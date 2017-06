Žestoki zvuci alternativne glazbene scene i sjajne atmosfere na 8. Gljevstocku!

Festival Gljevstock obilježen je vedrom atmosferom, zvucima dobre glazbe, iskrama vatre, mirisima domaće hrane.

Uživa se u netaknutoj prirodi i osjećaju zajedništva.

03.06.17

Gljevstock je glazbeni festival nastao 2010. godine s ciljem prezentacije mladih i neafirmiranih autorskih glazbenih sastava te proširenja alternativne glazbene ponude na području Sinja i Cetinske krajine.

S vremenom se razvio u festival koji je orijentiran na regionalnu suvremenu glazbenu scenu, zadržavajući pritom gostovanje i afirmaciju mladih bendova kojma, računajući s velikim brojem posjetitelja (oko 2000 posjetitelja 2016. godine) na svojevrstan način omogućava stvaranje vlastite publike.

Festival se održava u blizini mjesta Gljev (po kojem je dobio ime) u podnožju planine Kamešnice – na 450 metara nadmorske visine. Karakter festivala je prezentacijski, a ulaz i kampiranje su besplatni za sve posjetitelje.

Djevojke s cvjetnim vijencima često su viđen prizor vedre atmosfere festivala koja uvelike podsjeća na Woodstock. Kuhaju se tradicionalna jela karakteristična za ovo podneblje, peču ćevapi i pljeskavice…atmosferu je jednom riječju familijarna i ukusna. Osim momaka iz iz Udruge S.U.K., za organizaciju su zaslužni i volonteri, mahom domaći ali i dugogodišnji posjetitelji.

Upravo zbog toga što se odvija u prirodi i počinje već u rano poslijepodne raznolikost u dobnoj strukturi je velika.

Program festivala 2017. godine:

17:00 – 17:40 – Kidney Stones

17:50 – 18:20 – Atlantida

18:30 – 19:10 – BLUES

19:20 – 20:00 – Ciotog

20:10 – 20:40 – The Countess

20:50 – 21:30 – Darkvud

21:40 – 22:20 – MORT

22:30 – 23:10 – The Heaps

23:20 – 00:20 – Underdog

00:30 – 01:10 – 6wild

01:15 … – AFTER – DRŽ GAĆE

Popratni program festivala u 2017. godini uključuje radionice izrade dreamcatchera i makrame radionicu, a svi prisutni moći će vidjeti i skokove padobranom članova Padobranske sekcije aerokluba „Sinj“. U progamu će sudjelovati i izlagači s kreativnim rukotvorinama.

Foto: Gljevstock

