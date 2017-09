“Stories, Croatian Unique Hotels” nova definicija luksuza i autentičnosti!

Autentičan doživljaj za vrh svjetske potražnje kada je u pitanju elitni turizam

DA LI STE SE IKADA ZAPITALI kako izgleda putni itinerar modernog globetrottera (engleski termin novijeg datuma za osobu koja često i rado putuje u potrazi za osobitostima posjećenih područja) visoke platežne moći?



Hotel Meneghetti, Istra

Dok su nekada na cijeni bile mramorne kupaonice i zlatne slavine, vremena su se, ipak, značajno promijenila. Naime, moderan gost zna da takvu vrstu luksuza može pronaći i u vlastitom mjestu boravka, a sve što po njegovom mišljenju, vrijedi zlata, svodi se na svega jednu riječ – autentičnost!



Villa Dubrovnik, Dubrovnik

Doista, bilo da je riječ o tradicionalnom slatkišu koji se na osobit način priprema baš u tom određenom mjestu, prikazu izvornih običaja ili pak očuvanom komadiću povijesti i kulture, putnik namjernik novog doba (i nešto dubljeg džepa) tražit će upravo ono što ne može pronaći drugdje!

REDEFINICIJA LUKSUZA. Da je jedinstven doživljaj itekako na cijeni, znaju čelni ljudi Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela objedinjenih pod nazivom “Stories, Croatian Unique Hotels”.



Dvorac Martinis Marchi, Šolta

Među čak 17 domaćih luksuznih objekata smještenih diljem jadranske obale našle su sve same perjanice – Kazbek, The Pucić Palace i Villa Dubrovnik u Dubrovniku, hotel Adriana u Hvaru, hoteli Adriatic, Meneghetti, San Rocco i Valamar Isabella u Istri, palača Lešić Dimitri u Korčuli, hotel Alhambra u Malom Lošinju, hoteli Bevanda i Navis u Opatiji, hotel Vestibul Palace u Splitu, hotel Life Palace i D-Resort u Šibeniku, dvorac Martinis Marchi na Šolti i hotel Bastion u Zadru.



Hotel Adriatic, Istra



Nenad Nizić, predsjednik Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela

Prema riječima predsjednika Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela pri HGK-u, Nenada Nizića, pozicioniranje naše domovine kao ekskluzivne destinacije upravo je jedan od ciljeva zajedničkog nastupa ovih objekata, čija su se dva restorana našla i u prestižnu Michelinovu vodiču! Osim luksuzne usluge, svim ovim objektima zajednička je i svijest njihova osoblja o tome da je autentičan doživljaj dospio u sam vrh svjetske potražnje kad je u pitanju elitni turizam.



Hotel Bastion, Zadar

LOKACIJA JE VAŽNA. Ako je suditi prema najaktualnijim turističkim trendovima, gosti visoke platežne moći najradije će odsjesti u objektima skrivenim u starim gradskim jezgrama ili pak među maslinicima nekadašnjih vlastelinskih imanja, od kojih – baš kao što i naziv brenda Stories sugerira – svaki nudi neku svoju specifičnu priču.

Sloganom „You are the writer“ koji prati ovaj projekt, potiče se moderne potrošače da podijele svoje iskustvo s drugima, što je u doba vladavine društvenih mreža jedna od ponajboljih i najefikasnijih preporuka. Naime, hotel ušuškan u gradskoj palači, ili pak na stijenama iznad mora, osim što će biti sjajno utočište za bijeg od frenetične svakodnevnice, odlična je tema (i pravi, kako to moderna Internet terminologija naziva, izazivač zavisti) atraktivnog Facebook ili Instagram posta!



Villa Meneghetti, Istra



Eva LaRue i Nenad Nizić

Slavna glumica serije CSI Miami – Eva LaRue ambasadorica grupacije



Poznata glumica iz serije CSI Miami, Eva LaRue u ožujku je postala ambasadorica novog hrvatskog branda Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela pri HGK – Stories, Croatian Unique Hotels. Ova ljubiteljica luksuza, u dvotjednoj posjeti Hrvatskoj boravila je u jedinstvenim Stories hotelima diljem naše obale, a o iskustvu je pisala na svom blogu i Instagram profilu.



Hotel Vestibul, Split

SLAVLJE POVIJESTI I KULTURE. Gershon Guyit, nigerijski ambasador u Mađarskoj, na jezgrovit je način opisao zvijezdu među ovim luksuznim objektima – hotel Vestibul. Po njegovim riječima, ovo je zdanje, koje se ovjenčalo brojnim certifikatima izvrsnosti i priznanjima čak i strogog „Tripadvisora“, pravo slavlje povijesti, umjetnosti i kulture! Hotel se ovjenčao i brojnim drugim prestižnim svjetskim priznanjima tako ga je ugledni svjetski časopis za putovanja, “Conde Nast Traveller“, uvrstio među među 25 najboljih hotela u svijetu.

Zaintrigirani atraktivnom hotelskom pričom, zavirili smo malo i u Vestibulov interijer, te ni tu nije izostalo instant oduševljenje – elegantan minimalistički dizajn, otmjene sobe u zemljanim bojama, vrhunska, modernim trendovima inspirirana kuhinja te raskošna vinska karta, zadovoljit će i one najprobirljvije.

No ipak, za vrtoglavo visoke ocjene na inozemnim travel portalima, zaslužan je svakako jedan od njegovih najjačih aduta – jedinstvena lokacija u samom srcu splitske stare gradske jezgre drugačija od svega što su gosti do sada vidjeli i doživjeli.



Resort Valamar Isabella, Istra

Stoga, tražimo li tajni sastojak X kako bismo domaćem turizmu ucijepili dodatnu dozu atraktivnosti – naša potraga je upravo – završila!



Hotel Pucić palace, Dubrovnik



Hotel Alhambra, Mali Lošinj



Kazbek, Dubrovnik



Hotel Adriana, Hvar



Palača Lešić – Dimitri, Korčula



Hotel Bastion, Zadar



D-Resort, Šibenik

Foto: arhiva Stories hotels