Krešimirov grad, bajkoviti Šibenik, kameno plavi ljepotan pripremio je ovog ljeta više poslastica za svoje posjetitelje i građane. Donosimo u nastavku teksta pregršt događanja kojima će ovo šibensko ljeto biti redom i u nizu: rasplesano, zabavno, veselo, odvažno, kulturno, kozmopolitsko.. jednom riječju spektakularno!

Grad festivala i ovog ljeta donosi najbolje od najboljeg. A mi donosimo barem sedam razloga za posjetiti Šibenik ovog ljeta:

REGIUS FESTIVAL #7

Udruga PARK s ponosom vam predstavlja ovogodišnji regionalni glazbeni festival Regius #7!

Sedmo izdanje najboljeg alter/rock festa u Dalmaciji ove godine održava se 14. i 15. srpnja na prostoru bivše tvornice TEF u samom centru Šibenika nadomak gradske plaže Banj.

I ove godine dovode najaktualnije bendove iz regije u Šibenik na dva dana samom u srcu ljetne sezone.

Petak, 14. srpnja: Ponte de Carla // Artan Lili // Kojoti // Pips Chips & VideoClips // The Fogsellers

Subota, 15. srpnja: Čudnoređe // Stereo Banana // TBF // Songkillers // Kontradikshn.

Sve info pronađite na: www.regius-festival.com

11. OFF FESTIVAL JAZ&BLUES

Sve info o festivalu na offfestival.net



Dugo je trebalo Šibenčanima da shvate za kakvu je glazbenu kulisu njihov grad isklesan. Desetljećima su bijelim kamenim zidovima i popločanim uskim ulicama odjekivali zvukovi šansona, zabavnih nota, teškog rocka i svega ostalog što je iz instrumenata moglo nastati. Tajna je konačno razotkrivena 2007., kada je pod zidinama samostana sv. Frane, na Trgu I.G. Kovačića, prvi put iz zvučnika izašao ton u vlasništvu OFF festivala. Ljubav jazza, bluesa i Šibenika prošla je kroz sve klasične faze – dogodila se neočekivano, iznenada, bila je burna i javna, hvaljena i obeshrabrivana, izdržala je krize i još uvijek traje. Ljetne avanture Šibenika i OFF-a stvorile su čvrstu vezu između grada i festivala, da prekid veze s bilo koje strane više ne dolazi u obzir. (Izvor: offfestival.net)

Detalje o OFF festivalu pronađite na Facebook stranici: facebook.com/OFF.Festival.Sibenik

Salsa Beach Splash festival: Solaris , od 4. – 9.7.

Rasplešite se u vrućim ritmovima i uživajte u jarkim bojama ljeta koje najjače sjaje u Šibeniku. Ne propustite ni veliki open air party u Šibeniku na trgu Republike Hrvatske pokraj katedrale a sve informacije pronađite na njihovoj službenoj stranici, ili na Facebook stranici.

Šibenik Dance Festival

Kraj srpnja i ove je godine rezerviran za ljubitelje plesne umjetnosti – po sedmi put održati će se Šibenik Dance Festival. Svjedočite pokretu tijela i duha u savršenoj simbiozi na na najljepšim lokacijama ovog starog grada, i to od 24. – 29. srpnja 2017. godine. Četiri najatraktivnije lokacije Šibenika: Trg Republike Hrvatske, pozornica Hrvatskog narodnog kazališta, Tvrđava Barone, te pozornica tvrđave Sv.Mihovila – koja je proglašena kulturnom atrakcijom prema izboru Hrvatske turističke zajednice i ove će godine postati mjesto okupljanja plesača, plesnih ansambla, i koreografa. Šibenik Dance Festival će 24.srpnja na tvrđavi Sv.Mihovila svečano otvoriti balet ‘Na Putu‘ – najistaknutijeg makedonskog plesača i koreografa Igora Kirova u izvedbi baleta HNK Split.

7. Međunarodni festival animacije

Tu je i 7. Međunarodni festival animacije koji će se održati 16.7.- 21.7.

Mjesto održavanja je na više lokacija u gradu a sve informacije pronađite na poveznici http://www.supertoonfestival.com, ili na Facebook stranici.

18. Tradicionalne klapske večeri od 6.7.-14.9.

Ne možemo ne spomenuti i tradicionalne 18.klapske večeri koje se održavaju u razdoblju od 6.7. do 14.9. na trgu Mala loža u Šibeniku gdje će nastupiti najkvalitetnije muške i ženske klape sa šibenskog područja, kao i brojni domaći pjesnici. Ljubitelji romantičnih stihova o ljepotama Dalmacije, ljubavi, mora, soli, kamena, nostalgije, vina ribe i bevande..ne propustite ŠIBENSKE KLAPSKE VEČERI koje se odvijaju praktički cijelog ljeta u raspjevanom gradu – svaki četvrtak.

