Prošli petak (9.lipnja 2017), održao se prvi Vision One Vip klub, sa ciljem zajedničkog predstavljanja turističke ponude kontinentalne Hrvatske kao jedne destinacije.



U Krapju – selu graditeljske baštine održao se radni sastanak gdje je predstavljen kratak pregled Vision One aktivnosti i najava novih funkcionalnosti same aplikacije. Prezentirale su se dosada pokrenute akcije, kroz zajedničku suradnju svih partnerskih županija na promociji i marketingu destinacija kontinentalne Hrvatske.

Danijel Botić i Jurica Sudac, Vision One & Mobile One

Posjetili smo nakon prezentacije suvernicu, razgledali Selo europske baštine a prvi Vision One Vip klub prigodno je završen atraktivnom panoramskom vožnjom s brodom „Katarina 1“ po Savi i Uni uz tradicijski ručak na palubi broda.

Sudionici Prvog Vision One Vip kluba, istakli su važnost zajedničke sinergije, kvalitetnog umrežavanja kroz zajedničku suradnju i jedinstvenost projekta koji je osmišljen da kroz kvalitetne ideje i kvalitetne pojedince, ojača kontinentalni turizam kroz jedinstvenu platformu mobilnih aplikacija.

Zahvalilo se svim uključenim partnerima koji su prepoznali projekt, posebno predstavnicima Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije s PP Lonjsko polje, koje su među prvima prepoznale značaj ovog projekta i dale mu potporu svojim priključenjem.



Sudionici prvog Vision One Vip kluba

Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije – gđa Ksenija Tomić

Turistička zajednica Zagrebačke županije – mr.sc. Ružica Rašperić

Turistička zajednica Karlovačke županije – gđa Dina Begić

Turistička zajednica Varaždinske županije – gđa Elizabeta Dolenec

PP Lonjsko polje – g.Ivor Stanivuković

Turistička zajednica grada Siska – gđa Milijana Borojević

Turistička zajednica Požeško – slavonske županije – gđa Ivona Odvorčič Kahanek

Turistička zajednica grada Požege – gđa Silvija Podoljak

Tvrtka MOBILEone – g. Jurica Sudac

Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo” – gđa Dijana Katica

Varaždinska destinacijska menadžment kompanija Vall 042 poznata po nacionalnom projektu “Okusi hrvatske tradicije” – g. Borislav Šimenc

Radio Kaj – gđa Snježana Leljak

Croatia Hotspots/Hotspots.net.hr – gđa Anita Žuvela Hitrec

O projektu Vision One koji se nalazi na jedinstvenoj platformi mobilnih aplikacija MOBILEone

Kroz Vision One možete jednostavno na jednom mjestu pronaći raznolike turističke sadržaje kontinentalne Hrvatske. Unutar aplikacije dostupni su opisni tekstovi, slike, video materijali, kalendar, interaktivna karta preko koje možete aktivirati navigaciju do željene destinacije.

Kategorije koje možete pretražiti su:

• Smještaj (hoteli, hosteli, apartmani, kamp, privatni smještaj…)

• Gastro ponuda (restorani, domaća autohtona hrana, pizzerie, agroturizmi…)

• Kulturna baština (dvorci, muzeji, tvrđave, samostani, crkve, spomenici…)

• Prirodne ljepote (nacionalni parkovi, parkovi prirode, jezera, izletišta…)

• Zabavni sadržaji (koncerti, kazališta, muzeji…)

• Manifestacije (festivali, obljetnice, događanja otvorenog i zatvorenog tipa…

Smještajni kapaciteti uz prirodne ljepote i atrakcije



Ponuda Vision One trenutno obuhvaća 10 županija kontinentalne Hrvatske i brojnih sadržaja unutar njih, a razvija se i dalje. Cilj i vizija projekta Vision one je umrežavanje svih dionika u turizmu kontinentalne Hrvatske u suradnji s gradovima i turističkim zajednicama promovirajući lokalne poduzetnike sa svojim proizvodima i uslugama. Aplikaciju Vision one možete skinuti na Google play ili na App Store.

Gastronomska ponuda

Croatia Hotspots medijski partner

Povezati kvalitetne aktere i dobre ideje, spojiti kontinent kroz zajedničku sinergiju s brojnim planovima kroz promociju aplikacije a ujedno i promociju samog kontinenta čiji turizam ne poznaje sezonalnost – glavna je misija Vision One kluba. Radi se o velikom projektu čija je zadaća povezati i razvijati ponudu, uključiti sve aktere u suradnju i međusobnu komunikaciju koja može iznjedriti brojne nove projekte.

Stoga se i portal Croatia Hotspots koji medijski prati osam kontinentalnih županija, pridružio projektu Vision One i od nedavno ga također možete pronaći kao mobilnu aplikaciju na kojoj možete pratiti vijesti iz najboljih hrvatskih destinacija i informacije o značajnim turističkim manifestacijama, i informirati se o skrivenim hrvatskim ljepotama.

A kako pronaći Croatia Hotspots aplikaciju? U izborniku pronađite Pretraga aplikacija, samo kliknete i naći ćete na ikonu Croatia Hotspots magazine.

Budite u toku sa svježim novostima turističke ponude Lijepe Naše.

