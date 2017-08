Festival “Aurea Fest Požega” je uspješan spoj estradne i tradicionalne manifestacije, u kojima se Požega u sedam dana prometne u centar vrhunske zabave na Trgu Svetog Trojstva i Šetališnoj zoni u Požegi koja okupljaju iz godine u godinu sve više posjetitelja diljem regije.

AUREA FEST POŽEGA, festival festivala, čiji slogan je „Sedam dana, sedam noći“ od 2014. godine u organizaciji je Udruge Aurea Fest Požega, pod pokroviteljstvom Grada Požege.

10 festivala koji traju 7 dana u vrijeme berbe plodova zlatne Slavonije

Festival je aktivan od 1969. godine pod nazivom Muzički festival Slavonije preko naziva Zlatne žice Slavonije – festivala tamburaške glazbe koji je sastavni dio Aurea Festa. Od 2014. godine sastoji se od 10 festivala i traje 7 dana. Održava se krajem kolovoza i početkom rujna u vrijeme berbe plodova zlatne Slavonije. Donosimo program i pozivamo vas na najljepšu proslavu pjesme, plesa i tradicije ovog dijela Hrvatske. Spektakl požeške zlatne doline neće nikoga ostaviti ravnodušnim.

AUREA FEST OBIČAJA Nedjelja 27. kolovoza

U 17:00 sati na Trgu sv. Terezije očekuje vas otvoreno glazbeno prijepodne „Sretna dolina“ uz okupljanje mnogobrojnih glazbenika svih uzrasta, plesača i pjevača u organizaciji udruge Nota.

I ove godine povezujemo glazbenike u izvođenju pjesme We Will Rock You grupe Queen. Cilj je ove inicijative da se obori Guinness- ov rekord u najmasovnijem izvođenju ove pjesme.

U 18:00 sati svečana festivalska povorka polazi od Željezničkog kolodvora, Njemačke i Kanižlićeve ulice do Trga sv. Trojstva, uz sudjelovanje povijesnih postrojbi RH, Gradske glazbe Trenkovi panduri, KUD-ova Požeštine, konjanika i zaprega te vinogradara, vinara i voćara Požeško slavonske županije.

U 19:00 svečano otvorenje Aurea Festa Požega 2017.

U 19:15. sati smotra povijesnih postrojbi od strane gradonačelnika grada Požege.

U 19:30 sati Aurea Fest običaja. Radost druženja i ljepotu narodnih običaja doživite uz KUD-ove našeg kraja koji će na pozornici predstaviti običaje Slavonije.

U 21:00 sati Izbor najgizdavije šokice koji svake godine predstavlja tradicionalne nošnje i poznavanje tradicije, a povjerenstvo će izabrati najljepšu nošnju, najveću bećarušu i najšokicu ovogodišnjeg festivala.

AUREA FEST ULIČNIH ZABAVLJAČA Ponedjeljak 28. kolovoza

U 20:00 sati kroz temu “Nastajanje uličnih zabavljača” predstavljamo show uz glazbu, ples, mađioničare i klaunove te neizostavni fireshow. Uživajte u prizorima ovog atraktivnog programa.

AUREA FEST PLESA Utorak 29. kolovoza

U 19:00 sati Festival plesa započinje s Požeškim mažoretkinjama uz pratnju Gradske glazbe Trenkovi panduri.

U 20:00 sati pod nazivom „Plesni put oko svijeta“ u organizaciji je Plesnog studija Marine Mihelčić. U veselom plesnom putovanju sudjelovat će Plesni studio Marine Mihelčić, Plesni klub Boa, Plesna radionica Ilijane Lončar i Twirling klub Požega. S njima će na put oko svijeta krenuti i ceh frizera i kozmetičara s revijom frizura iz zemlje u zemlju u koreografiji Marine Mihelčić. Put završavamo u Požegi, na Aurea Festu – Požeškom festivalu.

AUREA FEST JAZZ-a Srijeda 30. kolovoza

U 20:00 sati doživite vrhunsku zabavu ljetne jazz pozornice na otvorenom uz Big Band Požega koji će uz atraktivne vokalne i instrumentalne soliste zapaliti sve nazočne.



