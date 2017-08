Tarda (latinski tarda aqua – spora voda) je trodnevni festival glazbe, ruha i hrane koji se tematski veže na razdoblje 16.stoljeća te na prijelaz iz 18. u 19. stoljeće. Riječ je o stoljećima koja se odnose na vladavinu sultana Osmanlijskog carstva – Sulejmana Veličanstvenog, odnosno na vladavinu obitelji Esterhazy. Iako na prvi pogled možda djeluje nepovezano, ali obje su vladavine direktno utjecale na povijesna događanja u baranjskom mjestu Darda.



Čuveni turski most koji povezuje Osijek i Dardu izgradio je Sultan Sulejman



Sultan Sulejman dao je izgraditi čuveni turski most koji je povezivao Osijek i Dardu, a trenutno se vrše arheološka istraživanjima u i oko darđanskog jezera Đola, gdje je most završavao. Nadalje, češko i ugarsko – hrvatska kraljica Marija Terezija je obitelji Esterhazy 1749. godine poklonila naselje Darda, nakon čega su oni ubrzo, na temeljima turske utvrde, izgradili dvorac, koji je danas zaštićeno kulturno dobro.



Priče i legende, intrige i mitovi kao izvrstan motiv i dodana vrijednost kulturno turističkoj ponudi kraja



Ta su povijesna zbivanja iznjedrila veliki broj priča i legendi kako o Sulejmanovoj vladavini i teroru kojim su bili podvrgnuti graditelji mosta (koji je svojevremeno glasio za svjetsko čudo zbog rekordne brzine u kojoj je izgrađen) tako i o grofoviji Esterhazy koja je bila prepuna intriga i elemenata boemskog života. Upravo to povijesno blago ponukalo je Udrugu Đola da osmisli festival kojim bi širu javnost upoznala s tim pričama, legendama i predanjima koja su ostavila velik trag na Dardu kakva je ona danas.

Tarda – spektakl povijesti sa bogatim sadržajima krojenim po mjeri svih generacija



Prošle je godine po prvi put održan festival i to u trajanju od dva dana, a tematski odnosio se isključivo na povijesna zbivanja vezana uz Sulejmanov most.

Tarda – raspored događanja

Ove godine Tarda će trajati tri dana – od petka 18. kolovoza do nedjelje 20. kolovoza i to na način da će prva dva dana pričati priče s turske utvrde, a trećeg dana bit će upriličen bal na dvoru Esterhazy. Sadržajno sva tri dana iznimno su bogata i prilagođena svim dobnim skupinama koji će moći u ugodnoj, prekrasnoj, šarenoj hladovini pogledati sajam, izložbe fotografija i projekcije turskih filmova, moći će sudjelovati u brojnim edukativnim i kreativnim radionicama, kušati odličnu gastro ponudu i baranjska vina..



Bit će tu i sevdaha, plesnih radionica, predstava i skečeva, mačevanja, kandžijanja i kovanja željeza, vožnji kočijom i čamcima, modnih revija, promocija knjižica i kuharice, a sve će se završiti koncertom benda The Frajle iz Novog Sada.



Baranja – sve atraktivnija turistička kontinentalna destinacija ruralne Hrvatske



Organizatori festivalom žele istaknuti ne samo povijest svog mjesta, već i ljepote Baranje i njenih ljudi koji vrijedno rade na promociji regije kao sve atraktivnije turističke kontinentalne destinacije ruralne Hrvatske. Zbog tog nastojanja u provedbu festivala se osim 20-tak udruga i raznih inicijativa uključila se i Općina Darda, turistička zajednica Baranje, turska razvojna agencija TIKA te turski kulturni centar Yunus Emre koji su i financijski podržali cijelu priču.

Prošlogodišnja Darda – škrinjica blaga Baranjske ponude



Lani je kroz dva dana održavanja ovog unikatnog spektakla, kroz Dardu prošlo deset tisuća ljudi koji su uživali u prebogatom programu u prekrasnom ambijentu dvorišta i parka dvorca Esterhazy. Osim sajma antikviteta, posjetitelji su uživali u predstavi Đola veličanstveni most, modnoj reviji kostima iz šesnaeestog stoljeća, umjetnošću inspiriranog turskim motivima.

Brojne radionice gdje se moglo učiti fraze iz turskih serija i sapunica, dale su dodatan štih raznolikosti i bogatstvu sadržaja. Čak desetak kreativnih radionica poučilo je najmlađe kao i one malo starije, izradi mini maketa Sulejmanovog mosta, slamnate turske sablje, crtanju Sulejmana i Hurem ili pak oslikavanju keramike i svile, a podučavalo se i umijeću turskih plesnih koraka.

Posebna atrakcija bila je kočija kojom je upravljala turska raja, a nije izostala ni konzumacija kahve, rahatlokuma, baklave i urmašica čime su organizatorice počastile sve posjetitelje kroz oba dana. Turski kulturni centar Yunus Emre iz Zagreba, organizirao je i proveo dvije cjelodnevne radionice izrade turskih motiva, kao i prezentaciju i degustaciju turskog čaja, koju su svi sa oduševljenjem popratili. Velika turska sablja zapaljena drugog dana festivala uz popratnu priču o ženi čiji je suprug bacio oštru sablju i prigrlio ženu umjesto oružja, obilježila je završni dan festivala uz poruku kako ljubav pobjeđuje sve prepreke.

Dobro došli u Baranju na ovogodišnju Tardu!

