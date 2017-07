Investicijsko zlato posljednjih je godina postalo jedan od najčešće spominjanih pojmova u domaćoj javnosti – svi o zlatu govore, ali rijetko tko ima potpune informacije o ovoj temi. Vrijeme je da razbijemo mitove i odgovorimo na pitanje zašto je zlato postalo najzanimljivija investcija u Hrvatskoj.

Do 2013. godine samo su rijetki znali za investicijsko zlato, a legalnog načina za ozbiljno ulaganje nije bilo – proizvodi od čistog zlata bili su opterećeni visokim porezima i carinama, stoga je kupovati zlatne poluge ili zlatnike bilo neisplativo.



Međutim, od tada do danas situacija se potpuno izmijenila. Ulaskom u Europsku uniju, Hrvatska je prihvatila poreznu politiku prema kojoj je investicijsko zlato oslobođeno PDV-a, a građani ne plaćaju niti porez na dobit ostvarenu prodajom investicijskog zlata. Istovremeno, oporezovane su sve druge investicijske opcije u Hrvatskoj – od štednje, preko dionica do nekretnina, stoga je zlato ostalo jedina domaća „porezna oaza“.



Upravo to potaknulo je veći interes Hrvata za kupnjom investicijskog zlata. Tvrtka Auro Domus, najveća hrvatska grupacija u djelatnosti trgovine zlata, ostvarila je u razdoblju od 2013. do 2017. eksponencijalni rast prihoda od prodaje investicijskog zlata: od 0,6 milijuna kuna prihoda ostvarenih 2013. godine do više od 50 milijuna kuna koliko planiraju ostvariti ove godine. Iz ove tvrtke ističu kako sve veći broj ljudi odlučuje uložiti u zlato, za što često koriste sredstva ostvarena prodajom nekretnina ili podizanjem štednje.



No, osim porezne politike, postoji još niz razloga zbog kojih je zlato zaintrigiralo hrvatske kupce – njemu vrijednost raste u vremenima krize i gospodarskih nestabilnosti, pa se cijena zlata utrostručila u proteklih deset godina. Osim toga, početno ulaganje u investicijsko zlato ne mora biti skupo, jer se u webshopu Auro Domusa mogu naći zlatne pločice po cijeni od svega nekoliko stotina kuna.

S obzirom na velik interes za investicijsko zlato, Auro Domus otvorio je i besplatni telefon, pa svi zainteresirani na broju 0800 73 72 mogu saznati sve što ih zanima o ovoj temi, a brojne su informacije dostupne i putem internetskih stranica tvrtke – investicijsko.aurodomus.hr.

