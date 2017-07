6 razloga zašto je Bol “Place to be” ovog ljeta!

Želite li odgledati pokoju dobru partiju tenisa, ili možda modnu reviju? Potražiti savršenu stazu za cikloturističku avanturu po svom ukusu ili pak lokaciju na kojoj je snimljen Vaš omiljeni glazbeni spot? Popiti koju kapljicu vina iz vinograda sa najveće nadmorske visine u Hrvatskoj, probati neko od tradicionalnih jela, a možda se čak i – vjenčati? Ukoliko je odgovor na bilo koje od ovih pitanja potvrdan, imamo pravu destinaciju za Vas. Ostanite uz naše retke i doživite Bol!

RUKU POD RUKU S UMJETNOŠĆU, ELEGANCIJOM I LJEPOTOM!

1. VELIKI POVRATAK TENISA NAKON 13 GODINA. Na radost ljubitelja sporta, Bol ponovo živi tenis! Ženski WTA turnir iz serije 125K, CROATIA BOL OPEN, dovest će u ovo mjesto neke nove Ive Majoli i Anne Kournikove, a već je sada ocijenjen kao sjajan lifestyle event.

U finalu su snage odmjerile dvije Aleksandre – srpska tenisačica Krunić i rumunjska Cadantu, a egzibicijski meč, „revanš“ nakon 20 godina, odigrale su Iva Majoli i Martina Hingis.

Posjetite Bol u drugom tjednu Roland Garrossa, u prvoj polovici lipnja, i uživajte u uzbudljivim teniskim dvobojima, ali i u svim popratnim sadržajima koji „gravitiraju“ oko bijelog sporta – vrhunskoj gastronomiji, moru i suncu, druženju…

2. SJAJNA KULISA ZA VAŠ NAJVAŽNIJI DAN. Čitava je srednja Dalmacija regija izuzetne ljepote, a kapelice na vidikovcima, povijesna zdanja i mediteranski ambijent upravo su idealna scenografija za one koji se spremaju uploviti u bračnu luku! Ubrajate li se u tu skupinu, Bol će kao destinacija koja se izdvaja sofisticiranošću itekako udovoljiti Vašim zahtjevima, a Vaši gosti će uživati u elegantnim koktel i aperitiv barovima, ljetnim terasama i barovima na bazenu, te večeri pod zvjezdanim otočkim nebom!

3. VATRENE KOČIJE NA ZLATNOM RATU! Da Bol oduvijek ide ruku pod ruku s umjetnošću, elegancijom i ljepotom, dokaz su i brojna natjecanja ljepote i modni fotosessioni koji se ondje održavaju, a i mnogi ga estradni umjetnici sve više prepoznaju kao idealnu scenografiju za svoje video uratke.

Tako se svjetski poznati duo 2Cellos dosjetio da bi baš Zlatni Rat bio sjajna pozadina za njihovu interpretaciju pjesme „Chariots of Fire“ – temu iz filma „Vatrene kočije“ temeljenog na stvarnom događaju o dvojici atletičara koji su se u želji da pobijede predrasude i osnaže svoja uvjerenja, natjecali na Olimpijskim igrama 1924.

A na tek nekoliko minuta hoda od plaže Zlatni rat, u hotelu Elaphusa, održava se još jedna glazbena poslastica, i to van udarne ljetne sezone – Bol Soul festival (7.-14.10.2017.) prava je stvar za glazbene sladokusce i one koji će to tek postati!

4. LJUBITELJ STE DOBRE KAPLJICE? OTKRIJTE VINSKU ČAROLIJU! Da bismo shvatili da su Boljani otkrili neku vrst vinske čarolije, moramo se vratiti u davnu 1903., kada se vino iz vinarije Stina u samom centru mjesta, ovjenčalo prvom zlatnom medaljom na Međunarodnoj izložbi vina u Parizu!

Trud vrijednih težačkih ruku utkan je u osebujan okus ovih vina koja dozrijevaju na osunčanim vinogradima – mnoga od njih i na veoma škrtoj, nepristupačnoj zemlji, koja ipak daje neke od najraskošnijih vinskih sorti.

Uživajte u slatkom, blagom i kremastom okusu prošeka, obilnom buketu crvenog i crnog voća plavca malog, ili pak u krepkoj voćnoj punoći pošipa, a sva su se ova vina na međunarodnim natjecanjima ovjenčala vrijednim priznanjima struke!

5. POTRAŽITE ZRNCE ADRENALINA… NA MORU ILI KOPNU! Bol ima dobre vijesti i za one koji se ni za ljetnog odmora ne odriču rekreacijskih sadržaja. Zahvaljujući idealnim atmosferskim uvjetima i postojanom vjetru maestralu, ondje se možete baviti kiteboardingom i windsurfingom, a preferirate li pak morske dubine, istražite podvodne ljepote bolskog akvatorija uz svesrdnu pomoć nekog od mjesnih ronilačkih centara koji nude tečajeve i programe zarona za početnike i profesionalce. Nešto odvažnijim gostima preporučamo da se uhvate u koštac sa hvaljenim bračkim biciklističkim stazama i uživaju u vožnji uz pjev cvrčaka, romantična zvona sa mjesnih crkvica i mirise mediteranskog bilja!

6. BOLSKO KULTURNO LJETO – PONEŠTO ZA SVAKOGA! Bolske litnje noći koje se održavaju svake srijede, kazališne predstave u Teatrinu, večer debitantskih klapa kada se biraju klape koje će nastupati na Omiškom festivalu, Festival imena koji objedinjuje riječi, slike, zvuk, glumu i – dobru spizu, glazbeno-kreativni festival za mlade Graffiti na gradele… tek su dio široke lepeze bolskih evenata među kojima će uistinu svatko pronaći nešto za svoj ukus.

Nama je, gledajući materijale sa ovih manifestacija, izmamio osmijeh simpatičan grafit „Brač na Bolu“, uličnom mudrošću još jednom simbolično označavajući Bol kao otočki centar ljepote i ekskluzivnosti.

www.bol.hr

Foto: Tz Bol, CZK Bol, 2Cellos, WTA Bol