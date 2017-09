U Splitu je rujan najljepši!

SPLIT – GRAD KOJI CVITA CIJELE GODINE!

SVOJU TITULU JEDNOG OD NAJOMILJENIJIH SVJETSKIH ODREDIŠTA dišpetožasti cvit Mediterana shvaća vrlo ozbiljno – i nema namjeru odložiti svoje lovorike! Tako je i u vremenu kada turistička posjećenost nije tipično najveća, pripremio pregršt kvalitetnih sadržaja za svoje goste o kojima ćete saznati sve što je potrebno ostanete li uz naše retke.

KRENITE RUKU POD RUKU S TRADICIJOM. Želite li uživati u prepoznatljivim zvukovima mandoline i okretnim plesnim majstorijama splitskog KUD-a „Jedinstvo“, rujan je prava prilika za to! 6 plesnih parova odjevenih u tradicionalne gradske nošnje, iz svojih prostorija krenuti će laganom šetnjom šotobraco (pod ruku) prema centru grada.

Ova manifestacija se zove upravo tako – Šotobraco – a uz vizualnu atraktivnost prezentiranih plesova, njen je forte i interakcija s turistima i građanima, koji, ukoliko su raspoloženi, mogu naučiti i pokoji plesni korak!

A oni koji žele dodatnu dozu autentične splitske povijesti, mogu se vratiti čak u vrijeme antičkog Rima – na otvorenom prostoru u blizini splitske Galerije umjetnina otvoren je „Živi muzej“ koji prikazuje replike onovremenog naoružanja i vojne opreme. U razgledu se može uživati sve do sredine rujna, a u scenografski i koreografski sve zanimljivijoj izmjeni Dioklecijanove straže na Peristilu, pozdravu cara Dioklecijana svakog dana točno u podne te uvijek atraktivnom fotografiranju s rimskim vojnicima, sve do Dana turizma, 27. rujna, koji je u Splitu sinonim za kulturno-zabavni spektaktl!

POSEGNITE ZA GLAZBENIM I FILMSKIM POSLASTICAMA! Splitski su gosti i putnici namjernici sve do 10. rujna mogli uživati u sofisticiranoj porciji kvalitetne glazbe u rasponu od rocka do jazza. Možemo reći da je 4. Revija Urbane Kulture – EVO RUKE! (od 29. do 10. rujna), pretvorila jedini park u užoj gradskoj jezgri – splitski Đardin, u pravi sajam jazza, bluesa i rock’n’rolla! Mislilo se i na filmoljupce, koji će svakako uživati u premijernim projekcijama Split Film Festivala (od 9. do 16. rujna), čije su glavne karakteristike kreativnost, provokativnost i inovativnost kakva se rijetko susreće kod mainstream uradaka. Priuštite sebi jedinstveno iskustvo uživanja u suvremenim art filmovima u kinoteci Zlatna vrata – jedinoj kino dvorani u Dioklecijanovoj palači!

NAGRADITE OČI… I NEPCA! Pripremio je Split u rujnu prave praznike za čula, a kad je o nepcima riječ, upravo se tako mogu nazvati promocija dalmatinskih vina Vino u sridu pod sloganom Vino je život (od 19. travnja do 25. listopada) te Degustacija maslinovog ulja (od 10. kolovoza do 30. rujna)! Prvi se event održava u srijedom u prekrasnom dvoru Muzeja grada Splita, a u projektu sudjeluju brojni gradski restorani i dalmatinski proizvođači vina koji zajedničkim snagama žele priču o vinogradarstvu Dalmacije, njene autohtone sorte, povijest i kulturu, spojiti u jednu atraktivnu fuziju.

Kada je riječ o degustaciji maslinova ulja, njeno su poprište zidine Dioklecijanove palače, točnije, oil bar UJE, gdje se svakog dana u 11 sati od obučenog vodiča može naučiti sve o raspoznavanju kvalitetnog maslinova ulja i procesu njegove izrade, a i saznati na licu mjesta koje namirnice s njim tvore najukusniji i najzdraviji spoj!

Ovako okrijepljenim gostima preostaje još samo jedno – otići na izložbu „Ljudi i životinje Dalmacije“ (od 25. rujna do 15. listopada) koju su zajedničkim snagama osmislili slikarica Lili Gluić i kiparica Jakica Gluić, a čiji je cilj prikazati ljepotu suživota čovjeka i domaće životinje, ali i morskih organizama, koji će osvanuti u akvarelu i keramici priređujući tako pravi rujanski – praznik za oči!

Foto: Facebook arhiva TZG Splita