Otvoren 6. međunarodni Zagreb Tour film Festival

ZAGREB – Polusatnom filmskom projekcijom turističkih filmova iz raznih zemalja, u prostorima Kaptol Boutique Cinema, započeo je 6. međunarodni Zagreb Tourfilm Festival.

Goste su na početku pozdravili Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika, Martina Bienenfeld, direktorica TZ Grada Zagreba te Spomenka Saraga, direktorica festivala.

Izabrani progam naišao je na pozitivne reakcije gledatelja među kojima su bili predstavnici veleposlanstava akreditiranih u Hrvatskoj, direktori turističkih zajednica svijeta, producenti, režiseri, turistički djelatnici, mediji, donatori i ostali mnogobrojni gosti.

Jučer, 14. rujna, u Kaptol Boutique Cinema održale su se besplatne projekcije turističkih filmova za posjetitelje uz bogatu nagradnu igru, gdje je svako sjedeće mjesto bilo dobitno, pa su tako gledatelji osvojili povratne avionske karte Zagreb-Istanbul, noćenje za dvije osobe, vikend za četvero, parfem i mnogo toga zanimljivoga.

Od 17 do 18 sati pod vodstvom Slobodana Kadića, održalo se press predstavljanje filmskih producenata i režisera od kojih su se mogle doznati mnoge tajne snimanja dobrih turističkih filmova.

Zaljubljenicima u putovanja na raspolaganju su bili zanimljivi filmovi u pet kategorija: promotivni filmovi do 3 i 7 min, promotivni filmovi do 60 min, TV reportaže te ekološki filmovi do 60 min.

Danas, 15. rujna, će najbolje među njima odabrat deseteročlani stručni žiri, koji čine relevantni domaći i europski stručnjaci. Predsjednik žirija je Gorjan Tozija, v.d. direktora Makedonske agencije za film. Posebno su zanimljivi radovi iz zemalja poput Kraljevine Bahraina, UAE-Dubai, Turske, Portugala, Danske, Bangladeša i Australije.

Uz stalne pokrovitelje, predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu Grabar Kitarović, Ministarstvo turizma RH, Hrvatsku turističku zajednicu, Grad Zagreb te organizatore festivala Turističku zajednicu grada Zagreba i Balduči film, da susret filmaša, vrhunskih znalaca o turizmu i publike, ljubitelja atraktivnih destinacija, protekne savršeno kao i uvijek, brine direktorica Zagreb Tourfilma – Spomenka Saraga.

PR: Zagreb Tourfilm Festival

Foto: Zagreb Tourfilm Festival