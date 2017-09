Čudesna Baranja – jesenski vodič za gastro putovanje

Baranja – zlatna gastro destinacija, sve traženije mjesto na turističkoj mapi domaćih izletnika

Baranja već dulje vrijeme figurira na hrvatskoj turističkoj mapi kao destinacija bogate eko etno ponude i sadržaja, kulturno povijesnog naslijeđa ali i kao poseban turistički dragulj, kad je u pitanju gastro ponuda.

foto: arhiv uredništva

Upravo gastronomska ponuda ovog kraja oduševljava sve gurmane, bonkuloviće, ljubitelje dobre kapljice, koji teže povezati doživljaj regije sa okusom i mirisom bogatog stola te uživati u retro ozračju koje nijednoj regiji ne pristaje ljepše doli Baranji.



fotografija: Seosko domaćinstvo DIDIN KONAK

Jedan od najljepših prirodnih rezervoata u Europi – Park prirode Kopački rit, brojne manifestacije na ovim prostorima uz bogatu povijesno kulturnu baštinu, jedinstvena topografija područja idealnog za bicikliste, ribolov, izletnike i gurmane svakako doprinosi jačanju baranjskog branda no kad je riječ o hrani, tu vas dočekuje bogatstvo ruralne ponude spremne u svako doba udovoljiti različitim zahtjevima. Donosimo stoga kratki vodič o baranjskoj ponudi seljačkih gospodarstava i najukusnijih stolova. Volite li čistu prirodu, beskrajnu slobodu, punokrvni odmor i antistres terapiju, onda su ova mjesta idealne postaje vašeg putovanja.



fotografija: arhiv uredništva

ZAJEC – obiteljski podrum i kuća za odmor



Tamburaši, vrsna baranjska vina i toplina domaćeg ambijenta dočekat će vas u ovoj ugodnoj ruralnoj kući čija je cijena noćenja 130 kn. Ljeti se možete pošteno rashladiti u mirisnom vinskom podrumu a zimi ugrijati u vinogradarskoj kući s većim društvom, kojoj toplu notu daje specifičan domaći drveni namještaj.

U susjedstvu se nalazi poznati restoran Josić (www.josic.hr) koji nudi vina okrunjena brojnim zlatnim medaljama za kvalitetu te specijalitete od riječne ribe kao što su perkelti, paprikaši, dimljena riba te jela od mesa i mesa divljači pripremljeni na roštilju na drveni ugljen, pod pekom, na ražnju kao i neizostavni gulaši i čobanci.



Za rezervacije noćenja u “obiteljskom podrumu Zajec” se možete javiti i u Restoranu Josić, +385(0)98 46 67 27 /, +385(0)31 73 44 10.

Info: Planina 187, 31307 Zmajevac, Zmajevac

Tel: 00385 (0)91 186-18-15

Foto: Obiteljski podrum Zajec

Didin konak



Čaroban Kopački rit na svom dlanu kao najbolju tajnu, čuva obiteljsko gospodarstvo „Didin konak“. Domaća atmosfera, neodoljiva tradicijska arhitektura, raspon brojnih sadržaja aktivnog odmor, tradicijska kuhinja u kojoj se itekako pazi da gosti ne ostanu gladni, djeluju kao savršeni melem od izazova gradske džungle.



Osim bogatog stola, u ovom gospodarstvu, nude se apartmani ocijenjene sa 4 **** po kvaliteti, kapacitetom do 18 osoba. Gospodarstvo je opremljeno i dječjim igralištem za najmlađe, a za malo starije stazom za boćalište.

U gastronomskoj ponudi restorana nude se jela pripremljena po tradicionalnim receptima i većinom napravljena na otvorenoj vatri ili u krušnoj peć, i to od neizostavnog fiš paprikaša, šarana “u rašljama”, čobanca, pa sve do jela od mesa i riječne ribe po želji gosta. Sve to možete začiniti vrhunski, slavonskim i baranjskim vinima koja možete degustirati u njihovom vinskom podrumu, a na raspolaganju su vam uvijek dobro došli domaći čvarci, kobasice, kuleni i ostale slane i slatke baranjske delicije.



Ukoliko dođete u obiteljskom aranžmanu, nemojte propustiti i rekreaciju, biciklima koje imaju na raspolaganju, možete obići cijeli Kopački rit, te gastro izletu dodati i edukativnu notu razgleda za najmlađe. Ukoliko ste ljubitelj šetnji, možete posjetiti eko staze, ili se provozati brodom ili čamcem po romantičnim Dunavskim rukavcima.

Info: Petefi Šandora 93, Kopačevo, Beli Manastir

Tel: +385 91 782 0003

E-mail info@didinkonak.hr

Web : http://www.didinkonak.hr/

Foto: Didin konak

Stara Baranja



U pitoresknim Kneževim Vinogradima, toplu dobrodošlicu će vam poželjeti obiteljsko imanje Stara Baranja. U Kneževim Vinogradima nemojte propustiti obići najstariji vinski podrum u regiji iz 1526 godine, a blizu vam je i dvorac Tikveš.

