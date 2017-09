Čarolija turističkog filma uskoro u Zagrebu, u Kaptol Butique cinema

Približava se 6. izdanje međunarodnog festivala turističkih filmova ZAGREB

TOURFILM FESTIVAL, koji će se održati u prostorima Kaptol Boutique Cinema od

13. do 15. rujna 2017.

Uz stalne pokrovitelje, predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu Grabar Kitarović,

Ministarstvo turizma RH, Hrvatsku turističku zajednicu, Grad Zagreb te organizatore

festivala Turističku zajednicu grada Zagreba i Balduči film, da susret filmaša, vrhunskih

znalaca o turizmu i publike, ljubitelja atraktivnih destinacija, protekne savršeno kao i

uvijek, brine direktorica Zagreb Tourfilma – Spomenka Saraga.



Zaljubljenicima u putovanja na raspolaganju su filmovi u pet kategorija: promotivni

filmovi do 3 i 7 min., promotivni filmovi do 60 min., TV reportaža te ekološki filmovi do

60 min. Ove godine prijavljeno je 520 filmova iz 76 zemalja, od kojih je njih 170 ušlo u

konkurenciju za jednu od nagrada. Najbolje među njima odabrat će deseteročlani stručni

žiri, koji čine relevantni domaći i europski stručnjaci. Predsjednik žirija je Gorjan Tozija,

v.d. direktor Makedonske Agencije za film.



Ponajbolji filmovi prikazivati će se u malom filmskom maratonu u Kaptol Boutique

Cinema, Nova Ves 17, i to 14. rujna od 14 do 21 sat, a ulaz je besplatan. Program

festivala dostupan je na na webu i FB stranicama festivala.

Posebno su zanimljivi radovi iz zemalja poput Kraljevine Bahraina, UAE-Dubai, Turske,

Portugala, Danske, Bangladeša, Australije itd.

Uz bogat filmski program za publiku je pripremljen i velik broj nagrada naših donatora od

kojih izdvajamo: Turkish Airlines, Vinarija Kalazić i Puhelek – Purek, Matea Nesek

General Trading L.L.C., OPG Nedjeljka Jurin – Otočni proizvod. Festivalskim gostima iz

svijeta Turistička zajednica grada Sveti Ivan Zelina predstavit će svoje turističke

potencijale.

Već drugu godinu na festivalu sudjeluju i fakulteti za turizam iz Slovenije: Fakulteta za

turizem – Univerza v Mariboru i Turistica Univerza na Primorskem, čiji studenti odabiru

najbolji turistički film prema njihovom mišljenju.

ZAGREB TOURFILM FESTIVAL punopravni je član CIFFTe – Međunarodnog udruženja

turističkih filmskih festivala, čiji su članovi: Tourfilm Karlovy Vary, Art&Tur Portugal,

Cannes Corporate Media & TV Awards Francuska, “Das goldene Stadttor” Njemačka,

“Toura d’Or” Njemačka, Film, Art & Tourism „FilmAT“ Poljska , US International Film &

Video Festival u Los Angeles, New York Festivals USA, SILAFEST Srbija, International

Tourism Film Festival Bulgaria, Tourfilm Riga Latvia, Istanbul Film Festival Turska,

Deauvile Green Awards – Francuska, Baku International Tourism Film Festival –

Azerbajdžan, Amorgos Tourism Film Festival – Grčka, Following the Equador- Maldivi.

