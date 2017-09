U državi poznatoj po brojnim pritužbama i prosvjedima poljoprivrednika, od kojih većina ne može preživjeti bez poticaja i ovisna je o sve nestabilnijim vremenskim uvjetima, jedan poljoprivredni brand, uspijeva od svojih kultura pristojno živjeti, te ih plasirati na brojna inozemna tržišta.

S obzirom da im je tržište cijeli svijet, ta se prilika pruža i budućim suradnicima te kooperantima. Upoznajmo domaćeg proizvođača brojnih egzotičnih kultura – Exotic King.

Početak uzgoja egzotičnog voća i povrća u Hrvatskoj – idealnoj platformi za uzgoj egzotičnih kultura, kako je sve krenulo?

U početku je to bio hobi, no nakon nekog vremena smo se svi počeli uključivati od uže do šire obitelji. Danas imamo kooperante u zemljama bivše Jugoslavije, a naš plan uključuje širenje na druge zemlje od Afrike do Azije.

Australija, Ekvador, Japan, Havaji, Zanzibar – preko 50 različitih kultura iz svijeta raste u Lijepj Našoj

Naše kulture potječu iz raznih krajeva svijeta. Krenuli smo s kiwanom, a danas brojimo preko 50 različitih vrsta voća i povrća što u konačnici znači da imamo preko 50 različitih načina uzgoja. Svaka nova kultura predstavlja nam izazov i nove mogućnosti. U našem portfelju imamo Finger limetu iz Australije – koja dostiže cijenu od 3500 kn/kg , Peruansku jagodu s Anda, Graviolu iz Kolumbije, Babaco iz Equadora, Haskap iz Japana Mini kiwi iz Sibira, Yakon iz Perua i Čilea i mnoge druge.

Zanimljivo je da imamo preko 300 vrsta citrusa kao npr. Yuzu naranča iz Japana, Okinawa slatki krumpir iz Japana i s Havaja, Mongolsku borovnicu i SAD-a, Maracuyu iz Zanzibara, limun trava Papaua i Salavansi, Jeju dinja iz Koreje/Otok Jeju/ Goji Tibet, Surinamska trešnja s Kariba , Achacha Australija itd.

Široki broj kooperanata i obiteljski biznis – egzotične kulture pružaju priliku za zaradu i ostanak u Hrvatskoj

Osim cijele uže i šire obitelji imamo i preko 100 različitih kooperanata iz Hrvatske, ali i šire. Prilika je to brojnim našim kooperantima za posao i zaradu te bavljenje zanimljivim poslom koji će uvijek pronaći svoje kupce na tržištu Europske Unije.

Bolji uvjeti za uzgoj u Hrvatskoj nego u matičnim zemljama – prednosti uzgoja na domaćem terenu

Iako kiwano potječe niz pustinje Kalahari , počeo se uzgajati u Novom Zelandu kao prvom svjetskom proizvođaču, Hrvatska druga, da bi po svojoj makro i mikro klimi te karakteristikama tla, pokazala idealna za uzgoj ove egzotične kulture. Plodovi uzgojeni kod nas imaju čvršću koru i puno bolje se mogu uskladištiti, što zbog kratkog vijeka te kulture nije moguće postići u drugim zemljama.

Kod Indijanske banane, koja se uzgaja u Sjevernoj Americi, u postupku oprašivanja potrebno je na stabla stavljati pokvareno meso. U Hrvatskoj to nije slučaj. Indijanska banana obilato rodi i brzo raste npr. neka stabla kod nas u 6. godini daju preko 50 kg ploda dok u SAD-u nikada nije zabilježen takav urod niti na starijim stablima.



Naš Babaco ima puno više papaina i vitamina E nego onaj koji se uzgaja u Ekvadoru zbog čega je prozvan voćem vječne mladosti. Utrljavanjem kore babaka u kožu, ona postaje poput svile, što ne može niti jedna krema bez obzira na cijenu i brend koji stoji iza nje. Babaco u kombinaciji sa kupkom od kiwana u potpunosti regenerira kožu i podmlađuje. Zbog legende da kukuruz nije sa ovog planeta jer sam ne može proizvesti drugu generaciju tako je i Babaco poklon druge civiliazacije jer nema sjemena i čovjek se mora brinuti za njegovo razmnožavanje.

Jeste već isprobali sladoled bez glutena i konzervansa od limunske trave?

