5 razloga zašto je Dalmatinska Zagora hit ovog ljeta!

NOVOOTKRIVENO CARSTVO ATRAKCIJA, AKTIVNOG ODMORA I ZABAVE, OVOG JE LJETA PRAVI HIT!

PROCVAT TURIZMA. Čelni ljudi dalmatinskog turizma odavno su shvatili da je Dalmatinska zagora nebrušeni dragulj regije i – zasukali rukave!

Premrežili su ovo tajanstveno, intrigantno područje prekrasne netaknute prirode atraktivnim biciklističkim rutama, na stolove izvadili osebujne specijalitete iz domaćih kužina, a na mjesne trgove donijeli dirljive zvukove domaćih klapa, ali i cool taktove bluesa! Svoje su goste, osim u ukusno uređene apartmane, ušuškali u sve brojnije i popularnije luksuzne kuće s bazenima koje ovdje bilježe pravi procvat, i sve u svemu, ponudili jednu vrhunsku uslugu. Zašto je pored splitskog šušura, Ultre i ostalih perjanica Cvita Mediterana, upravo dalmatinsko zaleđe zaokupilo našu pozornost, saznat ćete ostanete li uz naredne retke – skoknite s nama do Dugopolja, na Klis, u Vrliku, Sinj i Trilj!

1. JEDINSTVEN GASTRO DOŽIVLJAJ. Gastronomadi će, razumije se, svoj posjet Dugopolju započeti doživljajima – za nepca! A ima li bolje ideje za to, od pršuta koji je pokorio pregršt domaćih gastro manifestacija? Snažna dalmatinska bura udružena sa blagom izloženošću dimu i sušenjem na prirodan način, zaslužna je za specifičan okus i ujednačenu crvenkastu boju šampionske delicije simpatično nazvane Smjeli!

Provjerite zašto se ovaj pršut ovjenčao brojnim zlatnim plaketama, a preferirate li drugu vrstu trofeja – one sportske! – u Dugopolju Vam je na raspolaganju pregršt turnira i utrka u kojima možete uživati kao gledatelj ili se čak okušati kao sudionik!

Velika nagrada Dugopolja, 3. po redu Međunarodna cestovna biciklistička utrka u organizaciji BK ”Marjan” iz Splita, atletska utrka na 21 km, 2. po redu Dugopoljski polumaraton samo su neke od sportskih manifestacija koje nipošto ne bi smjeli propustiti! Ljubitelje boćanja razveselit će 2. po redu Međunarodni boćarski turnir Koprivno 2017. u organizaciji Boćarskog kluba ”Sokol” iz Dugopolja, a sadržaja će, u sklopu kampa Growth of a game (4. – 06.08.), biti čak i za fanove američkog nogometa.

2. SVE VIŠE LJUBITELJA ADRENALINA POSJEĆUJE OVAJ KRAJ Da dalmatinsko zaleđe nudi uistinu vrijedne sadržaje, dokaz je i najnovija atrakcija za glazbene sladokusce koja će bez sumnje osvježiti ponudu Trilja – Thrill Blues Festival u gradskom parku (14. srpnja)! U duhu stare dobre latinske poslovice ime je znak, organizatori su se sjajno poigrali engleskom riječju thrill (uzbudljivost, ushićenje) koja asocira na ime mjesta, a da će uzbuđenja itekako biti, kazuje nam i popis izvođača! Za vrhunsku porciju bluesa, osim triljskih i sinjskih snaga („DBLUZ“ i „Ozone“), pobrinut će se Eric Sardinas & Big Motor iz L.A., “Black Mountain” (Kotor), riječki gitarist Hal poznat širom svijeta, te band “Sunnysiders” umjetničkog direktora festivala, glazbenika Borisa Hrepića Hrepe.

No, tu nije kraj triljskim novostima – u lipnju se otvara i rekonstruirani Stari most (nekadašnji željezni most čija je izgradnja započela davne 1878. godine pod budnim okom cara Franje Josipa I.!), a očekuje se i pokretanje projekta plaža na Cetini! Osim turističkih novotarija, posjetite li ovo intrigantno mjesto, očekuju Vas i dobro prokušane, već kultne atrakcije – od onih ukusnih (kušajte kruh ispod peke, puru, raštiku, juhu od pivca, uštipke i privrte na legendarnim Danima pure, komina i bronzina, 29. srpnja) pa do onih za sve ukuse (neizostavna fešta Sv. Mihovila, 29. rujna).

Obilje sadržaja dostupno je i za ljubitelje užitka u prirodi i adrenalina (od avanture QUAD vozilom, nadaleko poznatog raftinga, kajakinga i kanu safarija na rijeci Cetini, pa do sjajnih biciklističkih tura koje će Vam približiti 600 godina stare vodenice – Grabske mlinice, planinu Kamešnicu i selo Voštane!).

3. POGLED OD MILJUN DOLARA! Malo koji ljubitelj planetarno popularne „Igre prijestolja“ neće već na prvu loptu u impresivnoj tvrđavi Klis prepoznati jednu od ključnih lokacija serijala – drevni Meereen! Da ne biste propustili baš ni jedan detalj relevantan za seriju, pobrinut će se vaši dobro informirani vodiči u sklopu prigodne tematske ture, a kameno zdanje smješteno na samom vrhu strme i sa svih strana nepristupačne klisure između Mosora i Kozjaka nagradit će Vas i veličanstvenim pogledom na Split i Dalmaciju!

