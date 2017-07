Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, ponudila je i ovog ljeta, brojne aktivnosti i atrakcije svojim posjetiteljima. Zagorje će ovo ljeto biti ponovno meka za sve željne dobre zabave, vrhunskih domaćih proizvoda, dobre glazbe i wellness uživancije.

Donosimo najavu top događanja ovih dana vezanu za dvije manifestacije Badl fest 2017, i Tak se negda pri nami delale:

Badlfest 2017

Kad? 20 – 24.7.2017

Ljeto na najpoznatijoj zelenoj rivijeri kontinenta, bit će posebno uz legendarni Badlfest. Uz nastupe glazbenih legendi, do aktivnog i wellness odmora, pet dana manifestacije proteći će u brzom tempu i odličnoj zabavi za sve sudionike.

Klapa Maslina, Fighting Fish, Rajko i Barbara Suhodolčan, Tomislav Goluban & Band, La Gef, Daddy Cool Band, Adastra, Jinx, Only Friends & Family, Puhački orkestar Selno, Luna band..glazbena su imena koja će zapaliti ovogodišnju pozornicu Badlfesta, a Krapinske toplice će još jednom pokazati bogatstvo ljetne ponude svojih bazena termalne ljekovite vode. U ponudi je i noćno kupanje kao i uzbudljiva biciklijada!

Što vas očekuje na ovogodišnjem Badlfestu?

Odličan i raznolik zabavni program uz nastup poznatih glazbenika, filmskih, kazališnih i sportskih događanja, Krapinske Toplice se za vrijeme Festivala pretvaraju u centar ljetne zabave u Zagorju. Bogat program koji promiče turizam i kulturu održavat će se na više lokacija u trajanju od pet dana.

Od rallyja i izložbe starodobnih vozila, do revije filmova s Tabor film festivala, od pop&rock tuluma pod drevnim kestenima, do Badlovog kulinarskog kupa, brojnih sportskih događanja do dječjih predstava, zabave neće manjkati.

Ovim festivalom u Krapinskim Toplicama čuva se uspomena na Jakoba Badla koji je prije 150 godina pokrenuo tada moderno austro-ugarsko kupalište koje je vrvilo kulturnim i zabavnim programima. Program ovogodišnjeg festivala najbogatiji je dosad i ulaz na sva događanja je besplatan.

Detaljne informacije: mailom na tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr ili www.tz-krapinsketoplice.hr ili na +385 49 232 106

GOTALI „Tak se negda pri nami delale” – TRADICIJA ZAGORSKIH MARLJIVIH RUKU

Još jedna manifestacija ovog srpnja, zabaviti će posjetitelje i domaće: GOTALI „„Tak se negda pri nami delale”, a mi vam donosimo raspored zbivanja i pozivamo vas na ludu zabavu, na najljepšim bregima, najljepšeg mjeseca u godini.

PETAK 28.07.2017. od 20 sati

Zabavna večer pod šatorom uz ”ZAGORSKE MUŠKETIRE”

SUBOTA 29.07.2017. od 14 sati

”DAN ZA SPORT”

Natjecanja u starim sportovima i malonogometni turnir u Topličici

Zabavna večer pod šatorom od 20 sati uz ”DOMINO BEND ”

NEDJELJA 30.07.2017. od 14 sati

PRIKAZ STARIH ZANATA koji su se ”baš tak negda delali”

Nemojmo zaboraviti ni dječje radionice uz udrugu ”GOTALI” i goste: KUD ” Belec “, KUD ” Meteor “, udruga ” Prigorčica “, udruga žena ” Cvijet “, DND Budinščina, etno udruga ” Greben “, Ivica i Jožica, udruga ” Coprnjaki i coprnice, dječji zbor ” Vedre note “, udruga ” Hajdina ” i Hajdina bend. Možete nazočiti kreativnom procesu izrade drvenih igračaka ” Majdak “, Darko Židak i obitelj, udruga ” Svibovečki Zvon”, udruga građana ” Margareta

8. PRIGORSKO-ZAGORSKI SEJEM uz domaće izlagače

U sklopu Prigorsko-zagorskog sejma biti će održano predavanje o mogućnostima sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020. Predavanje će održati konzultant Tihomir Jajić iz tvrtke Jajić consulting d.o.o.

KULTURNO-UMJETNIČKI PROGRAM u 18 sati pod šatorom

Nastupaju: ŽVS ”Kušlec”, GD ”Franjo Dugan” i Zbor mladih ”Beata”, Folklorna skupina ”KRALUŠI” ( Baranja ), KUD ”I.G. Kovačić” ( Velika ), KUD ”Delovi ” ( Podravina ), KUD ”Rudar” ( Podravina ), Folklorna skupina ”ROGOZNICA ” ( Slovenija ),Ministar humora Josip Tenšek-ŽUGA i najmlađi ”Gotali”

Voditelji: Romana Sedak i Juraj Galina

Zabavljati će vas grupa ”FIŠKALI ”

DOJDITE VU NAŠ KRAJ I NAJTE SE SRAMITI !!



Pokrovitelji događaja: Hrvatski sabor, Krapinsko-zagorska županija, Ministarstvo poljoprivrede, općina Budinščina, LAG Prizag

Više informacija o ovoljetnim događanjima pronađite na stranicama Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije. Čekamo vas i dobro došli!

Fotografije ustupila Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, udruga Gotali i TZO Krapinske Toplice