Naš partner iz Slovenije radi jedinstveni prirodni sladoled. Budući da im je stalo do Vašeg zdravlja, ne koriste se umjetne arome, pojačivači okusa i naravno bez glutena, laktoze i konzervansa. Sladoled sadrži komadiće voća koje sazrijeva na suncu te je uzgojeno bez pesticida, insekticida, herbicida. Stoga su okusi puni i autentični. U pripremi proizvodnje sladoleda od limun trave, napravljena je kalkulacija prema uzorcima trave iz Azije te se došlo da zaključka da bi bilo nužno koristiti 60 kg limunske trave iz Azije, a sa testovima s našom limunskom travom iz Hrvatske bilo je potrebno svega 2 kg trave. Prema toj recepturi se danas priprema sladoleda koji se može kupiti u jednom poznatom trgovačkom lancu. Naša limun trava je bogatog i intenzivnog sastava s dosta eteričnog ulja i arome. Mi trenutno radimo usporedbe našeg eteričnog ulja sa uljima iz drugih destinacija kako bismo ih usporedili po kvaliteti.

Isprobajte sezonsko egzotično voće i povrće koje trenutno raste na našoj zemlji, preporučamo Crni češnjak – takozvani poklon dugovječnosti

Trenutno je sezona indijanske banane, sibirske i mongolske borovnice (2.urod), marakuje, jeju dinje, žute lubenice, različitih vrsta čilija, limun trave, batata, tikvi: dekorativnih i špageti tikava, butternut, kabucha, hokkaido, Prinčeve krune i ukrasnog indijanskog kukuruza. Dozrijevaju Moringe, Mini Guave, Surinamske trešnje, Yakon, Gorke dinje, Zdenački bijeli luk (od kojeg se radi zlatni prah i granulat i CRVENI RUS-zlatni granulat i prah ručno obložen čilijem). Crni češnjak je poznat Koraeancima i Kinezima, koji ga smatraju poklonom dugovječnosti, receptom dobivenim od samih bogova, ali ne mogu proizvesti ovakvu kvalitetu kao mi u Hrvatskoj. Dokaz tome je da je samo u Hrvatskoj moguće kušati sladoled od crnog češnjaka vrhunske kvalitete.

Najtraženiji i najpopularniji proizvodi iz Exotix King palete

Najpopularniji je svježi kokos jer je to vrhunska namirnica po svojim nutritivnim svojstvima, a u pripremi su i mladi kokosovi orasi sa crvenim mlijekom. Za dobra svojstva kokosa danas se sve više zna jer se koristi u tretmanima ljepote za kožu i kosu, izvrstan je za imunitet jer ima brojna antibakterijska, antifugalna, antivirusna i druga svojstva dok istovremeno tijelu daje antioksidanate, minerala, vitamina i aminokiselina.

O kakvoj namirnici se radi govori podatak da ukoliko dojilje nemaju mlijeka, dojenčadi bi davale kokosovo mljeko kao zamjenu, a za vrijeme drugog svjetskog rata ranjenicima se davalo kokosovo mljeko kao zamjena za infuziju. Tražena je i indijanska banana zbog svojih zdravstvenih prednosti, kiwano, Cassava, Gorka dinja te butternut tikva. Ipak, najveći dio proizvoda izvozimo. Svakako treba spomenuti Platano bananu čija potražnja iz godine u godinu raste 1000%. Ali ni jedan trgovački centar nema taj podatak i nije ju uvrstio na svoje police. Fijoa postaje popularna kao i mini guava zbog jednostavnog uzgoja, mogućeg i na balkonu.

Yakon, Moringa, Babaco, Guava , Mangostan, Rambutan, Tamarilo, Tomatilo, Tamarind nisu sigurno likovi iz crtića, nego vrhunske namirnice. Ili mongolska borovnica, mini kiwi, kineski dud tek dolaze da ne govorimo o Sapote, Achaca , Pepino, Crvene ili mini banane, Chayotte , laos- poseban đumbir, Pak Choi, , Eddo krumpir, Coco Yam , vasabi ili Crni korjen.

Gdje nabaviti egzotično voće i povrće Exotix King branda?

Neki od naših proizvoda nalaze se u trgovačkim centrima iako je to u većini slučajeva u minimalnim količinama i sa zanemarivim asortimanom. Unatoč tome zahvaljujući jednom trgovačkom lancu, Hrvatska je svrstana u zemlju s najvećom potrošnjom kiwana po glavi stanovnika. Ipak, najveći dio proizvoda izvozimo.

„Voće naslijeđeno od bogova“ i „majka svih biljaka“– upoznajte košaru zdravlja

Iako čudesni recept ne postoji ipak su neke kulture u konzumaciji pokazale da jako dobro djeluju na poboljšanje ljudskog zdravlja. Tako su Indijanska banana, Graviola i Gorka dinja najpoznatije kulture koje pomažu u borbi protiv karcinoma, dok su goji bobice dobile naziv Crveni dijamant baš zbog izuzetnih antioksidativnih svojstava.

Svaka biljka ima neka svoja svojstva i prednosti pa tako guava lišće ima antiseptičko svojstvo, kiwano sadrži oleinsku kiselinu neophodno za obnavljanje živčanog sustava te velike količine vitamina C, zbog čega se koristi kao terapija u SAD-u i Francuskoj kod bolesnika sa Alzheimerovom i Parkinsonovom bolesti.