Stara autentična panonska kuća iz 1904, oduševit će pasionirane tragatelje za poviješću i dobrom kapljicom a baranjski specijaliteti oborit će vas s nogu. Lijepo uređene dvokrevetne i trokrevetne sobe pružit će vam okrepu a gorostasni stari orasi pod kojima možete predahnuti, podsjetit će vas na povratak Praizvoru, težnji da se vratimo nekom boljem vremenu druženja i prijateljevanja u suglasju s prirodom.

U staroj kući, uz mnoštvo starina, vinoljupce će omađijati vinski podrum, Gator, kao jedan od najvećih podruma u selu. Ukoliko poželite obići okolicu, domaćini će za vas organizirati izlet ili posjete brojnim atrakcijama koje se mogu pronaći u neposrednom okruženju Kneževih vinograda.

Info: Glavna 101 Kneževi Vinogradi

Mob: -098-835-240

Mob : 0992177125

E-mail starabaranja@gmail.com

Web : www.starabaranja.com

Foto:Stara Baranja.com

Seljačko domaćinstvo Novačić



Seljačko domaćinstvo Novačić pruža Vam ugođaj iz bajke na autohtonom imanju u baranjskom selu Popovac. Prostrana blagovaona uređenoj u šokačkom stilu kuhinje baranjskih baka, nagnati će vas na pobožnu posvećenost hrani, spremljenoj po starim recepturama i proizvedenoj na njihovom imanju gdje nema čega nema, od kozjeg sira i mlijeka, svježih jaja pa sve do povrća i voća koje možete i sami ubrati.



Želite li iskusiti stari baranjski duh i neodoljivi šarm ovog kraja, ljubazni domaćini provozat će vas kolima sa konjskom zapregom širokim baranjskim šorom, odvesti vas putevima vinskih cesta kako bi kušali odlična baranjska vina i domaću rakiju. Također na raspolaganju vam je i mogućnost uživanja u ribolovu na Karašici ili šetnja do Svetišta Marije Lurdske u podnožju Banske kose udaljenog svega tri kilometra od sela. Možete se smjestiti u dvije dvokrevetne sobe s mogućnoću dva pomoćna ležaja, dječjeg krevetića na upit te jednoj jednokrevetnoj opremljenih kompletnom kupaonicom, TV i neograničenim pristupom internetu.

No možda je bolje da se makar na jedan vikend otkačite od Wirelessa, WiFi-ja, i uključite u svakodnevan život, te pogledate kako se tkalo domaće platno, ili se i sami okušate u spravljanju autohtonih domaćih jela ili hranjenju domaćih životinja. Zvukovi ptica, miris pokošene trave, veličanstvena tišina starih oraha, biti će vam jedina distrakcija, uz koju ćete usnuti poput novorođenog. Napominjemo da za veće grupe, postoji i izletište koje prima 80 gostiju (izletnika).

Info:

Đure Đakovića 21, Popovac

Tel: 031/728 031,091/567 34 70

Fax : 031/728 031

E-mail tnovacic@net.hr

Foto: Seljačko domaćinstvo Novačić

Jurini dvori



U samom centru Kneževih Vinograda dočekat će vas Jurini dvori, obiteljsko imanje stvoreno za ljubitelje uspomena i etno dodataka, jer možete nesmetano razgledavati stare slike, staro retro posuđe , stari namještaj. Odmor ćete pronaći u velikom komfornom dvorištu sa natkrivenom terasom i vanjskom peći, a uživanju u ležaljkama dodatno će potpomoći degustacija domaće rakije šljivovice i rakije od kruške kao i domaćeg vina.

Sokovi od bazge i višnje kao i bogati asortiman domaće zimnice vam je svake sezone na raspolaganju, uz neodoljive mirisne domaće kulene, švargle, čvarke, kobasice, kulenovu seku, domaća jaja, lepinjice, domaće pekmeze a poželite li prošetati do centra ili obližnje trgovine, imate svega 100 metara udaljenosti. Ukoliko želite, možete posjetiti Beljsku vinariju, kao i vidikovac s kojeg se vidi cijela Baranja, ali i susjedna Mađarska. Blizina kopačkog rita i golf terena je dodatna prednost za sve rekreativce.

Info:

Svetozara Miletića 14, 31309 Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

Tel: 00385 (0)97/716-9500 // 091/543-9376

E-mail jurinidvori@gmail.com

Web : www.jurinidvori.com/index.html

Foto; Jurini dvori



foto: arhiv uredništva

Ovo je manji dio ponude bogate baranjske gastro mape. Poželite li saznati više možete pročitati naš proljetni gastro blog o putovanju Biljem i okolicom, a najbolja ideja je sve istražiti na licu mjesta. Već prepoznatljiva gostoljubivost domaćina dodatno će učvrstiti tajni sastojak svakog izleta, ručka i večere a bogatstvo okolice i mogućnosti aktivnog odmora, učiniti će svako slijedeće putovanje ovim krajem, nezaboravnim iskustvom. Dobro došli u Baranju!

Naslovna fotografija: Stara Baranja

Sve fotografije preuzete su iz arhive seoskih domaćinstava, uz dopuštenje vlasnika seoskih objekata.