LIKOVNA KOLONIJA „UDRUGE MATKO PEIĆ“, četvrtak 31. kolovoza

U 17:00 atriju Kazališne kavane predstavit će se pisci i pjesnici Udruge Matko Peić uz izložbu slika i djela članova.

VELIKI I MALI GLAS AUREA FEST-a POŽEGA Četvrtak 31. kolovoza

U 20:00 sati finale

KONCERT MIA DIMŠIĆ

Četvrtak, 31. kolovoza od 21 sat

AUREA FEST ELEKTRONSKE GLAZBE četvrtak 31. kolovoza

Uživajte u vrhunskim zvucima i žestokim ritmovima elektronske i house glazbe do jutarnjih sati u noćnom klubu Platinum In uz DJ E-Base (Varaždin), DJ Jasmin Barbir (Varaždin), DJ Erptech (Nova Gradiška) DJ Topa ( Požega)…

FIŠIJADA Petak 1. rujna u 10:45 sati

Odlični tamburaši, miris ribljih specijaliteta i dobro raspoloženi domaćini navest će vas da ovdje ostanete cijeli dan i da uživate u dobrom društvu u hladu gradskog parka pored Orljave – pravoj oazi Požežana u ove ljetne dane.

AUREA FEST VINA 27. kolovoza – 2. rujna

Svaki dan od 17:00 – 23:00 sata u Vino-gradu na Trgu sv. Trojstva možete degustirati vina našeg kraja te naših gostiju uz domaće specijalitete.

AUREA FEST GASTRONOMIJE 27. kolovoza – 2. rujna

Svaki dan od 17:00 – 23:00 sata u staroj gradskoj jezgri možete kušati jela Muzeja u loncu, ali i druge domaće specijalitete našeg zavičaja.

ULIČNI FESTIVAL 27. kolovoza – 2. rujna 17:00 – 23:00

Svakog dana u Šetališnoj zoni vas očekuje niz događaja, predstava, koncerata uz tamburaše, plesne večeri, te mnogobrojne štandove u slavonskom ruhu sa rukotvorinama i degustacije domaćih delicija te mnogi proizvodi poljoprivrednih domaćinstava. Koncerti u Šetališnoj zoni započinju po završetku programa na glavnoj pozornici.

Dječji AUREA FEST

Od 17:00 do 23:00 sati svakog dana Festivala na Trgu sv. Terezije vas očekuje pregršt zabave za djecu kroz predstave, interaktivno slušanje bajki, radionice za djecu čeka vas i mnogo plesa, žongliranja, crtanja te svakodnevni fireshow, ali i natjecanja „Veliki i mali glas Aurea festa“ te još mnogo toga.

Dječji grad

U dvorištu OŠ J. Kempfa mjesto je za naše najmlađe gdje će moći uživati u različitim društvenim i zabavnim igrama uz tobogane, autodrome, vrtuljke, ringišpile, trampoline, penjalice te razne druge skakalice.

Noćni programi

AUREA FEST POPULARNE GLAZBE Požega, petak 1. rujna u 20:00 sati

Aurea Fest popularne glazbe u okviru kojeg će nastupiti 18 izvođača pop glazbe s novim pjesmama.

Vigor – Marija

(Dušan Bačić – Dušan Bačić – Bojan Dragojević)

Mejaši feat. Skoro – Otključaj mi vrata

(D.Dumančić/Ž.Barba – D.Dumančić/Fayo/M.Škoro – B.Mihaljević/D.Dumančić)

Učiteljice – Na prstima

(Dušan Bačić – Dušan Bačić – Bojan Dragojević)

Igor Delač – Maja

( Ivan Mikulić – Alen Orlić – Željko Nikolin )

Jasmin Stavros – Oči

(Dušan Bačić – Dušan Bačić – Bojan Dragojević)

Gazde – Nikad više ti i ja

(Željko Krušlin – Željko Krušlin – Predrag Martinjak/Marko Bujanović)

Posegana – U zagrljaju tvom

( Marko Tomasović – Josip Ralašić – Zvjezdan Marjanović )