ŠIBENSKE TVRĐAVE – NAJLJEPŠE POZORNICE JADRANA DOVODE VAS NA KORAK DO ZVIJEZDA

Nešto sasvim posebno..

Večernja događanja u srpnju na šibenskim tvrđavama sv. Mihovila i Barone zasigurno će svakog posjetitelja dovesti na korak do zvijezda. Upravo taj naziv nosi ovogodišnja koncertna sezona na najljepšim pozornicama Jadrana. Ima ovdje za svakog ponešto: od filmofila, zaljubljenika u ples i, naravno, ljubitelja dobre i kvalitetne glazbe.

SVJETSKE ZVIJEZDE NA TVRĐAVI SV. MIHOVILA

Srpanj na Tvrđavi sv. Mihovila otvara Solo Positivo Film Festival, najpoznatiji regionalni festival glazbenog dokumentarnog filma. U ukupno 5 festivalskih dana, od 4. – 8. srpnja na radost brojnih ljubitelja filmske i glazbene umjetnosti, na Tvrđavi će se izmjenjivati hit glazbeni dokumentarci, dobra zabava i svirka u živo.

Nastavlja se niz od nekoliko izuzetnih gostovanja, 12. srpnja Tvrđava kulture Šibenik i Musica Appassionata predstavit će koprodukcija koja je dala možda i najzanimljiviji program do sad – kao dvije strane medalje – dva različita umjetnička izričaja akademskih glazbenika na Tvrđavi će predstavitiStefan Milenković i Rohan de Silva koji će s programom Freedom of classic otvoriti jubilarnu 10. Musicu Appassionatu, a nakon pauze na pozornicu se penju samoborski udaraljkaši, dobro poznatiSudar Percussion s projektom Oxygen, obradama Jean Michel Jarrea, začetnika francuske elektronske glazbe popraćeni svjetlosnim vizualizacijama.

Jedinstvenu priliku za uživanje u iznimnom nastupu Gregory Portera, ovogodišnjeg dobitnika Grammyja za najbolji vokalni jazz album „Take me to the alley“ šibenskoj publici pružit će se 18. srpnja. Dvostruki dobitnik Grammyja smatra se najvećim američkim jazz izvođačem nove generacije. Nakon putovanja svijetom jazza, slijedi aftershow francuskog producenta i skladatelja, najpoznatijeg kao osnivača elektronske tango grupe Gotan Project – Philippe Cohen Solala koji će tvrđavu vrhunskim DJ setom Gotan Projecta obogaćenim plesnim, latino ritmovima.

Treću godinu za redom Šibenski plesni festival i direktorica Zorana Mihelčić, njegujući odlične veze sa baletom splitskog HNK, na pozornicu Tvrđave sv. Mihovila, dovodi još jednu plesnu poslasticu Igora Kirova, balet Na putu, koji otvara ovogodišnji 7. Plesni festival, 24. srpnja. Uzbudljiv mjesec zatvara nastup legendarnog Laibacha 27. srpnja u sklopu festivala Changer.

Više info na: www.tvrdjava-kulture.hr

TVRĐAVA BARONE

Intimnija atmosfera Tvrđave Barone visoko nad Šibenikom također nudi bogat srpanjski program. Izdvajamo glazbeni program Strana B i filmski program Srijedom po svijetu

17.7. Strana B: Zvijezde pod zvijezdama (Musica Appasionata predstavlja najljepše operne arije)

19.7. Srijedom po svijetu: film Teddy Bear (redatelj Mads Matthiesen, Danska)

25. 7. Strana B: Libercuatro, Šibenski plesni festival

26.7. Srijedom po svijetu: film O konjima i ljudima – (redatelj Benedikt Erlingsson, Island)

28.7. koncert Josipa Lisac (festival Changer)

Sva događanja u sklopu Strane B i Srijedom po svijetu besplatna su za članove Kluba prijatelja šibenskih tvrđava.

Pogledajte promo video sezone

Što reći? Ponesite zrno dobre volje, osmijeh na lice, dobru energiju, putni ruksak + jednosmjernu kartu, i vidimo se u čudesnom Šibeniku – destinacijskoj jadranskoj zvijezdi ljeta 2017!

Fotografije preuzete: Facebook stranice Regius Festival, OFF festival, Salsa Beach Splash, Šibenik Dance Festival, Supertoon festival, Tvrđava Sv.Mihovil i Tvrđava Sv.Barone, Turistička zajednica grada Šibenika.