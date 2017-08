Transferi Sunčani Hvar – osjećajte se poput pravih zvijezda s A-liste!

Najljepši mogući način za uživanje u idiličnom mediteranskom ambijentu od prvog trenutka Vašeg dolaska!

Želite li uživati u bicikliranju pored polja lavande, u razgledu vinograda kakve su imali još stari Grci, u osvježavajućem, punom okusu bogom dane bogdanuše ili pak mekanom i gustom voćnom buketu plavca… ukratko, u brojnim blagodatima našeg najsunčanijeg otoka – Hvara, ali što prije? Imamo rješenje za Vas – iskoristite uslugu organiziranog transfera u ponudi Hotela Sunčani Hvar!

NAIME, NE BI LI BILO SJAJNO sletjeti zrakoplovom u Split, ili pak doputovati vlakom ili brodom, i umjesto frenetične žurbe i strke, prepustiti se istog trena mirisima, zvukovima i prizorima Jadrana, znajući da Vas očekuje siguran i udoban prijevoz do Hvara?

Upravo je ovo najveći forte ove izvrsne usluge, koja je dvojakog tipa. Želite li putovati baš poput pravih zvijezda s hollywoodske A liste, odlučite se za ekskluzivni VIP transfer osmišljen kako bi udovoljio svim Vašim individualnim potrebama; a ako ste pak pobornik dobre stare izreke – kada si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin, odaberite standardni prijevoz redovnim trajektnim i katamaranskim linijama organiziran za goste koji dolaze u Zračnu luku Split.

Koju god opciju da odaberete, vrijeme koje biste inače utrošili za užurbanu potragu i kupnju prijevoznih karata da stignete od točke A do točke B na vrijeme, sada ćete moći upotrijebiti na najljepši mogući način – za uživanje u idiličnom mediteranskom ambijentu od prvog trenutka Vašeg dolaska!

UKOLIKO VAM NIJE STRAN dodir luksuza, odlučite se za VIP prijevoz brzim motornim plovilom renomiranih svjetskih proizvođača, poput Sea Ray-a, Cobalt Bowridera ili Sea Thundera! U ovisnosti o odabranom plovilu varira i cijena, koja se kreće od 460 do 1200 eura u jednom smjeru, a vožnja traje neznatno manje od sat vremena te je dostupna od 0-24h. Prednost ovog prijevoza je i u tome što Vas od splitske Zračne luke u veoma brzom roku dovodi doslovno do vrata Vašeg hotela, a plovila ovisno o tipu mogu primiti 4, 6 ili pak 10 putnika.

AKO VAM JE PAK MILIJI MINGLING s lokalnim stanovništvom (eng. druženje, sjedinjavanje, povezivanje kroz društvene kontakte), te smatrate da je to najbolji način da se upoznate s destinacijom koju posjećujete, odaberite nešto pristupačniji paket transfera koji uključuje redovne katamaranske i trajektne linije. Dostupan je za goste koji dolaze u Zračnu luku Split do 19.00 sati te odlaze iz Zračne luke Split poslije 09.00 sati i vrijedi za sve dane u tjednu. U ovisnosti o tome da li je riječ o transferu u jednom pravcu ili pak povratnom transferu, cijene se kreću od 55 do 110 eura, a može se odabrati i transfer samo od luke Split do Hvara ili iz Hvara do luke Split u iznosu od 25 eura za jedan pravac, odnosno 50 za povratni transfer. Ukoliko se ide preko luke Stari Grad, cifre su nešto veće – 40 eura u jednom smjeru, odnosno 80 za povratni transfer.

AKO NAS PITATE, VAŠE JE VRIJEME – NEPROCJENJIVO, a na ovaj način ga štedite i upotrebljavate upravo za ono po što ste i došli – sjajno, nezaboravno iskustvo Hvara!

Zamolite ljubazne predstavnike Hotela Sunčani Hvar, da Vam osim tematskih tura s mirisom lavande i krepkim okusom domaćih vina, predlože i zanimljive izlete s adrenalinskim predznakom. Nama se sviđa jedinstveni izlet koji započinje posjetom Zelene i Modre Špilje, te uključuje Vis i Paklene otoke, a ponudit će Vam užitak u pravom light show-u s potpisom prirode! Igra svjetlosti i kristalno čiste morske vode u spomenutim špiljama nezaboravan je vizualni doživljaj, a ništa manje fascinantan nije ni pogled na Paklene otoke, gdje se, između ostalog, možete opredijeliti i za sjajno kayaking iskustvo!

Zahvaljujući izvrsno razrađenoj ponudi Hotela Sunčani Hvar, ove avanture su Vam na dohvat ruke, a sam put koji Vas od njih dijeli, nikada nije bio udobniji, sigurniji i brži!

transfers@suncanihvar.com

Više detalja potražite na Sunčani Hvar transferi