Autentičan štih slavnih vremena najbolje ćete doživjeti odgledate li scenski spektakl „Uskočki boj za Klis“ krajem srpnja, no to nije jedina manifestacija koja vas očekuje – uživajte u predstavama i koncertima u okviru Kliškog ljeta, posebice u tradicionalnom susretu klapa! Da Klis vole i gastronomadi, otkrit ćete kušate li vrhunsku klišku janjetinu, sočivo ili hobotnicu na gulaš s bobom te tradicionalno blagdansko jelo uljenak, a da sadržaja ima i za ljubitelje adrenalina, kazuju nam i dvije atraktivne biciklističke utrke – Grebbening te proljetni XCM Atrium spring trophy!

4. POSJETITE MJESTO NAJSIMPATIČNIJEG OPERNOG JUNAKA I KUŠAJTE NAJUKUSNIJE UŠTIPKE NA SVIJETU! Slikovita Vrlika obilježena zagrljajem planina, rijekom Cetinom i jezerom Peruča, na relativno malom prostoru uspjela je objediniti tolike osobitosti! Posebno joj se vesele ljubitelji aktivnog odmora, koji ondje mogu uživati u biciklizmu, jahanju, jeep safariju, vožnji kanuom, kayakom, veslanju, planinarenju, trekkingu, lovu i ribolovu, a naročito uzbudljiv bit će lipanj kada se održava Camping & Biking Vrlika 2017 – jedinstvena dvodnevna biciklijada!

Neće Vrlika „prikratiti“ ni pobornike razgledavanja, koji će sa zanimanjem obići crkvu sv. Spasa s najstarijim zvonikom u Hrvata iz 9. stoljeća, arheološko nalazište Koljani i vrličku Česmu iz vremena cara Franje Josipa. Upravo se ondje svakog srpnja izvodi čuvena opera „Ero s onoga svijeta“, o snalažljivom kmetu Eri koji nadmudruje dvoje Turčina. Ova je opera s vremenom postala svojevrstan zaštitni znak Vrlike i njena ambasadorica diljem svijeta, a neprocjenjivo je iskustvo doživjeti je u upravo u njenom prirodnom okruženju! Isto važi i za impresivno vrličko nijemo kolo uvršteno na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine, ali i za – uštipke! Ne propustite Svjetsko natjecanje u pečenju vrličkih uštipaka u kolovozu i dopustite da i Vašim nepcima Vrlika ostane u ugodnu sjećanju. Nek se na Vašem putnom itineraru nađu i Večeri pisme, kola i narodnih običaja (22.07.) gdje ćete dobiti sjajan presjek svih ovih atrakcija, dok je najveselije 7. listopada kada se slavi Dan grada i blagdan Gospe od Ružarija.

5. GRAD JUNAKA I DESTINACIJA NAJBOLJIH DOMAĆINA. Sinj je jednostavno neodoljiv – kako oku i uhu, tako duši i srcu – a i nepcima! Grad u kojem se još davne 1838. na meniju pojavio – sladoled, osvaja trpezom u kojem se susreću duh Mediterana, Orijenta i kontinentalne kuhinje – i to ne samo gastronomade. Jer, tko bi odolio čuvenim arambašama, i delicijama poput pohanih žaba, riječnih rakova na buzaru, cetinske pastrve, sparenih sa kapljicom sinjskih vina, hrvaštinom i maraštinom…? A da sve bude bolje, ove su gastro divote točka na i najcjenjenijih manifestacija po kojima Sinj raspoznajemo, i za koje će se i ovog sparnog kolovoza, bez obzira na najveću žegu, tražiti mjesto više. Naći će se one, naime, na stolovima uvijek domaćinski raspoloženih Sinjana, na svečanom alkarskom ručku i na ručku na Dan velike Gospe!

Iako su većini već ove dvije manifestacije dovoljna pozivnica i motiv za posjet ovom umnogome posebnu gradu, mnogi žele vidjeti i Muzej Sinjske alke, a u vrijeme samih alkarskih probi pa do glavne svečanosti, gradom procirkulira oko 40.000 posjetitelja! Oni u potrazi za meditacijom i mirom rado će obići i Svetiše Gospe Sinjske, baš kao i postaje križnog puta prema Gospinom gradu.

Gotovo je teško povjerovati da miran i tradicionalan Sinj ima i divlju adrenalinsku stranu, no ondje se možete baviti i konjičkim sportovima, paragladingom, savladati atraktivne biciklističke rute ili se upustiti u avanturu QUAD vozilom! Grad ima i sportski aerodrom, gdje su aktivni brojni jedriličari, padobranci i modelari. Očekuju nas u Sinju i brojna natjecanja – od pustolovne utrke „Cetina adventure“ i Gradskog izazova (održanog 3. lipnja) i 5. Biciklijade „Do izvora Cetine“ (održane 11. lipnja), pa do Državnog jedriličarskog prvenstva (2.-9. srpnja), Sinj Air Show-a (19. kolovoza) i Tradicionalnih međunarodnih galopskih utrka u rujnu.

Nije Sinj zapostavio ni ljubitelje glazbe – 21. i 22. srpnja očekuje ih festival alternativne kulture SARS, a 3. lipnja održan je Gljevstock – festival glazbe, ljubavi i druženja! 7. srpnja junački grad uljuljao se u sofisticirane ritmove vrsnih glazbenika – ansambla Sudar Percussion!

I, još uvijek sumnjate da Dalmatinska zagora može biti itekako uzbudljiva? Ljeto 2017. sjajna je prilika da joj date šansu da Vas razuvjeri!

Foto: Tz Splitsko – dalmatinske županije, arhiv TZ-a Dalmatinske Zagore

www.dalmatia.hr