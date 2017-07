Konferencija Može li hrvatski turizam 365? Pronađimo odgovore na ključna pitanja hrvatskog turizma

Odgovaramo na najvažnija pitanja hrvatskog turizma

Konferencija Može li hrvatski turizam 365? održat će se 4.10.2017.g. u Zagrebu, u hotelu Sheraton. Lideri hrvatskog turizma te brojni domaći i inozemni stručnjaci identificirat će potencijale, mogućnosti, pozitivne prakse i rješenja za razvoj cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj.

Političari, turistički djelatnici i svi uključeni u turizam već godinama govore kako je potrebno produljiti turističku sezonu. Iskustva i turistički rezultati susjednih zemalja pokazuju da je turizam 365 dana u godini nešto čemu trebamo težiti. No, je li to doista moguće i u Hrvatskoj ili se radi o snovima u koje želimo vjerovati?

Konferencija Hrvatski turizam 365 dovodi eminentne turističke stručnjake iz šire regije i predstavnike najvažnijih turističkih institucija u Hrvatskoj kako bi se jasno definirao put prema pokretanju hrvatskog turizma koji traje 365 dana u godini.

Pokušat će se ustanoviti potencijali i zablude o cjelogodišnjem turizmu u Hrvatskoj te odgovoriti na pitanje jesmo li spremni za 12-mjesečni turizam. Konferencija će također dati prijedloge kako biti drugačiji i produljiti sezonu te što stvarno treba poduzeti država, što lokalna samouprava, a što turistički privatni sektor kako bismo to i ostvarili. Stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske podijelit će svoja uspješna iskustva, kao i svoje sugestije i smjernice za daljnji razvoj hrvatskog turizma. Na konferenciji će se ponuditi nova znanja i ideje malim i srednjim subjektima te motivacija velikim turističkim subjektima.

„Cilj ove konferencije je prije svega identificirati potencijale, mogućnosti, pozitivne prakse i rješenja za razvoj cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj pri čemu će zasigurno pripomoći iskustva i prakse susjednih zemalja. Ovom konferencijom želimo predstaviti rješenja i aktivnosti za osiguranje tražene kvalitete i inovativnosti koja nam je potrebna kako bismo ostvarili turizam koji traje cijele godine. Današnji turisti su ponovo putnici u potrazi za novim autentičnim iskustvima, a ne masovni turisti koji traže unificiranu ponudu u bilo kojem dijelu svijeta, a Hrvatska to zasigurno može ponuditi, i to svih 12 mjeseci u godini.“ – izjavila je Ivana Kolar, direktorica tvrtke Julius Rose i organizatorica konferencije, dugogodišnja direktorica Terma Tuhelj.

Konferencija je namijenjena: direktorima i predsjednicima uprava velikih turističkih kompanija, poduzetnicima i obrtnicima koji sudjeluju u turističkom procesu i prihodu, predstavnicima turističkih i gospodarskih institucija, predstavnicima turističkih zajednica, stručnim te drugim udrugama, te svim osobama i subjektima koji jesu, ili bi tek mogli biti, uključeni u hrvatski turizam, a koji žele imati direktan utjecaj na razvoj cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj.

Na stranici www.turizam365.com, mogu se pronaći sve informacije o konferenciji te prijava, a postoji i mogućnost aktivnog uključivanju u konferenciju. Isto tako možete vidjeti poziv na uključivanje svojim prijedlozima i idejama te informacijama o planiranim i realiziranim projektima za unapređenje cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj. Najzanimljiviji prijedlozi biti će prezentirani na samoj konferenciji.

Ivana Kolar, direktorica tvrtke Julius Rose