Sve tišine Hvara…

Brbljavost ljetnih večeri, silovitost cvrčaka, zaglušujući ritmovi noćnih klubova koji se u rano jutro pretapaju s brundanjem prvih katamarana, je li uopće moguće zamisliti ljetnu tišinu u Hvaru?

Ne treba je tražiti daleko. U mirne dane bez vjetra, u rano jutro zaveslat ćete u kajaku do Crvenih stijena ili prema uvalama izvan prve linije turističke opsade. Zvuk vesla koje uranja u more i šuškavi sudari kajaka s namreškanom površinom miješat će se s disanjem veslača, a kopno i brige i težina činit će se godinama udaljeni od tog trenutka u kojem se savršeno spajaju more i nebo.

Nikakve silovitosti, nikakvog otpora u tome nema, samo glatki pokreti koji poput savršeno uvježbanog glazbenika, svaki put ispočetka, prate ritam koji dolazi iznutra, veći i moćniji od nas samih.

Slika savršeno uokvirena zelenilom hvarskog arhipelaga podcrtava razloge zbog kojih smo postali jedna od najpoznatijih kajakaških destinacija u Europi.

Za novu dimenziju tišine zaronit ćete ispod površine kristalno čistog mora, sigurno udaljeni od bučnog morskog autoputa između Hvara i Paklenih otoka.



Snorkling u kombinaciji s kajakingom otkrit će svu ljepotu kristalno čistog mora i pružiti užitak boravka na plažama dostupnima samo s morske strane.

One iskusnije i spremnije, ali jednako znatiželjne, čeka više od 15 neponovljivih ronilačkih lokacija (samo nekoliko minuta vožnje od jednog od najprometnijih kanala na Jadranu), do kojih će vas odvesti iskusne i pouzdane lokalne družine s najmodernijom ronilačkom opremom.

Bit će to izuzetna prilika da otkrijete tiho, beskrajno plavo i većini posjetitelja nedostupno lice jednog od 10 najljepših otoka svijeta.

Tragovi brojnih brodoloma kao tihi stražari čuvaju uspomene burne prošlosti i blago skriveno na morskom dnu. Grebeni i zidovi, skrovite špilje i tuneli, prigušeni zvukovi i treperava igra izlomljenog svjetla pridonijet će čaroliji trenutka koju ćete nositi sa sobom dugo nakon povratka kopnenom svijetu.

A kopno? Zaglušujuća pjesma cvrčaka neće vam dati mira dok sunce bude pržilo kroz dugi ljetni dan i svi drugi zvuci nestat se u njihovom silovitom glasanju. Uputit ćete se ipak iz Hvara, proći ćete kroz Malo Grablje, kroz nijemo selo što su ga ljudi ostavili da samuje skriveno od očiju, u tišini podno Motokita.

Poći ćete iz Hvara preko Brusja na istok i dohvatit će vas opora ljepota škrtih otočkih polja. Strogo sivilo vječnih suhozida što su ih slagale i preslagivale generacije težaka i neponovljiva ljubičasta lavandinog cvijeta mamit će da ostavite stope na kozjim stazama. Mirisat će ružmarin kojeg ste očešali u prolazu i zgaženi sasušeni mravinac.

I ako se popnete sve do najvišeg vrha otoka, baš tamo, na 626 metara iznad mora, umorni i spokojni sjest ćete na još vreli kamen i s crvenim makovima pod nogama pratit ćete brodove u daljini. S mirisom zemlje i suhe trave u nosnicama, na istoj razini s lastavicama pod oblacima, gledat ćete kako se daleko iza Paklenjaka sunce gasi i razlijeva u moru, a umornoj zemlji donosi toliko traženi mir.

Zakačit ćete cvijet lavande iza uha i u smiraj dana, kad sve postaje opuštenije, tiše, spokojnije, razlit će vam se duša po ovome otoku, spojit će se s morem i nebom i tihi spokoj preplavit će vam osjetila. I znat ćete, hvarske tišine ne mogu se prepričati. Moraju se doživjeti…

