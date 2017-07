Plaže Makarske rivijere – ljepota od koje zastaje dah!

PLAŽE MAKARSKE RIVIJERE – KO TO MORE PLATIT!

LIPOTICE S KARTOLINA. I dok se većina naših turističkih destinacija želi makar malo odmaknuti od sunca i mora kao osnovnog turističkog proizvoda, taj je „proizvod“ rijetko gdje primamljiv kao na – Makarskoj rivijeri!

Čak 58 kilometara na kojima se ona prostire, obuhvatila su neke od najatraktivnijih čestica jadranske obale, na koje nije ostala imuna ni svjetska turistička javnost – naime, kako drugačije objasniti činjenicu da se ponekim mjestima na ovom području gosti vraćaju i po 30-40 godina, dok su same plaže, uz brojna priznanja struke, bacile na koljena i jedan inače poslovično suzdržani Forbes, ili pak medijske velikane poput The Huffington Post-a?

Tek jedan posjet otkrit će Vam zašto se na ovim plažama uvijek traži mjesto više (shvatite ovo doslovno –gotovo da nema ljubitelja klasičnih morskih radosti koji ne bi htio ugrabiti komadić makarskog raja za sebe!), a kako bi Vaš odabir ili pak potraga bili lakši, od 2014. godine dostupna je i fantastična aplikacija za pametne telefone, koja uz insajderske informacije o plažama, sadrži i mogućnost offline pretraživanja, GPS lokator, 360 superkvalitetnih fotografija, alate za pregled najboljih plaža u Vašoj blizini i niz drugih sjajnih opcija. Kako su u pitanju prave lipotice od plaža, kojima bi se podičile i najrazvikanije svjetske destinacije, vjerujemo da će Vam ova aplikacija itekako biti od koristi.

POD BUDNIM OKOM BIOKOVA. Strma obala koja se pod budnim „nadzorom“ impozantne planine Biokovo isprepliće sa predivnim šljunčanim plažama, pravi je doživljaj za čula, a kad se tome doda more kristalne bistrine i čistoće, ne čudi nas što mnogi gosti oduševljeno tvrde kako su plaže Makarske rivijere jedna ljepša od druge. Njihovo je nabrajanje, zbog ogromne brojnosti, pomalo nezahvalan posao, ali ono što je važno je da će ondje uistinu svatko naći ponešto za svoj ukus – od obitelji s djecom, pa do gostiju u potrazi za nešto većom dozom privatnosti.

Otiđite na cjelodnevni izlet na plaže u Bela Vruji (zapadni dio Makarske rivijere), uživajte u jedinstvenom spoju mora i kopna plaže Male Dube, potražite dodatan komadić privatnosti na skrivenoj plaži s visokim grebenima – Nugal, istražite brojne male plaže u Promajni ili pak predivnu šljunčanu plažu Živogošće, obrubljenu nasadima maslina i osvježavajućom hladovinom borova te iznimno pogodnu za obitelji s djecom.

A želite li posjetiti pravu zvijezdu među plažama, skoknite do breljanske Punte Rata, koja je u srpnju 2004. od strane prestižnog Forbesa uvrštena među 10 najljepših plaža svijeta – rame uz rame sa jednom Copacabanom, Saint Tropezom, Belizeom i Maldivima! Ova predivna plaža je šljunčana sa kristalno čistom vodom i pješčanim ulazom u more, a okitila se i Plavom zastavom – garancijom izvrsnosti na svim razinama, baš kao i većina drugih plaža koje pripadaju rivijeri, poput popularne i sjajno opremljene baškovoške Nikoline.

Osim što zadovoljavaju visoke ekološke standarde čistoće mora i okoliša, te su pažljivo održavane i pomno opremljene raznim dodatnim sadržajima, velik broj ovih plaža navečer funkcionira poput atraktivne šetnice, pa eto sjajne ideje kako provesti ugodnu mediteransku ljetnu večer! Ukoliko ste pak „noćna ptica“ i nešto mirniji provod Vam nije na pameti, razveselit će Vas činjenica da je Makarska poznata kao ljetna meka noćnog života – dovoljno je reći da se i mnogi Splićani othrvaju famoznoj fjaki i upute do ovog obližnjeg gradića kako bi uživali u nekom od klubova i barova uz obalu!

S PLAŽE NA ZIP LINE! No, ako se ipak ubrajate u one koji traže više od klasičnog sunce i more paketa, ova regija itekako ima što za ponuditi, a njen sjajan prometni položaj pruža niz mogućnosti za atraktivne izlete po svačijoj mjeri. Nas je zanimalo što se svidjelo pravim znalcima s drugog kraja balote zemaljske, koji kada naiđu na atraktivnu destinaciju – znaju, pa smo skoknuli na online stranice renomiranog travel magazina Lonely Planeta.

Jako im se svidio obližnji zip line – let pomoću čelične užadi nad kanjonima Cetine, koji bismo i sami preporučili nešto odvažnijim gostima, te privatna Wine Tasting tura koja iz Makarske kreće do Pelješca, a koja gosta upoznaje sa domaćim gastronomskim i kulturnim blagom – od ukusnih školjkaša i visokokvalitetnog vina, pa do čuvene stonske solane i zidina (entuzijastično su ih nazvali Hrvatskim zidom, evidentno ih stavljajući u rang s Kineskim, čuvenom svjetskom atrakcijom!).

Preporučuju i obilazak Omiša i Cetine, Splita, Šibenika, slapova Krke, te dakako, Dubrovnika. Naše svjetske kolege, žargonski rečeno, znaju što valja, a upotpunite li užitak u blagodatima plaža s nekom od ovih aktivnosti, u to ćete se osvjedočiti i sami. U ovakvu okružju, možda se prisjetite i omiljene domaće uzrečice, koja je, uvjerit ćete se, mnogo više od prazne floskule – ma ko to more platit’!

Foto: Tz Splitsko – dalmatinske županije, arhiv TZ-ova Makarske rivijere

www.dalmatia.hr