Utvrda Stari grad, građena u 16 stoljeću, idealno je mjesto za uplovljavanje u bračnu luku. Utvrda je građena u renesansnom stilu zahvaljujući graditeljima iz sjeverne Italije. Rađena je u obliku trokuta s tri bastiona koji čine osnovu utvrde.

Spomenik nulte kategorije

Gradnja sisačke utvrde je započela 1544. godine, a već 1550. godine bila je osposobljena za osnovnu namjenu. Za gradnju je korišten pretežno građevinski materijal ruševina rimske Siscije. Utvrdu je osmanski vojskovođa Hasan paša Predojević opsjedao tri puta, da bi 22. lipnja 1593. doživio konačan poraz, u presudnoj bitci za obranu Siska i čitavog Hrvatskog kraljevstva. U utvrdi se za vrijeme bitke nalazila posada od oko 300 vojnika, koja je u presudnom trenutku krenula u pomoć kršćanskoj vojsci pod vodstvom bana Tome Bakača.

Utvrda je sagrađena na obalama Kupe i Save te se do nje veoma jednostavno dolazi i riječnim putem.

Stoga je ovo romantično mjesto koje šapće mnoštvo priča iz davne povijesti, idealno za parove koji žele odabrati neobično, romantično i dinamično mjesto za svoje vjenčanje.

Posljednjih godina, zahvaljujući svom položaju, neobično bajkovitoj kulisi i intrigantnoj priči koja se vezuje uz nju, ova utvrda bila centar neobičnih ali prelijepih vjenčanja: svadbena povorka na biciklima, vožnja u neretvanskoj lađi, dolazak na vjenčanje brodom Juran i Sofija, vjenčanje u okruženju srednjovjekovnih vitezova… brojne proslave Ljubavi, posvetile su upravo ovom mjestu najljepši Dan života.

Nakon što je više od 10 godina bila zatvorena za javnost, sisačka utvrda Stari grad je obnovljena te otvorena za posjetitelje i brojna društvena, kulturna i zabavna događanja u 2010. godini.

Osim što je kulturno dobro nacionalnog značaja, jedan je od rijetkih očuvanih primjeraka fortifikacijske arhitekture iz doba ratovanja s Osmanlijama. Svojom cjelovitošću i očuvanošću, pomaže u traganju za povijesnom slikom i korijenima svog nastanka i povijesnog značaja. Bogatstvo povijesti, utvrda Stari grad kao nijemi svjedok vremena spokojno bdije nad Siskom svih stoljeća, te je stoga postala savršeno mjesto za Zavjet ljubavi.

Želite li i vi najljepši dan života proslaviti na ovako neobičnom i lijepom mjestu, u više nego romantičnoj sisačkoj utvrdi, obrgljeni kamenim bedemima i dodirom rijeke Kupe, dođite u Sisak.

Jeste li znali?

Tijekom 18. i 19. stoljeća Sisak je bio najveća riječna luka, a na Kupi je bilo i do tisuću brodova.

Prvi riječni parobrod u hrvatskoj povijesti bila je sisačka Sloga.

Prvi rimski car August, koji je osvojio Segestu, izdao je proglas o popisu sveg stanovništva, zbog čega su Marija i Josip krenuli iz Nazareta u Betlehem.

Najstariji nogometni klub u Hrvatskoj osnovan je 1906. godine u Sisku i zove se Segesta.

Na ušću Kupe u Savu ponosno stoji svjedok najvažnije hrvatske pobjede nad turskim osvajačima u 16. stoljeću, utvrda Stari grad.

Prva željeznička pruga u Hrvatskoj izgrađena je na relaciji Zidani Most, preko Zagreba do Siska.

Više informacija:

fotografije: Gradski muzej Sisak, Turistička zajednica Grada Siska, fotografije vjenčanja privatna kolekcija