 18. i 19. stoljeća Sisak je bio najveća riječna luka, a na Kupi je bilo i do tisuću brodova.

Prvi riječni parobrod u hrvatskoj povijesti bila je sisačka Sloga.

Prvi rimski car August, koji je osvojio Segestu, izdao je proglas o popisu sveg stanovništva, zbog čega su Marija i Josip krenuli iz Nazareta u Betlehem.

Najstariji nogometni klub u Hrvatskoj osnovan je 1906. godine u Sisku i zove se Segesta.

Na ušću Kupe u Savu ponosno stoji svjedok najvažnije hrvatske pobjede nad turskim osvajačima u 16. stoljeću, utvrda Stari grad.

Prva željeznička pruga u Hrvatskoj izgrađena je na relaciji Zidani Most, preko Zagreba do Siska.

