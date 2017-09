Uvijek prepoznatljiv po alternativnom kulturnom izričaju lokalnih umjetnika te svim oblicima urbane kulture, Sisak se nametnuo polako ali sigurno, kao sve uzbudljivija destinacija kreativnog street arta i ostalih atrakcija raznolikog urbanog izričaja.

A njih je bilo ove godine poprilično. Tijekom ove godine tako smo uživali u koncertima na prostorima industrijske baštine, oslikavanju zgrada prekrasnim muralima velikih dimenzija, jazz notama koje teku rijekom Kupom, elektroničkom glazbom koja je ispunjavala zidove srednjovjekovne utvrde.. A niz se nastavlja i ovog rujna, kada će po 14. put siščani i posjetitelji uživati u nizu događanja tijekom tri dana Malog Urbanog Festivala (MUF) koji se ove godine održava 22.-24. rujna. 2017.

Mali Urbani Festival – bogatstvo kreativnih ideja kroz glazbeni, street art, sportski i edukativni program.

Mali Urbani Festival osmišljen je prvenstveno radi okupljanja mladih umjetnika i glazbenika s ciljem promoviranja urbane underground kulture, popularizacije umjetnosti mladih (glazbene, likovne, literarne, multimedijalne, kazališne i dr.), provođenjem edukativnih programa, te promoviranja kulturne zajednice, grada Siska i Sisačko-moslavačke županije.

Koncept cjelokupnog festivala zasniva se na trodnevnom okupljanju glazbenika i umjetnika, predavača i izlagača koji će kroz tri dana održavanja programa Malog Urbanog Festivala prikazati svoju glazbenu i umjetničku maštu te strukovnu raznolikost vlastitih ideja kroz glazbeni, street art, sportski i edukativni program. Četrnaesto izdanje najvećeg sisačkog festivala alternativne mladenačke kulture ove godine zasjati će posebnim sjajem. Pripremljena je tako je izložba ručno rađenih plakata od strane dua ‘This Town Needs Posters’, demonstracija studia PADMA yoga Sisak, radionice grupnog pisanja te ‘Skate&Bike jam’ u sisačkom skate parku. Od glazbenih snaga nastupaju Kristijan Molnar, AM:PM i Omar kao predstavnici elektroničke scene u petak te Edo Maajka, ABOP, She Loves Pablo i Saučešće u subotu za one koji preferiraju žešći zvuk.



Kako Mali Urbani Festival promovira alternativni kulturni glazbeni i umjetnički izričaj, tako se u okviru Sportskog programa promoviraju ”alternativni” i slabo zastupljeni sportovi i sportske aktivnosti.



MUF ove godine započinje izložbom This town needs posters i pratećom radionicom. MUF se nastavlja Street art programom i oslikavanjem pročelja Kluba mladih SKWHAT uz pomoć poznatih sisačkih grafitea Neman i Soul.



MUF će ove godine ujedno predstaviti projekt “Sisak Skate 2017” kroz Official Sisak Skate i Bike Jam – Prvi sisački bike i skate jam. Ovim će započeti promocija skateboard sporta i discipline na novoizgrađenom skate parku u Sisku. Za one željne nešto laganijih sportskih disciplina organzira se Book Club meets YOGA: chill and health zone. Od svega pomalo i za svakoga ponešto, inspiracije neće nedostajati u ova tri dana.

Utvrda Stari Grad – savršena kulisa za evente 21.stoljeća

A posljednjeg dana festivala, legendarna Utvrda Stari grad ponovo ugošćuje događaje iz 21 stoljeća. Stara dama pokazuje kako je iako izgrađena sredinom 16 stoljeća još uvijek mlada i još uvijek živi u skladu s vremenom.

Ovog puta Stari grad biti će dom atraktivnog game programa: Heartstone turnir; Magic the Gathering turnir; Društveni kutak – boardgame program.



Osim navedenog MUF garantira i izvrstan glazbeni program. Dođite, zabavite se i uživajte u sve kreativnijem art Sisku! Donosimo program i raspored događanja:

PETAK, 22.9.

Nakon otvaranja i pressice u 16 sati, također se otvara i izložba plakata izrađenih kao znak potpore inicijativi #HoćemoKlub – Baraka Kutina i Kulturni centar mladih Kutina. Ove plakate, nastale na radionici 17.9. pod vodstvom nagrađivanog dua ‘This Town Needs Posters’ moći ćete pogledati u prostoru kluba od 16:30.

Večernji program starta u 22 sata, kada će nas protresti elektronički party na kojem ćete moći poslušati Kristijana Molnara, AM:PM i sisačkog Omara, a završava se u rane(ili kasne, kako se već gleda) jutarnje sate.

SUBOTA, 23.9.

Subota kreće od 10 sati, kada fasadu Kluba mladih Skwhat uređuju sisački street artisti.

U 12 u sklopu festivala kreće i prvi sisački ‘Skate&Bike jam’ zamišljen kao okupljalište skejtera i bajkera iz Siska, a i cijele Hrvatske, koji će nam pokazati što mogu i znaju na novoizgrađenom sisačkom skate parku kod Ciglarske grabe. Slobodno možete doći gledati, a i sudjelovati u ovom opuštenom druženju, a naš sponzor Chill Shop priprema i neke nagrade…

Smirujuće okruženje šumice kraj kluba bit će domaćin ‘MUF Chill & Health zone’, na kojoj će nam Studio PADMA yoga Sisak demonstirati zašto se baviti jogom, voditelji Skwhatovog book cluba nudit će književne preporuke i održavati radionice kreativnog pisanja, a naša Martina Mladenović naučit će nas ponešto o bilju te izradi sokova i kozmetičkih preparata iz prirode koja nas okružuje.

Izložba postera ponovno će se otvoriti posjetiteljima od 16 sati u iščekivanju glazbenog programa.

U 22 sata klub se puni posjetiteljima za koje nastupaju Edo Maajka, ABOP, She Loves Pablo i Saučešće.

NEDJELJA, 24.9.

Za posljednji dan festivala pripremljena je poslastica za sve ljubitelje društvenih igara. Tako nas od 15 sati u u predivnom ambijentu povijesne sisačke tvrđave Stari grad očekuju turniri u Hearthstoneu i Magic: The Gatheringu, za ljubitelje staromodnijih igara tu su boardgameovi (popularni Resistance: Avalon, Munchkin, Dixit) te ‘one shot sessioni’, partije Dungeons and Dragonsa prilagođene početnicima.

Čekamo vas u Sisku 🙂