Ljubičanstveni i Boris Ćiro Gašparac – Ljubljena moja

( Igor Kotal – Tonći Vlaho Lazibat – Igor Kotal )

Akvarel – Ti & Ja

(Kornelije Kovač – Ivana Marinić – Krešimir Pajtler)

Noa – Ti si ta

( Elvis Sršen NoA )

Fluentes – Pusti da ljubav nosi me

(Goran Bošković – Goran Bošković – Željko Nikolin/ Matija Nikolin/Davor

Dedić/ Andrej Car/Tomislav Hajduković)

Stela Paradžik – Kasno je

( Fedor Boić )

Kas – Sve je moguće

( Hrvoje Bogutovac – Hrvoje Bogutovac – Marin Bando )

Arteški Bunar – Luca

( Goran Bošković – Goran Bošković – Damjan Pirović/Zvjezdan Marjanović )

Crno na bijelo – Vjetar sjećanja

( Mario Vestić – Mario Vestić – Tony Lović/Crno na bijelo )

Juraj Galina – Zlatne tambure

( Dušan Bačić – Dušan Bačić – Robert Groš )

Dominik Blaževac – Kišobran za dvoje

(Željko Zovko – Željko Zovko – Zlatko Čošić )

Matej Podgorščak – Iluzija

( Matej Podgorščak – M.Podgorščak – M.Podgorščak/Zvjezdan Marjanović )

ZLATNE ŽICE SLAVONIJE 2017., subota 2. rujna 2017. u 20:00 sati

Zlatne žice Slavonije tradicionalno najpoznatiji festival u Požegi u okviru kojeg će nastupiti 18 poznatih solista i sastava s novim pjesmama tamburaške glazbe.

Stjepan Jeršek Štef – Padaj suzo

(Zdenko Slamek – Z. Slamek – Dalibor Zavođa/Željko Nikolin)

Marija Pavković Snaša – Presušit će svi bunari

(Ivica Plivelić Iva – Mirko Šenkovski Geronimo – I. Plivelić Iva)

Slavonski dukati – Ne volim te više Dunave

(Ivica Grujo Ićo)

Ansambl Hajo – Život će mi brzo proći

(Tomislav Vukov – T. Vukov – T. Vukov/Marinko Piuković)

Dike – Vrime bajkovito

(Šimo Dominković)

Viktorija Kulišić Đenka – Kćer ravnice

(Darko Ergotić – Jasminka Blašković – Krunoslav Dražić)

Slavonske lole – Ljubavi poslije tebe nema

(Davor Jendrašić – Miroslav Škoro – Mario Zbiljski)

Sanja Hajduković – Zemlja se raju zaklela

(Ivica Plivelić Iva – Miroslav Škoro – I. Plivelić Iva)

TS Šokci – Nema boljeg poduzeća

(Goran Ivanović Lac – G. Ivanović Lac – Ivica Plivelić Iva)

Cecilija – Ide zora rana

(Mario Vestić – M. Vestić – Bojan Dragojević)

Garavuše – Nikada previše

(Krunoslav Dražić – Đurđa Habel – K. Dražić)

TS Salaš – Ej mjeseče, prijatelju –

(Goran Ivanović Lac – G. Ivanović Lac – Matko Bačić)

Tambura bend – Ima jedan salaš

(Mario Vestić – M. Vestić – Marko Petrović/Željko Nikolin)

Vlado Bašić i Rubato feat Đakovčanke – Slavonijo ‘ko te nema

(Mirko Šenkovski Geronimo – M. Šenkovski Geronimo – Ivica Plivelić Iva)

Grupa Rouge – Samo sviraj

(Jasenko Horvat – J. Horvat – Grupa Rouge)

Gospodari tambura – Malena

(Mario Vestić – M. Vestić – Gospodari tambura)

Marija Cvetković i Mladen Kos – Ne mogu te dušo zaboraviti

(Vlado Smiljanić)

TS Lobby – Još te volim

(Željko Barba/Miroslav Škoro – M. Škoro – Ž. Barba)



Festivalski dupli album novih pjesama popularne i tamburaške glazbe možete kupiti u izdanju izdavačke kuće CROATIA RECORDS.

Dobro došli u raspjevanu Požegu!