Sibirska borovnica je namirnica koja regenerira krv, Gorka dinja, čičoka i sirovi batat su u djelotvorni kod dijabetesa. Izdvojio bih Yakon kao stvarno čudo iz prirode koje sadrži velike količine inulina te moringu kao majku svih biljaka koja je zbog svojih nutritivnih kvaliteta superiorna svim biljakama. Za usporedbu: mrkva ima puno betakarotena, ali moringa ga ima 4 puta više. Špinat ima dosta željeza, ali ga moringa ima 25 puta više itd.



Konzumacija i nuspojave – može li se pretjerati sa korištenjem ovih namirnica

Nisu zabilježene prijavljene nuspojave, osim uživanje u pretjeranoj konzumaciji, no sa svime treba biti umjeren. Preporuka je da više puta dnevno unosimo male količine u organizam.

Pred nama je još jedna sezona prehlada, viroza i gripe, što koristiti od egzotične palete kao prevenciju?

Prije svega prvenstveno svakako konzumaciju kiwana, ali tu su moringe, goji bobice, tamarind, gorka dinja,batat SIROV i marakuja. No, nećete pogriješiti ni sa ostalim proizvodima.

Najpopularnije voćke i svijest o egzotičnim proizvodima u Hrvatskoj – prednosti korištenja, uzgoja i transporta

Indijanska banana je pobudila veliki interes, ali se to ne bi dogodilo da o njoj ne pričamo u svakoj prilici. Takva biljka se u poljoprivredi nije pojavila unazad 50 godina niti će se pojaviti slijedećih 50 godina: nema bolesti, napada insekata, otporna je na mraz i tuču. Osim toga sigurno ćete kada ju probate zaključiti da je to nešto najfinije što ste ikada jeli. Prednost su joj bogato nutritivna svojstva. Prije nekoliko godina Svjetska zdravstvena organizacija postavila je Indijansku bananu kao najkorisniju i najzdraviju biljku uz rame sa Goji bobicama.

Kiwano, Batat, Butternut tikva, Hokkaido, Kabucha i limun trava se probijaju vrlo brzo, kao i platano banana čija potražnja je u 2016. porasla za nevjerojatnih 1000% i još uvijek raste. Nažalost još uvijek ih ni jedan trgovački lanac nije uvrstio u svoju ponudu.

Fijoa postaje popularna kao i mini guava zbog jednostavnog uzgoja koji je moguć i na balkonu. Ostale kulture će zasigurno pronaći svoje mjesto na stolovima u Hrvatskoj u skorije vrijeme.

Zaboravite troškove skupog transporta, i neadekvatnog skladištenja – brza, povoljna ready to eat, dostava na domaće stolove

Svakako treba spomenuti činjenicu da naši proizvodi imaju vrlo mali ili negativan otisak CO2. U Europi je trend proizvodnje sa smanjenim otiskom CO2 sve rašireniji i to je ono na što će se posebno skretati pozornost. Već danas su kupci iz Skandinavije za proizvode čiji je otisak CO2 manji, spremni platiti i 3 puta više nego za proizvode koji dolaze sa dalekih destinacija te svojim transportom uvelike zagađuju prirodu.

Na dalekim destinacijama voće i povrće se bere poluzrelo kako bi preživjelo transport i duga skladištenja. Ako želite voće spremno za jelo ( Ready To Eat) sa daleke destinacije to uključuje još veće zagađenje i dostavu avionskim prijevozom. Trošak transporta je tada izrazito visok za proizvođača, ali mi u Hrvatskoj smo u prednosti. Mi možemo dostaviti kvalitetnije voće bilo gdje u Europi puno brže i jeftinije, ubrano i spremno za jelo.

Sigurno tržište od Europe do SAD i Japana – prilika mladim ljudima za ostanak na svojoj zemlji

Proizvodnja egzotičnog voća je vrlo konkurentna klasičnima kulturama, ne traži ogromne površine, modernu i skupu mehanizaciju, a pruža brojne prednosti od visokog prihoda i malog angažmana. Za neke kulture je potrebno svega tri puta godišnje pokositi travu i 15 dana provesti na njivi dok berba traje 15 dana, a kupci su na dohvat ruke po čitavoj Europi, pa sve do SAD-a i Japana. Ovo je jedan od načina da se spriječi iseljavanje ljudi te da se oživi proizvodnja u Hrvatskoj. Mladi ljudi bi dobili priliku baviti se zanimljivim poslom koji bi im omogućio da ostanu u svojoj državi i zarađuju svoj kruh. Ne bi trebali iseljavati u Njemačku, Kanadu ili Irsku. Smatram to odličnim izborom s obzirom da se svi u obitelji bavimo ovim poslom i znamo na svojoj koži da je moguće i raditi i zaraditi te pristojno živjeti.

