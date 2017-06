Ljeto stiže a nemate financijskih sredstava odvesti svoje najmilije na more ili na kraći odmor? Bojite se kredita, jer se među tom vrstom ponude mogu namnožiti brojni neželjeni scenariji a posebno sa sumnjivim kreditorima. Također rezultati tog scenarija kao što su ovrhe, blokade računa, ogromni dugovi, pljenidba nekretnina postaju hrvatska svakodnevnica. Brojne negativne posljedice uzimanja visokih kredita, osobito onih koji se uzimaju u „teškoj nuždi“ proteklih godina, iskusili su hrvatski građani. U potrazi za brzim dolaskom do gotovine, pristajali su na svakakve uvjete, s nesagledivim posljedicama.

Srećom, postoji kvalitetnije rješenje za dolazak do gotovine na licu mjesta, koje su prepoznale stotine tisuća ljudi i riješile svoje financijske poteškoće na brz i jednostavan način – profesionalni otkup zlata. Novi pristup koji je prije gotovo sedam godina uvela tvrtka Auro Domus donio je građanima oko milijardu i pol kuna isplata u „kešu“, a prošle godine prosječna je isplata bila veća od 1.000 kuna, često se penjući i do nekoliko desetaka tisuća kuna, a rekordna isplata iznosila je više od milijun kuna!



Auro Domus otkup zlata provodi na jednostavan i brz način, zahvaljujući kojem klijenti u nekoliko minuta mogu poslovnicu napustiti s tisućama kuna u novčaniku. Dovoljno je svoje staro zlato – nakit koji stoji nenošen, naslijeđene i demodirane ogrlice, prstenje i naušnice, zubno zlato ili zlatne zube, satove i sve druge vrste predmeta od zlata ili srebra – donijeti u jednu od poslovnica tvrtke koja djeluje na više od 180 lokacija u čitavoj Hrvatskoj. Popis poslovnica možete pronaći na službenim stranicama Auro Domusa.



Educirani djelatnici izradit će besplatnu procjenu, a po prihvaćanju ponuđenog iznosa, on se odmah i na licu mjesta isplaćuje u gotovini. Poslovnice za otkup zlata Auro Domusa svakog mjeseca posjećuje desetak tisuća zadovoljnih klijenata koji su ih prepoznali kao rješenje za svoje financijske probleme, ali i za poboljšanje kućnog budžeta – isplate koje se mjere u tisućama kuna mogu osigurati ljetovanje ili kupnju novih kućanskih aparata, a mnogi klijenti ostali su iznenađeni visinom isplate koja im je čak i omogućila zatvaranje postojećih gotovinskih kredita!



Više informacija o otkupu zlata i tvrtki Auro Domus moguće je dobiti i na besplatnom broju telefona 0800 73 72, kao i putem službenih internetskih stranica.

promo