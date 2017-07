Super Ljeto u Samoboru. Pridruži se i ti ljetnoj zabavi!

Projekt Ljeto u Samoboru u organizaciji Turističke zajednice grada Samobora ove godine trajat će od 29. lipnja do 31. kolovoza. Suorganizatori su Gradska knjižnica Samobor, Pučko otvoreno učilište Samobor, samoborski Komunalac, Samoborski muzej, FitnessOF by Out Fit i Laboratorij zabave. Pokrovitelj projekta je Grad Samobor.

Program Ljeto u Samoboru održavat će se na četiri lokacije, na Trgu Matice hrvatske, u parku na Trgu Matice hrvatske, na zelenoj površini iza samoborskog kina i na dječjem odjelu Gradske knjižnice Samobor.

U sklopu projekta građanima i posjetiteljima Samobora omogućit će se besplatno sudjelovanje na raznim aktivnostima na otvorenom kao što su ljetno kino, sportska rekreacija, društvene igre (šah na otvorenom, jenga, složi 4 u vrstu, školica…) i likovne radionice.

Program Sportska rekreacija sadrži kreativne vježbe za cijelu obitelj (poligoni, zabavne vježbe loptom, povlačenje užeta, aerobne vježbe…). Tijekom ovih aktivnosti sudionici će moći napraviti MOBILITY TEST. Riječ je o testiranju fleksibilnosti tijela i uočavanju disbalansa u tijelu koji mogu uzrokovati kronične bolesti, a koje se lako ispravljaju ukoliko se na vrijeme uoče. Vježbe i testiranja će se održati u suradnji s trenerima tvrtke FitnessOF by Out Fit.

U suradnji s Laboratorijem zabave realizirat će se i novi internacionalni humanitarni projekt Buddy Bench/Frendovska klupa koji je osmišljen u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja, poticanja inkluzije, sklapanja novih i njegovanja starih prijateljstava među djecom vrtićke i osnovnoškolske dobi. Djeca će sama oslikavati i ukrasiti klupe i tako se uključiti u ovaj humanitarni, edukativni, interaktivni i zabavni projekt. Sve kroz igru i druženje!

Svi programi u sklopu projekta Ljeto u Samoboru su besplatni.

fotografije preuzete: TZG Samobora

Izvor: TZG Samobor